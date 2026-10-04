Παναθηναϊκός - Vikos Φalcons 103-74: Σοβαρός και σαρωτικός

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στη φετινή GBL με μια εμφατική νίκη, επικρατώντας των νεοφώτιστων Vikos Φalcons με σκορ 103-74. Ο αγώνας διεξήχθη στο «Telekom Center Athens» κεκλεισμένων των θυρών, με τους «πράσινους» να δείχνουν σοβαρότητα και πλουραλισμό στο παιχνίδι τους. Παρά την κούραση από τις πρόσφατες αγωνιστικές στην Euroleague και τις πολλές απουσίες, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε συγκεντρωμένη.

Η εικόνα του αγώνα και η κυριαρχία του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός, παρά το χαμηλό κίνητρο που ενδεχομένως να υπήρχε λόγω της δυναμικότητας του αντιπάλου, πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση. Οι «πράσινοι» έδειξαν σοβαρότητα και συγκέντρωση από την αρχή του αγώνα. Οι Vikos Φalcons, η νεοφώτιστη ομάδα των Ιωαννίνων, κατάφεραν να φανούν ανταγωνιστικοί μόνο στα πρώτα τέσσερα λεπτά της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα, το σκορ ήταν ισόπαλο 8-8 στο πρώτο τετράλεπτο, αλλά έκτοτε ο Παναθηναϊκός άρχισε να ανεβάζει ρυθμούς. Η διαφορά εκτοξεύτηκε, φτάνοντας ακόμα και τους 32 πόντους, με τους «πράσινους» να αγωνίζονται στο ρελαντί. Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς διατήρησε σταθερά τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Απουσίες και διαχείριση του ρόστερ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, είχε να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, οι οποίες μάλιστα έγιναν περισσότερες κατ' επιλογήν. Συγκεκριμένα, ο Μπράνκου Μπάντιο ξεκουράστηκε, με αποτέλεσμα να έχει μόλις εννέα παίκτες διαθέσιμους για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος απέναντι στην ομάδα των Ιωαννίνων.

Παρά τις ελλείψεις, ο «Ζοτς» εφάρμοσε συνεχόμενο rotation στον χρόνο συμμετοχής των παικτών του, διατηρώντας φρέσκες τις δυνάμεις της ομάδας. Το βάθος του Παναθηναϊκού, ακόμα και με εννέα διαθέσιμους παίκτες (με εξαίρεση τον Μπάντιο), αποδείχθηκε αρκετό για να φτάσει τη διαφορά στο +20 (53-33) λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου.

Πρώτο ημίχρονο: Από το 8-8 στο 55-37

Μετά το αρχικό 8-8, ο Παναθηναϊκός άρχισε να «χαϊδεύει το πόδι στο γκάζι». Στο 16ο λεπτό, ο δείκτης του σκορ είχε φτάσει ήδη στο +12, διαμορφώνοντας το 22-10. Το δεκάλεπτο έκλεισε με τους «πράσινους» να προηγούνται με 32-20. Στο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας, με 10/14 δίποντα, 5/7 τρίποντα και 7/9 βολές, ενώ μοίρασε 5 ασίστ και υπέπεσε σε 2 λάθη. Οι Vikos Φalcons είχαν 6/11 δίποντα, 2/3 τρίποντα και 2/4 βολές.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να παραμείνουν ανταγωνιστικοί και μέχρι το 13ο λεπτό (38-29) δεν είχαν αφήσει τη διαφορά να ξεφύγει σημαντικά. Ωστόσο, η ποιότητα του Παναθηναϊκού επικράτησε, με το ημίχρονο να κλείνει με σκορ 55-37 υπέρ του «τριφυλλιού». Στο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός είχε 12/18 δίποντα.

Πρωταγωνιστές και στατιστικά

Πρώτος σκόρερ για τους «πράσινους» αναδείχθηκε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος σημείωσε 19 πόντους. Ο Λεσόρ είχε 5/10 δίποντα, 9/11 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 20:40 λεπτά συμμετοχής. Εκτός από τον Λεσόρ, άλλοι πέντε παίκτες του «τριφυλλιού» σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ και οι εννέα παίκτες που αγωνίστηκαν κατάφεραν να σκοράρουν.

Στο πρώτο ημίχρονο, η γαλλική τριπλέτα του Παναθηναϊκού, αποτελούμενη από τους Φρανσίσκο, Λεσόρ και Γιαμπουσέλε, συνέβαλε σημαντικά, πετυχαίνοντας 29 από τους 55 πόντους της ομάδας (Φρανσίσκο 12π., Λεσόρ 11π., Γιαμπουσέλε 6π.). Από την πλευρά των Vikos Φalcons, ξεχώρισαν οι Φλόιντ και Αγραβάνης, με τον Τζόρνταν Φλόιντ να είναι «διψήφιος» στο ημίχρονο με 11 πόντους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta