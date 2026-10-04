Η Μπούργκος νίκησε τη Λιέιδα και ετοιμάζεται για τον Άρη

Η Μπούργκος σημείωσε μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Λιέιδα, επικρατώντας με σκορ 94-81. Αυτό το αποτέλεσμα έρχεται τρεις ημέρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση της ισπανικής ομάδας με τον Άρη. Η νίκη αυτή δίνει στην Μπούργκος το απαραίτητο μομέντουμ ενόψει του αγώνα που θα διεξαχθεί στο «Αλεξάνδρειο».

Η αναμέτρηση στη Λιέιδα

Η ισπανική ομάδα της Μπούργκος κατάφερε να αποσπάσει ένα μεγάλο «διπλό» από την έδρα της Λιέιδα. Ο αγώνας, που διεξήχθη στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Liga Endesa, ολοκληρώθηκε με τελικό σκορ 94-81 υπέρ της Μπούργκος. Η αναμέτρηση αυτή ήταν καθοριστική για την πορεία των δύο ομάδων στο πρωτάθλημα.

Η Μπούργκος επέδειξε ιδιαίτερη δυναμική στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα. Σε αυτό το διάστημα, η ομάδα του Φισάκ σημείωσε ένα εντυπωσιακό επιθετικό ξέσπασμα, πετυχαίνοντας 38 πόντους. Αυτή η εξαιρετική επίδοση στο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού ήταν καθοριστική για την επικράτηση της Μπούργκος και την εξασφάλιση της νίκας.

Η απόδοση της Μπούργκος και οι πρωταγωνιστές

Το σύνολο του προπονητή Φισάκ έδειξε χαρακτήρα και αποτελεσματικότητα, ειδικά στις τελευταίες στιγμές της αναμέτρησης. Η ομαδική προσπάθεια και η συγκέντρωση των παικτών της Μπούργκος συνέβαλαν στην ανατροπή και την τελική επικράτηση επί της Λιέιδα. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα σημαντικό επίτευγμα για την ομάδα.

Σε ατομικό επίπεδο, ο Στιούαρτ αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ για την νικήτρια ομάδα. Ο παίκτης της Μπούργκος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 20 πόντους, προσθέτοντας στην στατιστική του και 6 ριμπάουντ, καθώς και 3 ασίστ. Η συνεισφορά του Στιούαρτ ήταν καθοριστική για την επιθετική λειτουργία της Μπούργκος και την επίτευξη του τελικού αποτελέσματος.

Η προετοιμασία για τον Άρη

Η νίκη της Μπούργκος επί της Λιέιδα έρχεται σε μια κομβική στιγμή, μόλις τρεις ημέρες πριν από την επικείμενη αναμέτρηση με τον Άρη. Η ισπανική ομάδα θα ταξιδέψει στο «Αλεξάνδρειο» με την ψυχολογία στα ύψη, μετά την επιτυχία της στην 2η αγωνιστική της Liga Endesa. Ο αγώνας με τους Θεσσαλονικιούς είναι προγραμματισμένος για τις 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης στις 20:00.

Η αναμέτρηση με τον Άρη αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για την Μπούργκος, η οποία επιδιώκει να διατηρήσει το θετικό της σερί. Η ομάδα του Φισάκ θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί την καλή της φόρμα και την αυτοπεποίθηση που αποκόμισε από την εκτός έδρας νίκη, προκειμένου να παρουσιαστεί ανταγωνιστική και να διεκδικήσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην ελληνική έδρα.

Το ταξίδι στο «Αλεξάνδρειο» με φόρα

Μετά την επιτυχημένη εμφάνιση στην έδρα της Λιέιδα, η Μπούργκος θα πραγματοποιήσει το ταξίδι της προς το «Αλεξάνδρειο» με «φόρα». Η επικράτηση με 94-81, και ειδικότερα η εντυπωσιακή επίδοση του τέταρτου δεκαλέπτου με 38 πόντους, έχει δημιουργήσει ένα θετικό κλίμα στην ομάδα. Αυτή η κατάσταση είναι αυτή που θα συνοδεύσει την ομάδα στην επόμενη αναμέτρηση.

Το γεγονός ότι η Μπούργκος κατάφερε να επιβληθεί εκτός έδρας, δείχνοντας αντοχή και αποτελεσματικότητα στα κρίσιμα σημεία, της επιτρέπει να ταξιδέψει με αυξημένη αυτοπεποίθηση. Η προσοχή στρέφεται πλέον αποκλειστικά στον αγώνα με τον Άρη, όπου η Μπούργκος θα επιδιώξει να συνεχίσει τις καλές της εμφανίσεις, τρεις ημέρες μετά τη νίκη της επί της Λιέιδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta