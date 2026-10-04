ΠΑΟΚ: Επίσημα παίκτης του ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα τη συμφωνία της με τον διεθνή Λιθουανό σέντερ Ντονάτας Μοτιεγιούνας, ο οποίος πλέον είναι κάτοικος Θεσσαλονίκης. Ο έμπειρος καλαθοσφαιριστής υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα μέχρι το τέλος της σεζόν 2026-27. Η προσθήκη του αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ρόστερ του ΠΑΟΚ, προσθέτοντας ποιότητα και εμπειρία.

Επίσημη ανακοίνωση και λεπτομέρειες συμβολαίου

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ προχώρησε στην ανακοίνωση της απόκτησης του Ντονάτας Μοτιεγιούνας, επιβεβαιώνοντας τη μεταγραφή ενός παίκτη με αξιοσημείωτη πορεία στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο μπάσκετ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Λιθουανός σέντερ υπέγραψε συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα της Θεσσαλονίκης μέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου 2026-27.

Η διοίκηση του ΠΑΟΚ τονίζει ότι η παρουσία του Μοτιεγιούνας θα προσδώσει εμπειρία και ποιότητα στο υφιστάμενο ρόστερ. Ο παίκτης βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη από το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης. Μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας τέθηκε άμεσα στη διάθεση του προπονητή Andrea Trinchieri.

Το προφίλ του Λιθουανού σέντερ

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας γεννήθηκε στις 20 Σεπτεμβρίου 1990 στην πόλη Κάουνας της Λιθουανίας. Με ύψος που φτάνει τα 2,13 μέτρα, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Η καριέρα του χαρακτηρίζεται από σημαντική εμπειρία, καθώς έχει αγωνιστεί στο κορυφαίο επίπεδο τόσο του ευρωπαϊκού όσο και του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η επαγγελματική του πορεία ξεκίνησε από τη Ζαλγκίρις, όπου κατέκτησε το πρωτάθλημα και το κύπελλο Λιθουανίας το 2008, ενώ την ίδια χρονιά αναδείχθηκε πρωταθλητής και στην Βαλτική Λίγκα. Ακολούθησαν θητείες σε ομάδες της Ιταλίας, όπως η Μπένετον, και της Πολωνίας, όπου στέφθηκε πρωταθλητής το 2012 με την Ασέκο Πρόκομ, πριν μετακομίσει στο NBA.

Η πορεία του σε NBA και Ευρώπη

Ο Μοτιεγιούνας πέρασε περίπου έξι σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, το NBA. Εκεί φόρεσε τη φανέλα των Χιούστον Ρόκετς και των Νιου Όρλεανς Πέλικανς, ενώ είχε ένα πέρασμα και από τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στο NBA, αγωνίστηκε σε συνολικά 262 παιχνίδια.

Μετά την εμπειρία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Λιθουανός σέντερ αγωνίστηκε για δύο σεζόν στην Κίνα. Στη συνέχεια επέστρεψε στην Ευρώπη για να ενταχθεί στην ομάδα της Μονακό. Στην ομάδα του Πριγκιπάτου παρέμεινε για τέσσερις αγωνιστικές περιόδους, από το 2021 έως το 2025, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα Γαλλίας το 2023 και το 2024, καθώς και ένα Κύπελλο Γαλλίας το 2023. Την περσινή χρονιά, αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Μονακό στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας έχει καταγράψει 187 συμμετοχές στην Euroleague και 28 στο Eurocup. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε δύο από αυτά τα παιχνίδια του Eurocup, τη σεζόν 2010-11, βρέθηκε αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ.

Διακρίσεις με εθνική ομάδα και σε νεαρή ηλικία

Ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας είναι εν ενεργεία διεθνής με την εθνική ομάδα της Λιθουανίας. Με το εθνόσημο στο στήθος, έχει κατακτήσει το ασημένιο μετάλλιο στο EuroBasket του 2013, μια σημαντική διάκριση για τη χώρα του.

Οι επιτυχίες του δεν περιορίζονται μόνο στην ανδρική ομάδα. Σε νεαρή ηλικία, ο Μοτιεγιούνας είχε ήδη δείξει το ταλέντο του, αναδεικνυόμενος πρωταθλητής Ευρώπης το 2008 με την ομάδα U18 της Λιθουανίας, όπου μάλιστα ανακηρύχθηκε και MVP του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Ένα χρόνο νωρίτερα, το 2007, είχε λάβει τον τίτλο του MVP στο EuroLeague Basketball Adidas Next Generation Tournament, υπογραμμίζοντας από νωρίς την αξία του στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta