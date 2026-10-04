Πρώτη νίκη για τον ΠΑΣ Πύργου στη Super League 2 με 2-0 επί του Πανιωνίου

Ο ΠΑΣ Πύργου πέτυχε την πρώτη του νίκη στη φετινή Super League 2, επικρατώντας του Πανιωνίου με σκορ 2-0. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης αναδείχθηκε ο Μανσούρ Φοφανά, ο οποίος σημείωσε και τα δύο τέρματα για τη νεοφώτιστη ομάδα. Η νίκη αυτή προσφέρει σημαντική βαθμολογική και ψυχολογική ώθηση στον ΠΑΣ Πύργου.

Ο θρίαμβος του ΠΑΣ Πύργου

Ο νεοφώτιστος ΠΑΣ Πύργου πανηγύρισε την πρώτη του νίκη στην κατηγορία της Super League 2, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη με έντονο ρυθμό και αγωνία. Η επικράτηση με 2-0 επί του Πανιωνίου αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα για την ομάδα, προσφέροντας της βαθμολογική, αγωνιστική και ψυχολογική ανάσα.

Η αναμέτρηση χαρακτηρίστηκε από δυνατές φάσεις, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν το προβάδισμα. Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε χάρη στην αποτελεσματικότητα του Μανσούρ Φοφανά, ο οποίος κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του αντιπάλου δύο φορές, εξασφαλίζοντας τους τρεις βαθμούς για τον ΠΑΣ Πύργου.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να προσπαθούν να βρουν ρυθμό, ενώ οι ευκαιρίες δεν έλειψαν. Στο 44ο λεπτό, ο Μανσούρ Φοφανά σούταρε δυνατά, με την μπάλα να βρίσκει στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Κράνινξ, χάνοντας έτσι την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ λίγο πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η αγωνία κορυφώθηκε. Στο 56ο λεπτό, ο Ταβάρες του Πανιωνίου εκτέλεσε ένα τρομερό σουτ, αλλά και πάλι η τύχη δεν ήταν με το μέρος της ομάδας του, καθώς η μπάλα προσέκρουσε στο οριζόντιο δοκάρι του Τσεκούρα. Η λύτρωση για τον ΠΑΣ Πύργου ήρθε στο 89ο λεπτό, όταν ο Μανσούρ Φοφανά βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση και σούταρε προ του Αυλωνίτη, κάνοντας το 1-0. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε στο 96ο λεπτό, όταν ο Πανιώνιος είχε βγει ολόκληρος μπροστά, συμπεριλαμβανομένου και του τερματοφύλακα, σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει. Η επίθεση δεν απέδωσε και ο Φοφανά βγήκε μόνος του και σκόραρε σε κενή εστία.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ο ΠΑΣ Πύργου παρατάχθηκε με την ακόλουθη σύνθεση, υπό τις οδηγίες του προπονητή Κουτρομάνου: Τσεκούρας, Σκεντεράι, Δημητρίου, Εραμούσπε, Σαραμαντάς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 59′ από τον Κόκκορη), Τσορνομάζ, Χαντί (που έδωσε τη θέση του στον Φερεκίδη στο 59′), Μούσια (αντικαταστάθηκε στο 66′ από τον Λεμονή), Μανσούρ Φοφανά, Δούμτσιος (που αντικαταστάθηκε στο 83′ από τον Γρίβα) και Λάζαρης (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 66′ από τον Μαρκόπουλο).

Από την πλευρά του, ο Πανιώνιος αγωνίστηκε με την ενδεκάδα που επέλεξε ο προπονητής Φεράντο: Κράνινξ, Αυλωνίτης, Ασλανίδης (ο οποίος αποχώρησε λόγω τραυματισμού στο 79′ και τη θέση του πήρε ο Ζούλιας), Μπούρης (αντικαταστάθηκε στο 76′ από τον Παυλόπουλο), Βενάρδος, Στούπης, Μπαΐνοβιτς (ο οποίος αντικαταστάθηκε στο 46′ από τον Σομπρίνο), Ντίας (που αντικαταστάθηκε στο 76′ από τον Γκαντέλιο), Χατζηστραβός, Ταβάρες και Μάναλης.

Άλλα αποτελέσματα και βαθμολογικές εξελίξεις

Στο πλαίσιο των αγώνων της Super League 2, σημειώθηκαν και άλλα αποτελέσματα. Ο Αστέρας Τρίπολης Β' επικράτησε της Αναγέννησης Καρδίτσας με σκορ 2-0.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και άλλες αναμετρήσεις. Ο ΑΠΣ Ζάκυνθος θα αντιμετωπίσει τον Απόλλωνα Καλαμαριάς στις 14:00, ο ΠΑΟΚ Β' θα αγωνιστεί εναντίον της Ελλάς Σύρου στις 14:45, ενώ ο Νέστος Χρυσούπολης θα υποδεχθεί τον Μαρκό στις 15:00.

Σχετικά με τις βαθμολογικές εξελίξεις, ο Πανσερραϊκός αντιμετωπίζει αφαίρεση 4 βαθμών. Η ομάδα έχει καταθέσει έφεση με σκοπό την επιστροφή των αφαιρεθέντων βαθμών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta