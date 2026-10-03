Ελλάδα - Γερμανία: Παρέμβαση της Ντόρτμουντ στην ΕΠΟ για τον Καρέτσα πριν από το ματς

Η Ντόρτμουντ φέρεται να επικοινώνησε με την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (ΕΠΟ) για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, ζητώντας προσεκτική διαχείριση του 18χρονου διεθνή πριν από το δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από το Sky Sport, ωστόσο ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέψευσε την ύπαρξη οποιουδήποτε αιτήματος.

Το θέμα της αγωνιστικής επιβάρυνσης του νεαρού ποδοσφαιριστή βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς η γερμανική ομάδα εκφράζει την επιθυμία να περιοριστεί ο χρόνος συμμετοχής του. Ο Καρέτσας έχει αγωνιστεί και στα τρία παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, ξεκινώντας βασικός, ενώ στην ιστορική νίκη με 1-0 επί της Γερμανίας έπαιξε σε ολόκληρη την αναμέτρηση.

Το αίτημα της Ντόρτμουντ και η αγωνιστική επιβάρυνση

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Sky Sport, οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ ήρθαν σε επαφή με την ΕΠΟ και μετέφεραν την επιθυμία τους ο Κωνσταντίνος Καρέτσας να χρησιμοποιηθεί με μέτρο. Το αίτημα αυτό συνδέεται με τη διαχείριση της αγωνιστικής του επιβάρυνσης ενόψει του δεύτερου αγώνα με τη Γερμανία, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.

Η στάση της γερμανικής ομάδας δικαιολογείται από το επιβαρυμένο πρόγραμμα του 18χρονου ποδοσφαιριστή. Ο Καρέτσας μόλις πρόσφατα επέστρεψε έπειτα από μια περίοδο απουσίας και έχει καταγράψει αρκετά αγωνιστικά λεπτά τις τελευταίες εβδομάδες, γεγονός που καθιστά την προσεκτική διαχείριση αναγκαία για την αποφυγή τραυματισμών.

Οι υποχρεώσεις του Καρέτσα και η προσοχή της γερμανικής ομάδας

Πέρα από τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει και σημαντικά παιχνίδια με την ομάδα του. Μόλις πέντε ημέρες μετά την αναμέτρηση της Εθνικής με τη Γερμανία, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Βέρντερ Βρέμης, την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των δικών της αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Το Sky Sport επισημαίνει ότι οι ιθύνοντες της Ντόρτμουντ αναγνωρίζουν τη σημασία που έχει ο Καρέτσας για την Εθνική Ελλάδας. Ωστόσο, παράλληλα, έχουν στραμμένη την προσοχή τους και στις δικές τους αγωνιστικές υποχρεώσεις, επιθυμώντας να προστατεύσουν τον παίκτη τους από την υπερβολική καταπόνηση.

Η διάψευση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε το Σάββατο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς διέψευσε κατηγορηματικά ότι η Μπορούσια Ντόρτμουντ ζήτησε προσεκτική διαχείριση του 18χρονου. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Για τον Καρέτσα, δεν υπάρχει κανένα αίτημα από την Ντόρτμουντ. Λέγονται κάποιες υπερβολές.»

Ο Γιοβάνοβιτς διευκρίνισε ότι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει εβδομαδιαία επικοινωνία με όλους τους συλλόγους, τόσο τους ευρωπαϊκούς όσο και τους ελληνικούς, ενημερώνοντας για όλα τα θέματα που αφορούν τους παίκτες. Τόνισε επίσης ότι όλες οι ομάδες είναι εξυπηρετικές και δείχνουν ενδιαφέρον για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, ενώ η ΕΠΟ ενημερώνει τους συλλόγους για τα δεδομένα και τη διάρκεια του καμπ. Πρόσθεσε ότι αυτή η διαδικασία ισχύει για όλες τις ομάδες και όχι μόνο για τη Ντόρτμουντ. Παρά τη διάψευση, το γερμανικό δημοσίευμα εκτιμά ότι ο Καρέτσας θα βρίσκεται ξανά στο αρχικό σχήμα.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr