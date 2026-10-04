Ολυμπιακός: Με Μιλουτίνοφ η δωδεκάδα κόντρα στον Ηρακλή για την πρεμιέρα της GBL

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανακοίνωσε τις επιλογές του για την πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League, όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον Ηρακλή. Η δωδεκάδα των Πειραιωτών περιλαμβάνει την επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ, ο οποίος δεν είχε αγωνιστεί στα δύο προηγούμενα παιχνίδια της EuroLeague. Παράλληλα, ο προπονητής δεν θα έχει στη διάθεσή του τέσσερις παίκτες για το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στην GBL

Οι πρωταθλητές Ελλάδας και Ευρώπης, Ολυμπιακός, ετοιμάζονται για την έναρξη των υποχρεώσεών τους στην Greek Basketball League. Στο πλαίσιο της πρεμιέρας, η ομάδα του Πειραιά θα φιλοξενηθεί από τον Ηρακλή. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου, στις 17:30.

Ο Ολυμπιακός στοχεύει να ξεκινήσει τη νέα σεζόν στο εγχώριο πρωτάθλημα με ένα θετικό αποτέλεσμα. Η αναμέτρηση αυτή σηματοδοτεί την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας στην GBL, μετά από μια απαιτητική περίοδο στην EuroLeague.

Η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ

Μία από τις σημαντικότερες ειδήσεις για την αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή είναι η επιστροφή του Νίκολα Μιλουτίνοφ στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού. Ο Σέρβος σέντερ είχε απουσιάσει από τα δύο προηγούμενα παιχνίδια της EuroLeague, με την παρουσία του να θεωρείται ενισχυτική για την ομάδα.

Η επάνοδος του Μιλουτίνοφ προσφέρει στον Γιώργο Μπαρτζώκα μια επιπλέον επιλογή στη φροντ λάιν, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων σε Ελλάδα και Ευρώπη. Η παρουσία του αναμένεται να συμβάλει στην προσπάθεια για ένα νικηφόρο ξεκίνημα στην GBL.

Οι απουσίες από την αναμέτρηση

Για το προσεχές παιχνίδι της πρεμιέρας της Greek Basketball League, ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας, θα στερηθεί τις υπηρεσίες τεσσάρων παικτών. Συγκεκριμένα, εκτός δωδεκάδας βρίσκονται οι Γιαν Μοντέρο, Πάπας, Τζόουνς και Μπουρνελές.

Ο Γιαν Μοντέρο αντιμετωπίζει πρόβλημα ίωσης, γεγονός που τον καθιστά μη διαθέσιμο για τον αγώνα. Οι υπόλοιποι τρεις παίκτες, Πάπας, Τζόουνς και Μπουρνελές, επίσης δεν συμπεριλήφθηκαν στις επιλογές του προπονητή για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή.

Η πλήρης δωδεκάδα του Ολυμπιακού

Η δωδεκάδα που επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για την αναμέτρηση με τον Ηρακλή, στην πρεμιέρα της GBL, αποτελείται από τους εξής παίκτες: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοβ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Εντιάι, Καραγιαννίδης, Μιλουτίνοφ, Χολ και Φουρνιέ.

Αυτή η σύνθεση αντιπροσωπεύει τις επιλογές του προπονητικού επιτελείου για την πρώτη δοκιμασία της ομάδας στο εγχώριο πρωτάθλημα, με στόχο την κατάκτηση της νίκης και την έναρξη της σεζόν με το δεξί.

Μετά την «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Ο αγώνας με τον Ηρακλή έρχεται για τον Ολυμπιακό μετά από την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στην EuroLeague. Η ομάδα είχε ένα απαιτητικό πρόγραμμα με δύο συνεχόμενα παιχνίδια στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση, γεγονός που καθιστά την προσαρμογή στην GBL μια νέα πρόκληση.

Παρά την κόπωση που ενδεχομένως να υπάρχει από τους πρόσφατους ευρωπαϊκούς αγώνες, ο Ολυμπιακός καλείται να παρουσιαστεί έτοιμος και συγκεντρωμένος στην πρεμιέρα του ελληνικού πρωταθλήματος, επιδιώκοντας να διατηρήσει το θετικό μομέντουμ και να επιβεβαιώσει τον τίτλο του πρωταθλητή.

Με πληροφορίες από: Gazzetta