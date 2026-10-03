Πάβλοβιτς: «Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα»

Ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς, μέλος της Εθνικής Γερμανίας, δήλωσε ενθουσιασμένος για την προοπτική να αγωνιστεί στην Τούμπα, στο πλαίσιο της επικείμενης αναμέτρησης με την Εθνική Ελλάδας. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, ο ποδοσφαιριστής υπογράμμισε πως η ομάδα του «γουστάρει πολύ» που θα παίξει στη Θεσσαλονίκη. Η αναμέτρηση μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εντάσσεται στις διοργανώσεις του Nations League.

Η προσμονή για την ατμόσφαιρα της Τούμπας

Ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς αναφέρθηκε εκτενώς στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να δημιουργήσουν οι Έλληνες φίλαθλοι στο γήπεδο της Τούμπας. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «Ξέρουμε ότι πάντα έχουν κέφι οι Έλληνες και δημιουργούν εκρηκτική ατμόσφαιρα. Γουστάρουμε πολύ που θα παίξουμε στην Τούμπα».

Οι παίκτες της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, όπως αναφέρθηκε, ανυπομονούν για αυτή τη «μαγική ατμόσφαιρα» που αναμένεται να δημιουργηθεί από τους Έλληνες φιλάθλους. Η προσμονή για ένα παιχνίδι σε ένα τέτοιο περιβάλλον είναι εμφανής στις δηλώσεις του νεαρού Γερμανού διεθνούς.

Δηλώσεις στη συνέντευξη Τύπου

Οι δηλώσεις του Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς έγιναν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου της Γερμανίας. Εκεί, ο ποδοσφαιριστής είχε την ευκαιρία να μιλήσει για διάφορα θέματα που αφορούν την ομάδα και την επικείμενη αναμέτρηση.

Μεταξύ άλλων, ο Πάβλοβιτς αναφέρθηκε στους συμπαίκτες του, σχολιάζοντας την ομαδική τους λειτουργία και το κλίμα που επικρατεί. Επίσης, έκανε αναφορά και στον Γιούργκεν Κλοπ, χωρίς να διευκρινίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς.

Το περιστατικό με τα παπούτσια και η ομαδικότητα

Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Πάβλοβιτς μοιράστηκε και ένα στιγμιότυπο που αφορούσε τον συμπαίκτη του, Μπίσχοφ. Όπως εξήγησε, υπήρξε ένα πρόβλημα με τα παπούτσια, το οποίο αντιμετώπισε ο ίδιος βάζοντάς τα στον φούρνο. Αυτή η αναφορά έγινε με αφορμή ερώτηση για το αν μύριζαν τα παπούτσια και πώς συμπληρώνονται οι παίκτες μεταξύ τους.

Ο Γερμανός ποδοσφαιριστής υπογράμμισε το καλό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα, λέγοντας: «Διασκεδάζουμε όλοι μαζί και βοηθάμε τον Βιρτζ με πάσες προς την επίθεση». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την αλληλεγγύη και τη συνεργασία που χαρακτηρίζει τους παίκτες της Γερμανίας.

Οι προσωπικές φιλοδοξίες του Πάβλοβιτς

Ερωτηθείς για τις προσωπικές του απαιτήσεις και τον ρόλο που επιδιώκει να έχει στην ομάδα, ο Αλεξάνταρ Πάβλοβιτς δήλωσε ότι ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει για το ρόλο του κάθε παίκτη. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε την ξεκάθαρη πρόθεσή του να προσφέρει τα μέγιστα.

Συγκεκριμένα, ο Πάβλοβιτς τόνισε: «Θα ήθερα όλες τις ικανότητες μου να τις δώσω. Ατομικά και επιθετικά να υποστηρίξω την ομάδα μου». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αφοσίωσή του και την επιθυμία του να συμβάλει ενεργά στην επίτευξη των στόχων της εθνικής ομάδας.

Ο αγώνας του Nations League στη Θεσσαλονίκη

Η αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία, για το Nations League, θα διεξαχθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Η πόλη της Θεσσαλονίκης θα φιλοξενήσει αυτόν τον σημαντικό αγώνα, με το γήπεδο της Τούμπας να αναμένεται να γεμίσει από φιλάθλους.

Ο αγώνας αυτός αποτελεί μέρος των επίσημων υποχρεώσεων των δύο εθνικών ομάδων στο πλαίσιο της διοργάνωσης, προσφέροντας ένα δυνατό θέαμα στους φιλάθλους και μια σημαντική δοκιμασία για τους παίκτες και των δύο χωρών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta