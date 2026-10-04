Ικανοποίηση Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό και ενημέρωση για Ρογκαβόπουλο

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, προπονητής του Παναθηναϊκού, εξέφρασε την υπερηφάνεια και την ικανοποίησή του για την εμφάνιση των παικτών του, ιδιαίτερα μετά τη δύσκολη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Η δήλωση αυτή έγινε μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Δόξα Λευκάδας, όπου η ομάδα έδειξε την απαιτούμενη ενέργεια. Ο Σέρβος τεχνικός αναφέρθηκε επίσης στην κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν αγωνίστηκε σε αυτό το παιχνίδι.

Η ικανοποίηση του Σέρβου προπονητή

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την απόδοση των παικτών του Παναθηναϊκού, τονίζοντας την ενέργεια που επέδειξαν στον αγώνα εναντίον της Δόξας Λευκάδας. Αυτή η εμφάνιση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς ήρθε αμέσως μετά από μια απαιτητική «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, κατά την οποία η ομάδα είχε δώσει δύο συνεχόμενα παιχνίδια.

«Μετά από δυο αγώνες της Euroleague το σημαντικότερο για εμάς ήταν να βρούμε κίνητρο και ενέργεια, το κάναμε και είμαι πολύ υπερήφανος για τους παίκτες μου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σέρβος προπονητής. Πρόσθεσε πως η ομάδα αντιμετώπισε τον αγώνα με μόλις δέκα διαθέσιμους παίκτες, καθώς υπήρχε ανάγκη προστασίας ορισμένων, μεταξύ των οποίων και ο Μπάντιο.

Η εικόνα του Παναθηναϊκού στο παρκέ

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξέφρασε την ευαρέσκειά του για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα στο παρκέ, χαρακτηρίζοντας το παιχνίδι «καλό ματς». Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον τρόπο με τον οποίο μοιράστηκαν τα λεπτά συμμετοχής μεταξύ των παικτών, μια τακτική που κρίθηκε απαραίτητη λόγω των προηγούμενων αγώνων.

Ο Ομπράντοβιτς αναγνώρισε επίσης την προσπάθεια του αντιπάλου, της Δόξας Λευκάδας, σημειώνοντας ότι «ήρθε έτοιμη, έκανε καλό παιχνίδι και της ευχόμαστε τα καλύτερα στην σεζόν». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον σεβασμό προς την αντίπαλη ομάδα και την αναγνώριση της δικής της προσπάθειας.

Η κατάσταση του Νίκου Ρογκαβόπουλου

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενημέρωσε και για την κατάσταση της υγείας του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο οποίος δεν μπόρεσε να αγωνιστεί ούτε στο παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Η απουσία του παίκτη είχε προκαλέσει ερωτήματα, και ο προπονητής έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις.

Ο Ρογκαβόπουλος δεν ήταν διαθέσιμος για τον αγώνα με τη Δόξα Λευκάδας, συνεχίζοντας την απουσία του από τα πρόσφατα παιχνίδια της ομάδας. Η ενημέρωση του Ομπράντοβιτς ήταν σημαντική για να αποσαφηνιστεί το ζήτημα της μη συμμετοχής του νεαρού αθλητή.

Το πρόβλημα τραυματισμού και η πορεία αποκατάστασης

Ο Σέρβος τεχνικός αποκάλυψε πως ο Νίκος Ρογκαβόπουλος ένιωσε έναν πόνο στη μέση πριν από το παιχνίδι με τη Μακάμπι. Το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να καταφέρει ο παίκτης να δώσει το παρών στον αγώνα αυτό, ωστόσο η κατάσταση του πόνου καθιστούσε δύσκολη τη συμμετοχή του.

Σύμφωνα με τον Ομπράντοβιτς, ο Ρογκαβόπουλος έκανε προπόνηση την προηγούμενη ημέρα της συνέντευξης Τύπου. Μετά την προπόνηση, ο παίκτης είχε μια συζήτηση με τον προπονητή του, κατά την οποία ανέφερε ότι νιώθει καλύτερα, αλλά όχι ακόμα στο 100% των δυνατοτήτων του.

Επόμενα βήματα για τον Ρογκαβόπουλο

Για την περαιτέρω διαχείριση της κατάστασης του Νίκου Ρογκαβόπουλου, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενημέρωσε ότι η ομάδα έχει ρεπό την επόμενη ημέρα. Αυτό δίνει χρόνο στον παίκτη για ξεκούραση και αποκατάσταση.

Η επανεκτίμηση της κατάστασής του θα γίνει με την επανέναρξη των προπονήσεων μέσα στην εβδομάδα. Ο προπονητής τόνισε ότι «με την προπόνηση που θα ακολουθήσει θα δούμε πως θα πάει μέσα στην εβδομάδα», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, ανάλογα με την εξέλιξη του τραυματισμού του.

Με πληροφορίες από: Newsit