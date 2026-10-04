Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα με νίκη για το «τριφύλλι» στην Α1 Γυναικών

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στην Α1 Γυναικών, καθώς επικράτησε του ΠΑΟΚ με το ευρύ σκορ 91-52. Η αναμέτρηση διεξήχθη στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος», γνωστό και ως «Τάφος του Ινδού», σηματοδοτώντας μια επιτυχημένη και δυναμική πρεμιέρα για το «τριφύλλι» στη νέα αγωνιστική περίοδο. Η ομάδα έδειξε από την αρχή τις διαθέσεις της, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη με εμφατικό τρόπο.

Η αρχική ισορροπία και οι πρώτες εντυπώσεις

Στην έναρξη του παιχνιδιού, οι δύο ομάδες παρουσίασαν ένα ανταγωνιστικό πρόσωπο στο παρκέ, με τον ΠΑΟΚ να καταφέρνει να διατηρείται κοντά στο σκορ. Κατά τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, η διαφορά πόντων μεταξύ των δύο αντιπάλων δεν ξεπέρασε τους πέντε πόντους, υποδηλώνοντας μια αρχική ισορροπία δυνάμεων και έναν κλειστό αγώνα.

Από την πλευρά του ΠΑΟΚ, η Αγγελική Βιντσιλέου αναδείχθηκε ως μία από τις βασικές πρωταγωνίστριες, προσφέροντας σημαντικές λύσεις στην επίθεση της ομάδας της. Παράλληλα, η παίκτρια Πέιτζ συνέβαλε επίσης σημαντικά στο επιθετικό κομμάτι, βοηθώντας τον ΠΑΟΚ να παραμείνει σε επαφή με το σκορ και να διεκδικεί το προβάδισμα.

Οι επιθετικοί πυλώνες του «τριφυλλιού»

Για τον Παναθηναϊκό, τον ρυθμό στην επίθεση έδωσαν η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου και η Κέιβ, οι οποίες αποτέλεσαν τις βασικές επιθετικές λύσεις του «τριφυλλιού». Οι δύο αθλήτριες ήταν καθοριστικές για την ομάδα τους, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και σκοράροντας σε κρίσιμα σημεία του αγώνα, θέτοντας τις βάσεις για την επικράτηση.

Η Κέιβ ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με μια εντυπωσιακή επίδοση 19 πόντων, αναδεικνύοντας την αποτελεσματικότητά της στο σκοράρισμα και την ικανότητά της να δημιουργεί φάσεις. Η Άννα-Νίκη Σταμολάμπρου πρόσθεσε άλλους 16 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιθετική παραγωγή και την τελική επικράτηση του Παναθηναϊκού.

Η καθοριστική υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο

Στο δεύτερο μισό του αγώνα, ο Παναθηναϊκός ανέβασε σημαντικά την ένταση στην άμυνα, επιβάλλοντας πλήρως τον ρυθμό του παιχνιδιού. Αυτή η αλλαγή στην τακτική δυσκόλεψε ιδιαίτερα τον ΠΑΟΚ, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του και στην εύρεση αποτελεσματικών επιθετικών λύσεων απέναντι στην πιεστική άμυνα των «πράσινων».

Η πίεση που άσκησαν οι «πράσινες» οδήγησε σε σταδιακή και αδιάκοπη αύξηση της διαφοράς στο σκορ. Συγκεκριμένα, η διαφορά ξεπέρασε τους 20 πόντους, δείχνοντας την πλήρη κυριαρχία του Παναθηναϊκού στο παρκέ και την αδυναμία του ΠΑΟΚ να αντιδράσει αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του αγώνα, με αποτέλεσμα την εδραίωση του προβαδίσματος.

Βάθος ρόστερ και αισιοδοξία για τη συνέχεια

Η προπονήτρια του Παναθηναϊκού, Σελέν Ερντέμ, εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της αναμέτρησης για να δώσει χρόνο συμμετοχής σε όλες τις παίκτριες του ρόστερ. Μεταξύ αυτών, αγωνίστηκαν και νεότερες αθλήτριες, γεγονός που υπογραμμίζει το βάθος της ομάδας και την εμπιστοσύνη της τεχνικής ηγεσίας σε όλες τις αθλήτριες.

Η κίνηση αυτή της προπονήτριας ανέδειξε τις αρκετές επιλογές που διαθέτει ο Παναθηναϊκός ενόψει της συνέχειας της σεζόν, δείχνοντας ότι η ομάδα είναι καλά προετοιμασμένη για τις επερχόμενες αγωνιστικές προκλήσεις και διαθέτει λύσεις σε κάθε θέση. Η αναμέτρηση ολοκληρώθηκε με το τελικό σκορ 91-52, επιβεβαιώνοντας την άνετη επικράτηση του Παναθηναϊκού στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και δίνοντας αισιοδοξία για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta