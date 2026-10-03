Η ΑΕΚ ξεκίνησε τη σεζόν με μια μεστή πρεμιέρα απέναντι στο Μαρούσι, δείχνοντας ότι επιλέγει πάντα τον δύσκολο δρόμο, χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στον αντίπαλό της. Ο Νίκος Καρφής, μέσα από το σχόλιό του, αναφέρεται στην πορεία της Ένωσης και παράλληλα σχολιάζει τις υπερβολές που ακούγονται τους τελευταίους μήνες για τους αντιπάλους της, Άρη και ΠΑΟΚ.

Η ομάδα της ΑΕΚ αναγκάστηκε να αγωνιστεί χωρίς τρεις κομβικούς ψηλούς, τους Φίζελ, Μπράουν και Γουίλιαμς, καθώς και δίχως τον σημαντικό Κατσίβελη, ο οποίος μπορεί να καλύψει και να μαρκάρει πολλές θέσεις. Παρόλα αυτά, η «Βασίλισσα» κατάφερε να καθαρίσει εύκολα το παιχνίδι, αποδεικνύοντας την ικανότητά της να ανταπεξέρχεται στα προβλήματα και τις ατυχίες από το ξεκίνημα της αγωνιστικής περιόδου.

Η πρεμιέρα της ΑΕΚ και οι απουσίες

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια δυναμική εμφάνιση στην πρεμιέρα της, επικρατώντας του Αμαρουσίου. Η νίκη αυτή ήρθε παρά τις σημαντικές απουσίες που αντιμετώπιζε η ομάδα, καθώς τρεις βασικοί ψηλοί, οι Φίζελ, Μπράουν και Γουίλιαμς, δεν ήταν διαθέσιμοι. Επιπλέον, εκτός αγώνα έμεινε και ο Κατσίβελης, ένας παίκτης με την ικανότητα να αγωνίζεται και να μαρκάρει σε διάφορες θέσεις.

Η Ένωση έχει δείξει από την αρχή της σεζόν ότι μαθαίνει να αγωνίζεται απέναντι σε δυσκολίες και απρόοπτα. Η ομάδα δεν το βάζει κάτω, και όπως αναφέρεται, όταν επιστρέψουν όλοι οι τραυματίες και το ρόστερ είναι πλήρως υγιές, θα είναι δυνατή η καλύτερη αξιολόγηση της αγωνιστικής της εικόνας.

Η ενισχυμένη «Βασίλισσα»

Με μια πρώτη ματιά, η ΑΕΚ, γνωστή και ως «Βασίλισσα», παρουσιάζεται ανώτερη και πιο γεμάτη σε σχέση με την περσινή χρονιά. Η ενίσχυση του ρόστερ με την έλευση νέων παικτών έχει συμβάλει σε αυτή την εικόνα. Συγκεκριμένα, οι Ερτέλ, Λαρεντζάκης, Νόλεϊ, Γουίλιαμς και Τζόζεφ αποτελούν τις προσθήκες που έχουν δώσει νέα πνοή στην ομάδα.

Αυτές οι μεταγραφές έχουν δημιουργήσει προσδοκίες για μια πιο ολοκληρωμένη και ανταγωνιστική ΑΕΚ, η οποία αναμένεται να δείξει το πλήρες δυναμικό της μόλις ξεπεραστούν τα προβλήματα τραυματισμών και η ομάδα αγωνιστεί με όλους τους παίκτες της διαθέσιμους.

Υποτίμηση της ΑΕΚ και υπερβολές για τους αντιπάλους

Ένα σημείο που έχει απασχολήσει τον Νίκο Καρφή τους τελευταίους μήνες είναι η υποτίμηση της ΑΕΚ και οι υπερβολές που ακούγονται για τους αντιπάλους της, Άρη και ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ καθάρισε εύκολα το Μαρούσι στην πρεμιέρα, ενώ ο ΠΑΟΚ χρειάστηκε ένα κρίσιμο τρίποντο για να νικήσει την αξιόμαχη Μύκονο. Ο Άρης, από την πλευρά του, ηττήθηκε από την εξαιρετική Καρδίτσα.

Αυτά τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τον σχολιαστή, έρχονται σε αντίθεση με την «ατμόσφαιρα» που έχει δημιουργηθεί γύρω από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης, η οποία φτάνει σε σημείο να υποδηλώνει ότι θα κατακτήσουν ακόμη και το ΝΒΑ.

Η δυναμική Άρη και ΠΑΟΚ και οι «υπερβολικές» προσδοκίες

Είναι βέβαιο ότι τόσο ο ΠΑΟΚ όσο και ο Άρης έχουν ανέβει επίπεδο φέτος, έχοντας δημιουργήσει σπουδαία ρόστερ. Διαθέτουν επίσης εξαιρετικούς προπονητές και θεωρούνται πολύ δυνατές ομάδες. Ωστόσο, ο σχολιαστής επισημαίνει ότι υπάρχει μια υπερβολή στις προσδοκίες.

Σύμφωνα με όσα διαβάζονται, δημιουργείται η εντύπωση πως οι δύο ομάδες θα κάνουν «παρέλαση» στο Eurocup, κερδίζοντάς το με «μαγικό» τρόπο, και στο ελληνικό πρωτάθλημα θα χάσουν, αν χάσουν, μόνο από τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Ο Νίκος Καρφής καλεί σε «λίγη ηρεμία» και ψυχραιμία, τονίζοντας ότι το hype, αν και πουλάει, χρειάζεται μέτρο.

Τα ονόματα που ξεχωρίζουν στους «δικέφαλους» του Βορρά

Ο ΠΑΟΚ έχει ενισχυθεί σημαντικά με την απόκτηση του Οσμάν, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως «παικταράς», και του Καλάθη, που περιγράφεται ως «μάγος». Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται ο Τρινκιέρι, ενώ στο ρόστερ της υπάρχει και ο Μυστακίδης. Ο Άρης, από την πλευρά του, διαθέτει ένα πανίσχυρο ρόστερ, την αδιάλειπτη στήριξη του μπασκετικού του λαού, ο οποίος δεν τον εγκατέλειψε ποτέ στα δύσκολα, και τον Σπανούλη στον πάγκο.

Παρά την αναγνώριση της αξίας αυτών των ονομάτων και της δυναμικής των ομάδων, ο σχολιαστής υπογραμμίζει την ανάγκη για ψυχραιμία. Όλα θα πρέπει να αποδειχθούν στο γήπεδο, καθώς ο δρόμος είναι μακρύς και το μπάσκετ δεν ξεκίνησε το 2026, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται.

Με πληροφορίες από: Gazzetta