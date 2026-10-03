Ο Βασίλης Χαρτώνας σημείωσε τους πρώτους του πόντους με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL, προσφέροντας ένα από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα της ημέρας. Ο νεαρός αθλητής, ο οποίος εντάχθηκε στην Ένωση το περασμένο καλοκαίρι, ευστόχησε σε τρίποντο στον αγώνα της ομάδας του Ντράγκαν Σάκοτα απέναντι στο Μαρούσι. Η στιγμή αυτή αναμένεται να μείνει αξέχαστη για τον ίδιο, καθώς σηματοδοτεί την έναρξη του λογαριασμού του στην επαγγελματική κατηγορία.

Η επίτευξη των πρώτων πόντων

Στη νικηφόρα αναμέτρηση της ΑΕΚ με το Μαρούσι, που διεξήχθη στη Sunel Arena, ο Βασίλης Χαρτώνας πέρασε στο παρκέ στα τελευταία 105 δευτερόλεπτα του αγώνα. Η είσοδός του στο παιχνίδι, σε μια τόσο σημαντική στιγμή, συνοδεύτηκε από το θερμό χειροκρότημα του κόσμου που βρέθηκε στις κερκίδες, αναγνωρίζοντας την παρουσία του νεαρού αθλητή.

Λίγο πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο νεαρός άσος κατάφερε να κάνει την ημέρα του ακόμα πιο ξεχωριστή και αξέχαστη. Πήρε τη μπάλα από τη γωνία του γηπέδου και εκτέλεσε με επιτυχία, ευστοχώντας σε ένα σημαντικό τρίποντο. Με αυτό το καλάθι, διαμόρφωσε το τελικό σκορ σε 91-70 υπέρ της Ένωσης, προσθέτοντας το δικό του λιθαράκι στη νίκη.

Η αποθέωση και η σημασία της στιγμής

Μετά την επιτυχημένη προσπάθειά του, ο Βασίλης Χαρτώνας αποθεώθηκε όχι μόνο από τους ενθουσιασμένους φιλάθλους που παρακολουθούσαν τον αγώνα, αλλά και από όλους τους συμπαίκτες του στον αγωνιστικό χώρο, καθώς και από όλα τα μέλη του πάγκου της ΑΕΚ. Αυτή η αυθόρμητη αντίδραση υπογραμμίζει την αναγνώριση του ταλέντου του και την εμπιστοσύνη που δείχνει ολόκληρος ο οργανισμός στο πρόσωπό του.

Η πρεμιέρα της Stoiximan GBL αναμένεται να παραμείνει χαραγμένη στη μνήμη του νεαρού αθλητή ως μια πραγματικά σπουδαία στιγμή. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί τους πρώτους του πόντους στην επαγγελματική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ, αποτελώντας ένα σημαντικό ορόσημο στην αρχή της πολλά υποσχόμενης καριέρας του.

Η μεταγραφή στην ΑΕΚ

Η ένταξη του Βασίλη Χαρτώνα στο δυναμικό της ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι είχε χαρακτηριστεί από την ομάδα ως μία από τις μεγαλύτερες «επενδύσεις» της για την επόμενη μέρα και το μέλλον του συλλόγου. Η Ένωση, αναγνωρίζοντας το ταλέντο του, υπέγραψε μαζί του ένα πολυετές συμβόλαιο, μια κίνηση που καταδεικνύει πόσο βαθιά πιστεύει ο οργανισμός στις δυνατότητές του νεαρού άσου.

Πριν τη μεταγραφή του στην ΑΕΚ, ο Χαρτώνας αγωνιζόταν με επιτυχία στη ΔΕΚΑ. Η απόφαση να αφήσει την προηγούμενη ομάδα του για λογαριασμό της ΑΕΚ αποτέλεσε ένα μεγάλο και καθοριστικό βήμα στην καριέρα του, αναβαθμίζοντας σημαντικά την παρουσία του στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ και ανοίγοντας νέους ορίζοντες.

Η διεθνής παρουσία του

Ο Βασίλης Χαρτώνας έχει ήδη διακριθεί και σε διεθνές επίπεδο, καθώς είναι διεθνής με την Εθνική Εφήβων. Έχει εκπροσωπήσει τη χώρα του σε αγώνες τους προηγούμενους μήνες, αποκτώντας πολύτιμες εμπειρίες και αναγνώριση. Η εμπειρία του αυτή προσθέτει στην αξία του ως αθλητή και ενισχύει το προφίλ του.

Η παρουσία του στις μικρές εθνικές ομάδες υπογραμμίζει το εξαιρετικό ταλέντο και την μεγάλη προοπτική που διαθέτει, στοιχεία τα οποία δεν πέρασαν απαρατήρητα από την ΑΕΚ. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν την ομάδα στην απόφαση να τον εντάξει στο δυναμικό της με ένα μακροπρόθεσμο συμβόλαιο, επενδύοντας στο μέλλον του ελληνικού μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Athletiko