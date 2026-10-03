F1: Το τελικό grid για το grand prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία

Μόλις λίγες ώρες απομένουν για την εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία, τον 16ο αγώνα της φετινής σεζόν της Formula 1. Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, καθώς οι κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου διαμόρφωσαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σειρά εκκίνησης. Ωστόσο, τρεις ποινές που επιβλήθηκαν σε οδηγούς άλλαξαν το αρχικό grid, διαμορφώνοντας την τελική διάταξη των 22 μονοθεσίων στην πίστα της Σεπάνγκ.

Η pole position και η πρώτη σειρά

Από την πρώτη θέση εκκίνησης θα βρεθεί ο Μαξ Φερστάπεν, οδηγός της Red Bull Racing. Ο Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος σε όλα τα σκέλη των κατατακτήριων δοκιμών, καταγράφοντας χρόνο 1:35,130. Αυτή η επίδοση του εξασφάλισε την πρώτη του pole position για το 2026.

Δίπλα στον Ολλανδό πιλότο, στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, θα παραταχθεί ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Βρετανός οδηγός κατάφερε να φέρει τη Ferrari στην πρώτη σειρά, μια εξέλιξη που προσθέτει ενδιαφέρον στην αρχή του αγώνα.

Αλλαγές στο grid λόγω ποινών

Σημαντικές αλλαγές στη σειρά εκκίνησης προέκυψαν από τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ορισμένους οδηγούς. Ο Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος είχε σημειώσει τον τρίτο ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες, δέχθηκε ποινή πέντε θέσεων. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε λόγω της τοποθέτησης έβδομου κινητήρα εσωτερικής καύσης στο μονοθέσιό του.

Ως αποτέλεσμα της ποινής του Χατζάρ, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος, Κίμι Αντονέλι, ανεβαίνει στην τρίτη θέση της εκκίνησης. Δίπλα του, στην ίδια σειρά, θα βρίσκεται ο Σαρλ Λεκλέρ, διαμορφώνοντας μια δυνατή δεύτερη σειρά για τον αγώνα.

Οι επόμενες σειρές εκκίνησης

Στην τρίτη σειρά του grid, θα παραταχθούν τα δύο μονοθέσια της McLaren. Ο Λάντο Νόρις θα ξεκινήσει από την πέμπτη θέση, ενώ ο teammate του, Όσκαρ Πιάστρι, θα βρίσκεται ακριβώς πίσω του, στην έκτη θέση.

Την έβδομη θέση της εκκίνησης κατέχει ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes, μετά από μια δύσκολη ημέρα για την ομάδα του. Δίπλα στον Ράσελ, στην τέταρτη σειρά, θα παραταχθεί ο Ίσακ Χατζάρ, ο οποίος υποχώρησε στην όγδοη θέση λόγω της ποινής του. Την πέμπτη σειρά αποτελούν οι Πιέρ Γκασλί και Γκάμπριελ Μπορτολέτο.

Πιο πίσω, στην έκτη σειρά, βρίσκονται οι Λίαμ Λόσον και Φερνάντο Αλόνσο. Από την έβδομη σειρά θα ξεκινήσουν οι Κάρλος Σάινθ και Λανς Στρολ, ενώ την όγδοη σειρά συμπληρώνουν οι Νίκο Χούλκενμπεργκ και Όλι Μπέρμαν.

Η μάχη στην πίστα της Σεπάνγκ

Ο αγώνας στη Σεπάνγκ αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητικός για τους οδηγούς και τις ομάδες. Η μάχη θα διαρκέσει συνολικά 56 γύρους, με κάθε γύρο να προσφέρει προκλήσεις.

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη του Grand Prix προβλέπεται να παίξουν η μεγάλη απόσταση μέχρι την πρώτη στροφή, η στρατηγική διαχείριση των ελαστικών, καθώς και οι υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην περιοχή. Όλοι αυτοί οι παράγοντες αναμένεται να δοκιμάσουν τις αντοχές των μονοθεσίων και την ικανότητα των οδηγών.

Ώρα εκκίνησης του Grand Prix

Η εκκίνηση του Grand Prix Μπαχρέιν στη Μαλαισία είναι προγραμματισμένη για τις 10:00 ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι της Formula 1 μπορούν να συντονιστούν από τις 09:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta, προκειμένου να παρακολουθήσουν κάθε λεπτό της δράσης από την πίστα της Σεπάνγκ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta