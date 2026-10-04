Ο Γιώργος Δώνης στον τελικό του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου με τη Σαουδική Αραβία

Ο Έλληνας τεχνικός Γιώργος Δώνης βρίσκεται ένα βήμα πριν την κατάκτηση του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου, καθώς εξασφάλισε την πρόκριση με τη Σαουδική Αραβία στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Η ομάδα του Δώνη επικράτησε του Κατάρ σε έναν ημιτελικό που κρίθηκε στη διαδικασία των πέναλτι, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον αγώνα τίτλου. Ωστόσο, οι επιλογές του Έλληνα προπονητή έχουν βρεθεί στο επίκεντρο συζητήσεων.

Η πρόκριση στον τελικό

Η Σαουδική Αραβία, υπό την καθοδήγηση του Γιώργου Δώνη, κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Κατάρ στον ημιτελικό του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ένα πραγματικό θρίλερ, καθώς καμία από τις δύο ομάδες δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα κατά τη διάρκεια της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Η ισοπαλία παρέμεινε και μετά την ολοκλήρωση της παράτασης, οδηγώντας τις δύο ομάδες στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, η ομάδα του Γιώργου Δώνη έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα, καταφέρνοντας να επικρατήσει με σκορ 3-2.

Ο πρωταγωνιστής των πέναλτι και ο δρόμος προς την επικράτηση

Στη διαδικασία των πέναλτι, ο τερματοφύλακας Mohammed Al Owais αναδείχθηκε σε ήρωα για τη Σαουδική Αραβία, με τις αποκρούσεις του να συμβάλλουν καθοριστικά στην πρόκριση της ομάδας του. Οι επιδόσεις του ήταν καθοριστικές για να οδηγηθεί η ομάδα του Δώνη στον τελικό της διοργάνωσης.

Η επικράτηση αυτή αποτελεί μια σημαντική διάκριση για τον Έλληνα τεχνικό και την ομάδα του, καθώς τους φέρνει αντιμέτωπους με την ευκαιρία να κατακτήσουν το τρόπαιο. Η πορεία της Σαουδικής Αραβίας μέχρι τον τελικό χαρακτηρίστηκε από την αγωνιστική της συνέπεια, παρά τις προκλήσεις που αντιμετώπισε.

Ο μεγάλος τελικός της διοργάνωσης

Ο μεγάλος τελικός του Κυπέλλου Αραβικού Κόλπου έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στις 21:00. Σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση, η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη θα αντιμετωπίσει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα βρίσκονται υπό την τεχνική καθοδήγηση του Ζλάτκο Ντάλιτς, γεγονός που προμηνύει έναν απαιτητικό και ανταγωνιστικό αγώνα για την ομάδα του Έλληνα προπονητή. Ο τελικός αναμένεται να είναι μια αναμέτρηση υψηλού επιπέδου, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν τον τίτλο.

Οι επιλογές του Έλληνα τεχνικού στο επίκεντρο

Παρά την επιτυχημένη πορεία της ομάδας προς τον τελικό, οι επιλογές του Γιώργου Δώνη έχουν προκαλέσει συζητήσεις και κριτική. Δημοσιεύματα του εξωτερικού έχουν εστιάσει στις συνεχείς αλλαγές που εφαρμόζει ο Έλληνας τεχνικός τόσο στο ροτέισον των παικτών όσο και στην τακτική προσέγγιση των αγώνων.

Αυτή η προσέγγιση έχει προκαλέσει ανησυχία στους Σαουδάραβες φιλάθλους και αναλυτές. Το ερώτημα που τίθεται είναι αν ο Γιώργος Δώνης θα επιλέξει να προχωρήσει εκ νέου σε διαφορετικές τακτικές και σχηματισμούς στον τελικό, ή αν θα παραμείνει σταθερός στις προηγούμενες επιλογές του, διατηρώντας μια πιο προβλέψιμη προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta