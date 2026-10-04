Αργεντινή: Συνέτριψε με 7-0 την Κ23 της Μπουρκίνα Φάσο σε φιλική αναμέτρηση

Η εθνική ομάδα της Αργεντινής επικράτησε με το εμφατικό σκορ 7-0 της ομάδας κάτω των 23 ετών της Μπουρκίνα Φάσο σε φιλική αναμέτρηση. Ο αγώνας διεξήχθη υπό εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες για τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι αντιμετώπισαν σοβαρά προβλήματα πριν την άφιξή τους στο Μπουένος Άιρες. Η κύρια εθνική ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο αρνήθηκε να ταξιδέψει, οδηγώντας στην αναγκαστική συμμετοχή της Κ23.

Οι αντίξοες συνθήκες για την Μπουρκίνα Φάσο

Η προετοιμασία της ομάδας της Μπουρκίνα Φάσο για τη φιλική αναμέτρηση με την Αργεντινή χαρακτηρίστηκε από σημαντικές δυσκολίες και αποτελούσε έναν πραγματικό άθλο. Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην πρωτεύουσα της Αργεντινής, το Μπουένος Άιρες, μόλις έξι ώρες πριν από την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα. Η άφιξή τους αυτή ήταν το αποτέλεσμα μιας μακράς πτήσης διάρκειας 11 ωρών, η οποία είχε ως αφετηρία την Καζαμπλάνκα.

Η βασική εθνική ομάδα της Μπουρκίνα Φάσο αρνήθηκε να πραγματοποιήσει το ταξίδι στην Αργεντινή. Αυτή η απόφαση οφειλόταν σε σοβαρά προβλήματα που σχετίζονταν τόσο με την οργάνωση της πτήσης όσο και με συγκεκριμένα οικονομικά ζητήματα που αντιμετώπιζε η αποστολή. Λόγω αυτών των απρόβλεπτων καταστάσεων, η χώρα αναγκάστηκε να παρατάξει στον αγωνιστικό χώρο την ομάδα κάτω των 23 ετών, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει την παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Το σαρωτικό 7-0 της Αργεντινής

Στον αγωνιστικό χώρο, η Αργεντινή επέδειξε τη δυναμική της, συντρίβοντας την Μπουρκίνα Φάσο με το εμφατικό σκορ 7-0 σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση. Η υπεροχή της «Αλμπισελέστε» ήταν εμφανής από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με την ομάδα να βρίσκει τον δρόμο προς τα δίχτυα επτά φορές, δείχνοντας την επιθετική της ικανότητα.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 3ο λεπτό από τον Λαουτάρο Μαρτίνεζ, δίνοντας ένα γρήγορο προβάδισμα στην Αργεντινή. Λίγο αργότερα, στο 8ο λεπτό, ο Μουμούνι Ντιαλό της Μπουρκίνα Φάσο σημείωσε αυτογκόλ, διπλασιάζοντας το προβάδισμα. Ο Τζιανλούκα Πρεστιάνι ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 12ο λεπτό, ενώ ο Νικολάς Παζ στο 35ο λεπτό και ο Χουλιάν Άλβαρες στο 36ο λεπτό ολοκλήρωσαν το πρώτο ημίχρονο με ένα μεγάλο προβάδισμα για την Αργεντινή.

Οι σκόρερ και η εικόνα του αγώνα

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Αργεντινή συνέχισε την επιθετική της προσπάθεια, προσθέτοντας δύο ακόμα τέρματα. Ο Φράνκο Μασταντουόνο ήταν αυτός που σκόραρε στο 57ο λεπτό, ανεβάζοντας το σκορ σε 6-0. Το τελικό 7-0 διαμορφώθηκε από τον Τζουλιάνο Σιμεόνε, ο οποίος βρήκε δίχτυα στο 91ο λεπτό του αγώνα, λίγο πριν τη λήξη.

Η εικόνα του παιχνιδιού αντικατοπτρίζει πλήρως την κυριαρχία της Αργεντινής έναντι της ομάδας κάτω των 23 ετών της Μπουρκίνα Φάσο. Οι φιλοξενούμενοι είχαν κατοχή μπάλας μόλις 25% καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Επιπλέον, πραγματοποίησαν μόνο ένα σουτ προς την εστία σε ολόκληρο τον αγώνα, γεγονός που υπογραμμίζει την ανισορροπία των δυνάμεων και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Η δήλωση του προπονητή της Αργεντινής

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής της «Αλμπισελέστε», Λιονέλ Σκαλόνι, θέλησε να αναγνωρίσει την προσπάθεια των αντιπάλων. Ο Σκαλόνι ανέφερε χαρακτηριστικά στη δήλωσή του: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Μπουρκίνα Φάσο και όσους ήρθαν εδώ για την προσπάθεια που κατέβαλαν».

Η δήλωση αυτή του προπονητή της Αργεντινής αναγνωρίζει τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες υπό τις οποίες αγωνίστηκε η ομάδα κάτω των 23 ετών της Μπουρκίνα Φάσο. Τονίζει την αξία της συμμετοχής τους και την προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες, παρά τα εμπόδια και τις αντιξοότητες που προηγήθηκαν του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta