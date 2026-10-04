Κριτική στον Γιώργο Δώνη στη Σαουδική Αραβία ενόψει του τελικού

Ο Έλληνας τεχνικός Γιώργος Δώνης βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής στη Σαουδική Αραβία, παρά το γεγονός ότι οδήγησε την εθνική ομάδα στον τελικό του Κυπέλλου του Κόλπου. Οι επιλογές του έχουν προκαλέσει προβληματισμό και συζήτηση στη χώρα, ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την κατάκτηση του τροπαίου.

Η επιτυχημένη πορεία προς τον τελικό

Ο Γιώργος Δώνης, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, έχει καταφέρει να μεταμορφώσει την αγωνιστική ταυτότητα των Σαουδαράβων. Ειδικότερα, το παθητικό και αμυντικό ποδόσφαιρο που χαρακτήριζε την ομάδα στην εποχή του Ερβέ Ρενάρ, έχει αντικατασταθεί από ένα πιο επιθετικό μοντέλο, με μεγαλύτερη έμφαση στην κατοχή της μπάλας και τη διάθεση για κυριαρχία στον αγωνιστικό χώρο.

Τα αποτελέσματα αυτής της αλλαγής δικαίωσαν μέχρι στιγμής τον Έλληνα τεχνικό. Η Σαουδική Αραβία ξεπέρασε με επιτυχία τα εμπόδια του Κουβέιτ, του Ομάν και του Ιράκ κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στη φάση των ημιτελικών, η ομάδα του Δώνη απέκλεισε το Κατάρ έπειτα από τη διαδικασία των πέναλτι, εξασφαλίζοντας έτσι την παρουσία της στον μεγάλο τελικό του Gulf Cup.

Οι τακτικές αλλαγές που προκαλούν συζήτηση

Παρά την επιτυχημένη πορεία της ομάδας, δημοσίευμα από το εξωτερικό εστιάζει στις συνεχείς τακτικές αλλαγές και το εκτεταμένο ροτέισον που εφαρμόζει ο Γιώργος Δώνης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη τάση του Έλληνα προπονητή παρομοιάζεται με εκείνη του Πεπ Γκουαρδιόλα, αναδεικνύοντας την ένταση και τη συχνότητα των παρεμβάσεών του στο σχήμα και τα πρόσωπα της ενδεκάδας.

Αυτό που δημιουργεί τη μεγαλύτερη συζήτηση και προβληματισμό είναι η προθυμία του Έλληνα τεχνικού να προχωρά σε αλλαγές προσώπων και σχηματισμών, ακόμα και σε περιπτώσεις που η ομάδα του παρουσιάζει μια καλή και σταθερή αγωνιστική εικόνα. Αυτή η προσέγγιση, αν και μπορεί να προσφέρει απρόβλεπτα στοιχεία στους αντιπάλους, εγείρει ερωτήματα εντός της Σαουδικής Αραβίας.

Ανησυχία για τις επιλογές στον τελικό

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των επιλογών του Δώνη καταγράφηκε στον ημιτελικό της διοργάνωσης. Εκεί, ο Έλληνας προπονητής άφησε εκτός αρχικής ενδεκάδας βασικά στελέχη της ομάδας, ενώ παράλληλα επέλεξε να δώσει φανέλα βασικού στον πρωτοεμφανιζόμενο ποδοσφαιριστή Μαχζαρί. Αυτές οι αποφάσεις, αν και δεν έχουν στοιχίσει στην ομάδα μέχρι στιγμής, έχουν προκαλέσει ανησυχία και κριτική γύρω από το πρόσωπό του.

Το μεγάλο ερώτημα που πλέον απασχολεί τους Σαουδάραβες φιλάθλους και τα μέσα ενημέρωσης αφορά τις επιλογές που θα κάνει ο Γιώργος Δώνης στον επερχόμενο τελικό. Η προσέγγισή του, είτε θα παραμείνει πιστή στις δοκιμασμένες συνταγές, είτε θα περιλαμβάνει νέες τακτικές «αλχημείες», αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης.

Η δίψα για το τρόπαιο και η αυξανόμενη πίεση

Η πίεση στον Γιώργο Δώνη γίνεται ακόμα μεγαλύτερη λόγω της τεράστιας σημασίας της αναμέτρησης του τελικού. Η Σαουδική Αραβία κυνηγάει την κατάκτηση του πρώτου της τροπαίου στο Gulf Cup μετά το 2003, γεγονός που προσδίδει έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα στον αγώνα. Από εκείνη τη χρονιά και έπειτα, η εθνική ομάδα έχει γνωρίσει την ήττα σε πέντε τελικούς της διοργάνωσης, κάτι που εντείνει την επιθυμία για νίκη.

Συνεπώς, παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει την ομάδα μία ανάσα από την κατάκτηση του τίτλου, ο Γιώργος Δώνης βρίσκεται στο επίκεντρο της κριτικής. Οι Σαουδάραβες αναμένουν με αγωνία να δουν εάν ο Έλληνας τεχνικός θα εμπιστευτεί την αγωνιστική συνταγή που τον οδήγησε μέχρι τον τελικό ή αν θα προχωρήσει ξανά σε τακτικές αλλαγές, οι οποίες έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Με πληροφορίες από: Athletiko