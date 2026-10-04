Ο Παναθηναϊκός έδειξε σοβαρότητα με τους Vikos Falcons, με το κίνητρο του Ομπράντοβιτς

Ο Παναθηναϊκός παρουσίασε μία εικόνα σοβαρότητας στον πρόσφατο αγώνα πρωταθλήματος απέναντι στους Vikos Falcons. Αυτή η σοβαρότητα ήταν εμφανής παρά το γεγονός ότι η ομάδα προερχόταν από διπλή αγωνιστική στην Euroleague, έχοντας στη διάθεσή της μόλις 34 ώρες για ξεκούραση και αποφόρτιση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε μάλιστα αναφερθεί στην ανάγκη εύρεσης κινήτρου, το οποίο τελικά βρέθηκε άμεσα από τους «πράσινους».

Η κυριαρχία των «πρασίνων» στο πρωτάθλημα

Οι «πράσινοι» αντιμετώπισαν τους Vikos Falcons, μία νεοφώτιστη ομάδα στην GBL, σε ένα γήπεδο κεκλεισμένων των θυρών, όπου ο παραμικρός θόρυβος θα ήταν ακουστός. Παρόλα αυτά, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κυριαρχικός από την αρχή του αγώνα. Η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο ομάδων ήταν χαώδης, κάτι που αποτυπώθηκε τόσο στο τελικό σκορ όσο και στη συνολική εικόνα του παιχνιδιού.

Η ομάδα του Ομπράντοβιτς διατήρησε την απόλυτη συγκέντρωσή της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα. Μόνο στην τελευταία περίοδο οι παίκτες «τράβηξαν χειρόφρενο», περιμένοντας απλώς την τελευταία κόρνα της γραμματείας. Με αυτόν τον τρόπο, φρόντισαν να περάσουν ένα ήρεμο και ξεκούραστο κυριακάτικο πρωινό, εξασφαλίζοντας παράλληλα τη νίκη.

Η φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Εντός των «πράσινων» τειχών επικρατεί μία διαφορετική νοοτροπία, η οποία απαιτεί συγκέντρωση και σοβαρότητα σε κάθε αναμέτρηση. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, γνωστός και ως Ζοτς, ζητά πρωτίστως από τους παίκτες του να είναι «stick to the plan» και να μην σκέφτονται οτιδήποτε άλλο. Αυτή η προσήλωση είναι καθοριστική, καθώς όποιος την τηρεί, αυτομάτως εξασφαλίζει τον ρόλο και τον χρόνο του μέσα στην ομάδα.

Ακόμα και σε παιχνίδια που φαινομενικά θεωρούνται «αγγαρείες» ή διεξάγονται χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες, οι παίκτες του Ομπράντοβιτς καλούνται να επιδεικνύουν τη δέουσα συγκέντρωση και σοβαρότητα. Αυτή η προσέγγιση αποτελεί θεμελιώδη αρχή για την ομάδα, ανεξαρτήτως του αντιπάλου ή των συνθηκών του αγώνα.

Το κίνητρο και η άμεση ανταπόκριση

Την Παρασκευή το βράδυ, μετά τη νίκη απέναντι στην Μακάμπι, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είχε αναφερθεί στην ανάγκη εύρεσης κινήτρου. Είχε επισημάνει ότι έπρεπε να βρεθεί το κατάλληλο κίνητρο ύστερα από το σωματικό και πνευματικό «άδειασμα» της «διαβολοβδομάδας» της Euroleague, ενόψει του αγώνα της πρεμιέρας στην GBL.

Σε λιγότερο από 35 ώρες, το κίνητρο αυτό βρέθηκε. Οι παίκτες αντιμετώπισαν το θεωρητικά, αλλά και πρακτικά, εύκολο παιχνίδι με την ίδια σοβαρότητα και συγκέντρωση που θα αντιμετώπιζαν οποιονδήποτε άλλο αντίπαλο. Αυτή η προσέγγιση ήταν που τους οδήγησε στην κυριαρχία και δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο.

Η σημασία του προγράμματος και το ενδιαφέρον των φιλάθλων

Η επιλογή να διεξάγονται παιχνίδια πρωταθλήματος στις 13:00 το μεσημέρι κρίνεται εξαιρετική, παρόλο που μπορεί να είναι κουραστική για τις ομάδες, ειδικά αν προέρχονται από αγώνες της Euroleague ή αν ακολουθεί άμεσα νέα αναμέτρηση στην ίδια διοργάνωση. Ωστόσο, αυτή η ρύθμιση προσφέρει επιπλέον ενδιαφέρον για τους φίλους του Παναθηναϊκού.

Συγκεκριμένα, οι φίλαθλοι έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στις 17:30 αναμετρήσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας ακριβώς δίπλα, δημιουργώντας έτσι μία Κυριακή «γεμάτη» από μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Παρά το «πολυαναμενόμενο ρεπό» της Δευτέρας, δεν αποκλείεται να δούμε παίκτες στο Glass Floor για μερικές ατομικές προπονήσεις, διατηρώντας την αθλητική τους ετοιμότητα.

Ο Γιώργος Κούβαρης και ο Δημήτρης Μωραΐτης

Ο Γιώργος Κούβαρης, μέσα από το κείμενό του, αναλύει τη σοβαρότητα που επέδειξε ο Παναθηναϊκός στον αγώνα πρωταθλήματος με τους Vikos Falcons. Παράλληλα, εστιάζει στα όσα είχε πει ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς σχετικά με την εύρεση κινήτρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσήλωσης. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Γιώργος Κούβαρης στέκεται και στον παίκτη Δημήτρη Μωραΐτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta