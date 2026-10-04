Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε της Κορφέζ με αγωνία πριν τον Παναθηναϊκό

Η Φενέρμπαχτσε κατάφερε να πανηγυρίσει μια αγχωτική νίκη στην Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας της Κορφέζ με 85-84. Η αναμέτρηση, που διεξήχθη στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος, κρίθηκε κυριολεκτικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους απέφυγε ένα δεύτερο «κάζο» λίγο πριν το κρίσιμο ταξίδι της στην Αθήνα για την EuroLeague.

Ο αγώνας στην Κωνσταντινούπολη

Η Φενέρμπαχτσε αντιμετώπισε την Κορφέζ στην Κωνσταντινούπολη, σε έναν αγώνα που αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολος και γεμάτος ανατροπές. Παρά το γεγονός ότι η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους είχε καταφέρει να χτίσει μια διψήφια διαφορά στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, δείχνοντας να ελέγχει τον ρυθμό, η Κορφέζ αντέδρασε και αντιστάθηκε σθεναρά.

Η αναμέτρηση έφτασε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τη Φενέρμπαχτσε να χρειάζεται όλη της την προσπάθεια και ψυχραιμία για να κάμψει την αντίσταση των αντιπάλων της. Τελικά, η τουρκική ομάδα κατάφερε να επικρατήσει με οριακό σκορ 85-84, εξασφαλίζοντας τη νίκη με τη μικρότερη δυνατή διαφορά.

Οι πρωταγωνιστές της Φενέρμπαχτσε

Στην αναμέτρηση αυτή, δύο παίκτες ξεχώρισαν για τη Φενέρμπαχτσε, αναλαμβάνοντας τον κύριο επιθετικό ρόλο και οδηγώντας την ομάδα στη νίκη. Ο Χόρτον-Τάκερ και ο Γιούζανγκ ήταν οι βασικοί πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, προσφέροντας σημαντικούς πόντους και ουσιαστική συμβολή.

Ο Χόρτον-Τάκερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους, προσθέτοντας στην εντυπωσιακή του απόδοση 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δείχνοντας την πολυδιάστατη παρουσία του στο παρκέ. Από την πλευρά του, ο Γιούζανγκ συνέβαλε με 21 πόντους, ενώ είχε επίσης 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πυλώνες της ομάδας.

Η σημασία της οριακής νίκης

Η δύσκολη αυτή νίκη στο τουρκικό πρωτάθλημα ήταν ιδιαίτερα σημαντική για τη Φενέρμπαχτσε, καθώς της επέτρεψε να αποφύγει ένα δεύτερο «κάζο» εντός ολίγων ημερών. Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους κατάφερε να διατηρήσει το θετικό κλίμα και να αποφύγει μια απρόσμενη ήττα, λίγο πριν από μια κρίσιμη ευρωπαϊκή αναμέτρηση που ακολουθεί.

Η επικράτηση αυτή, αν και με αγωνία και οριακό σκορ, δίνει ώθηση στην τουρκική ομάδα ενόψει των επόμενων υποχρεώσεών της. Επιβεβαιώνει επίσης την ικανότητά της να κερδίζει ακόμα και σε δύσκολες συνθήκες, όταν ο αγώνας κρίνεται στις λεπτομέρειες και απαιτείται συγκέντρωση μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Η επόμενη πρόκληση στην Euroleague

Μετά την αγχωτική αναμέτρηση του τουρκικού πρωταθλήματος, η Φενέρμπαχτσε στρέφει πλέον την προσοχή της αποκλειστικά στην EuroLeague. Η ομάδα θα ταξιδέψει στην Αθήνα, όπου θα φιλοξενηθεί από τον Παναθηναϊκό σε μια αναμέτρηση υψηλού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο αγώνας αυτός είναι προγραμματισμένος για την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της EuroLeague. Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 21:15 και αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική δοκιμασία για τη Φενέρμπαχτσε, η οποία θα επιδιώξει ένα θετικό αποτέλεσμα μακριά από την έδρα της, απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta