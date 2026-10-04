Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ και ο χρόνος συμμετοχής που μετρά για τον Ολυμπιακό

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ βρέθηκε στο επίκεντρο των σχολίων στην Ουκρανία μετά τις πρόσφατες εμφανίσεις του με την εθνική ομάδα, με ορισμένα μέσα να κάνουν λόγο για «αόρατη» παρουσία. Ωστόσο, για τον Ολυμπιακό, η ουσία βρίσκεται στον χρόνο συμμετοχής που κερδίζει ο ποδοσφαιριστής, κάτι που θεωρείται καθοριστικό για την αγωνιστική του κατάσταση.

Οι εμφανίσεις με την εθνική Ουκρανίας

Ο Ουκρανός επιθετικός ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση της εθνικής του ομάδας απέναντι στη Βόρεια Ιρλανδία, ένα παιχνίδι που έληξε με ήττα 0-3. Ο Γιάρεμτσουκ αγωνίστηκε μέχρι το 63ο λεπτό της αναμέτρησης, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να αφήσει το στίγμα του στην επιθετική γραμμή της ομάδας του.

Η παρουσία του δέχθηκε αυστηρή κριτική από τα ουκρανικά μέσα. Το «UkrFootball», συγκεκριμένα, αξιολόγησε τους διεθνείς παίκτες και έδωσε στον Γιάρεμτσουκ βαθμό 5,5, χαρακτηρίζοντας την εμφάνισή του «αόρατη». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπήρξε κάποια πραγματική ευκαιρία που να προήλθε από τον ίδιο τον παίκτη.

Ο χρόνος συμμετοχής που μετρά

Παρά την κριτική, για τον Ολυμπιακό, υπάρχει μία παράμετρος που έχει μεγαλύτερη σημασία από την επίδοση σε ένα συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λαμβάνει αγωνιστικά λεπτά με την εθνική του ομάδα, γεγονός που στην παρούσα φάση αποτελεί το κύριο ζητούμενο για τους «ερυθρόλευκους».

Η απόκτηση αγωνιστικού ρυθμού και η συμμετοχή σε επίσημες αναμετρήσεις είναι βασικοί παράγοντες για την προετοιμασία ενός ποδοσφαιριστή. Η συνεχής παρουσία του Ουκρανού επιθετικού στο γήπεδο, ακόμη και αν οι εμφανίσεις του δεν είναι οι ιδανικές, συμβάλλει στην επανένταξή του σε πλήρη αγωνιστική διαδικασία.

Η αναμέτρηση με τη Γεωργία

Πριν από τον αγώνα με τη Βόρεια Ιρλανδία, ο Γιάρεμτσουκ είχε ήδη καταγράψει σημαντικό χρόνο συμμετοχής στην αναμέτρηση της Ουκρανίας με τη Γεωργία, η οποία έληξε ισόπαλη 0-0 στην Τιφλίδα. Σε εκείνο το παιχνίδι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.

Αντικατέστησε τον Πονομάρενκο και αγωνίστηκε σε ολόκληρο το δεύτερο ημίχρονο, συμπληρώνοντας 45 λεπτά αγωνιστικού χρόνου. Αν και αυτή η εμφάνιση δεν προκάλεσε ενθουσιασμό, αποτέλεσε ένα πρώτο βήμα για την επανένταξή του σε αγωνιστικούς ρυθμούς, πριν ακολουθήσει η παρουσία του ως βασικός στον επόμενο αγώνα.

Η σημασία του ρυθμού για τον Ολυμπιακό

Αυτή η λεπτομέρεια αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν αναλογιστούμε την κατάσταση του Γιάρεμτσουκ στον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής, ο Ουκρανός επιθετικός δεν έχει λάβει τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε ένας παίκτης του δικού του προφίλ. Αν και κατάφερε να σκοράρει στην αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια, στη συνέχεια δεν είχε συνεχόμενα παιχνίδια.

Αυτό οφείλεται, εν μέρει, στο γεγονός ότι ο ίδιος είχε το μυαλό του σε μία ενδεχόμενη μεταγραφή καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι συμμετοχές του στο πρωτάθλημα ήταν περιορισμένες, με αποτέλεσμα κάθε αγωνιστικό λεπτό που κερδίζει με την εθνική ομάδα της Ουκρανίας να λειτουργεί προς όφελός του, βοηθώντας τον να βρει τον απαραίτητο ρυθμό.

Η ανάγνωση της κριτικής

Ακόμη και η κριτική που δέχθηκε στην Ουκρανία για την εμφάνισή του έχει τη δική της ανάγνωση από την πλευρά του Ολυμπιακού. Δεν είναι αδιάφορο το γεγονός ότι ένας παίκτης των «ερυθρόλευκων» αγωνίζεται ως βασικός σε ένα παιχνίδι της εθνικής του ομάδας, ακόμη και αν η απόδοσή του δεν είναι η καλύτερη δυνατή.

Επίσης, δεν είναι αδιάφορο το ότι παραμένει στις επιλογές του προπονητή του και λαμβάνει διαδοχικές ευκαιρίες. Στο ποδόσφαιρο, ο αγωνιστικός ρυθμός δεν αποκτάται αποκλειστικά μέσω καλών εμφανίσεων, αλλά κυρίως μέσω της συνεχούς συμμετοχής σε αγώνες. Έτσι, ο Γιάρεμτσουκ θα επιστρέψει στον Ρέντη έχοντας ήδη πίσω του σημαντικά παιχνίδια με την εθνική του ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta