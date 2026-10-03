Ήττες για ΠΑΟΚ και ΑΕΚ στην EHF European League, με ελπίδες πρόκρισης για τον «δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μόλντε στη Νορβηγία με σκορ 27-24, στον πρώτο αγώνα της δεύτερης προκριματικής φάσης της EHF European League. Παρά την ήττα, η ελληνική ομάδα διατηρεί ακέραιες τις ελπίδες της για πρόκριση στον τρίτο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Στο μεταξύ, η ΑΕΚ γνώρισε βαριά ήττα στη Δανία από την πανίσχυρη Βίμποργκ με 42-24.

Η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ στη Νορβηγία

Ο ΠΑΟΚ πραγματοποίησε μια αξιόλογη εμφάνιση στη Νορβηγία απέναντι στη Μόλντε, παρά το τελικό 27-24 που τον βρήκε ηττημένο. Το παιχνίδι ήταν ο πρώτος αγώνας για τη δεύτερη προκριματική φάση της EHF European League, με τον «δικέφαλο» να δείχνει σημάδια ανταγωνιστικότητας σε μεγάλο μέρος της αναμέτρησης.

Η ελληνική ομάδα κατάφερε να πάρει το προβάδισμα στο σκορ μετά το πέμπτο λεπτό. Συγκεκριμένα, η Κερλίδη διαμόρφωσε το 6-4 στο έκτο λεπτό, με τον ΠΑΟΚ να διατηρεί την πρωτοπορία μέχρι το 23ο λεπτό, όταν η Τσάκαλου σημείωσε το 10-9. Ωστόσο, η νορβηγική ομάδα κατάφερε να κλείσει το πρώτο ημίχρονο προηγούμενη με την ελάχιστη διαφορά, 12-11.

Η εξέλιξη του αγώνα και οι σκόρερ

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Μόλντε ανέβασε την απόδοσή της και με ένα σερί 3-0 προηγήθηκε με 19-15 στο 44ο λεπτό. Η διαφορά αυξήθηκε περαιτέρω, φτάνοντας το 22-17 στο 49ο λεπτό. Παρόλα αυτά, οι παίκτριες του ΠΑΟΚ δεν το έβαλαν κάτω, με τις Γκάτζιου και Ανδρίτσου να μειώνουν σε 22-19 στο 52ο λεπτό. Τελικά, η Ανδρίτσου ήταν αυτή που διαμόρφωσε το τελικό σκορ 27-24.

Από την πλευρά της Μόλντε, οι σκόρερ ήταν οι Νίπαν με 8 γκολ, Καμπούρτσε με 2, Πέτερσον με 4, Τβέιτεν με 4, Ντάλεν με 4, Λέσεθ με 1, Ρέχνε με 2 και Σίμονσεν με 2. Προπονητής της νορβηγικής ομάδας ήταν ο Χάμαρ. Για τον ΠΑΟΚ, ξεχώρισαν οι Κερλίδη με 2 γκολ, Γκάτζιου με 2, Σεβδίλη με 6, Ανδρίτσου με 7, Τσάκαλου με 7, Πρέμοβιτς με 2 και Μιλόγεβιτς με 2. Προπονητής του ΠΑΟΚ ήταν ο Πελεκίδης. Οι διαιτητές της αναμέτρησης ήταν οι Γουότσον και Γουέλιν από τη Σουηδία, ενώ παρατηρητής ήταν ο Στεφάνσον από το Ισραήλ. Τα δίλεπτα ήταν 2-2 και τα πέναλτι 4/5 για τη Μόλντε και 2/2 για τον ΠΑΟΚ.

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο ήταν: 2-1, 4-5, 4-6, 8-8, 10-10, 12-11 (ημχ.), 13-12, 16-14, 19-15, 22-17, 25-22, 27-24.

Ο επαναληπτικός αγώνας στην Κοζάνη

Ο επαναληπτικός αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Μόλντε είναι προγραμματισμένος για το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, στις 17:00. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο γυμναστήριο της Κοζάνης, όπου ο ΠΑΟΚ θα έχει τη συμπαράσταση του κόσμου του.

Οι παίκτριες της πρωταθλήτριας Ελλάδας θα επιδιώξουν να ανατρέψουν την ήττα των τριών γκολ που γνώρισαν στη Νορβηγία, καθώς χρειάζονται νίκη με τουλάχιστον τέσσερα γκολ διαφορά για να πανηγυρίσουν μια μεγάλη πρόκριση στον επόμενο γύρο της EHF European League.

Η ήττα της ΑΕΚ από τη Βίμποργκ

Η ΑΕΚ, με τη σειρά της, ηττήθηκε από την πανίσχυρη Βίμποργκ στη Δανία με το ευρύ σκορ 42-24. Η Βίμποργκ είναι μια ομάδα με τρεις κατακτήσεις Champions League στο ενεργητικό της, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία της αναμέτρησης για την ελληνική ομάδα.

Από το δέκατο λεπτό κι έπειτα, η Βίμποργκ άρχισε να χτίζει σταδιακά τη διαφορά στο σκορ, φτάνοντας σε μια άνετη επικράτηση. Οι σκόρερ για τη Βίμποργκ ήταν οι Μάρτινσεν με 5 γκολ, Μπάουμαν με 6, Μπάγκερ με 4, Σοάι με 4, Πέτερσεν με 4, Βάλε με 4, Όστεργκάαρντ με 5, Σκίουμ με 5, Χάουγκστεντ με 1, Βέιλγκααρντ με 1 και Μιτούν με 3. Προπονητής της Βίμποργκ ήταν ο Φρις.

Η εξέλιξη του σκορ ανά πεντάλεπτο ήταν: 4-3, 7-5, 11-5, 13-8, 17-11, 19-11 (ημχ.), 23-14, 27-19, 31-19, 34-21, 38-22, 42-24.

Ο επαναληπτικός της ΑΕΚ

Ο επαναληπτικός αγώνας της ΑΕΚ, όπου τυπικά θα είναι γηπεδούχος, θα διεξαχθεί την Κυριακή, 4 Οκτωβρίου, στις 17:00. Μετά το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, η πρόκριση για την ΑΕΚ φαντάζει εξαιρετικά δύσκολη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta