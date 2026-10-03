Η Αγγλία διέσυρε την Κροατία με επτά γκολ στο nations league

Μια ιστορική ταπείνωση γνώρισε η Κροατία, καθώς η Αγγλία πραγματοποίησε επίδειξη δύναμης και τη διέλυσε με το εμφατικό 7-0 εκτός έδρας. Η αναμέτρηση διεξήχθη για την 3η αγωνιστική του Nations League, με τα «τρία λιοντάρια» να κυριαρχούν πλήρως από το ξεκίνημα και να προσφέρουν μια χορταστική εμφάνιση.

Η εντυπωσιακή επικράτηση της Αγγλίας

Η Αγγλία έστησε παράσταση στη Ριέκα, συντρίβοντας την Κροατία με το εκκωφαντικό 7-0. Η ομάδα κυριάρχησε από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, δείχνοντας επιθετικό πλουραλισμό και αφήνοντας ελάχιστα περιθώρια αντίδρασης στους γηπεδούχους. Η Κροατία, από την πλευρά της, απογοήτευσε πλήρως, αδυνατώντας να προβάλει ουσιαστική αντίσταση και γνωρίζοντας μια εξαιρετικά βαριά εντός έδρας ήττα.

Η παρέα του Μόντριτς βρέθηκε αντιμέτωπη με μια τρομακτική παράσταση των «Τριών Λιονταριών», τα οποία κατάπιαν τους αντιπάλους τους. Η αναμέτρηση εξελίχθηκε σε έναν απόλυτο θρίαμβο για τους Άγγλους, οι οποίοι ζευγάρωσαν τις νίκες τους στον όμιλο με αυτή την εντυπωσιακή εμφάνιση.

Το ξέσπασμα των «τριών λιονταριών» στο πρώτο ημίχρονο

Η Αγγλία ουσιαστικά τελείωσε την αναμέτρηση πριν από την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το εμφατικό 0-4. Το πάρτι των Άγγλων άνοιξε μόλις στο 8ο λεπτό, όταν ο Χάρι Κέιν άνοιξε το σκορ από κοντά για το 1-0.

Στο 21ο λεπτό, ήταν η σειρά του Τζουντ Μπέλιγχαμ να βρει δίχτυα με προβολή, έπειτα από γύρισμα του Άντονι Γκόρντον. Ο ίδιος ο Γκόρντον ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3 στο 39ο λεπτό, ενώ ο Μπουκάγιο Σάκα στο 45ο λεπτό έβαλε το κερασάκι σε ένα εκπληκτικό πρώτο ημίχρονο, διαμορφώνοντας το 0-4.

Ασταμάτητη η Αγγλία και στο δεύτερο μέρος

Οι Άγγλοι δεν κατέβασαν ταχύτητα ούτε μετά την ανάπαυλα, συνεχίζοντας την επιθετική τους δράση. Ο Χάρι Κέιν βρήκε ξανά δίχτυα στο 53ο λεπτό, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ και ανεβάζοντας το σκορ στο 0-5. Δεκατρία λεπτά αργότερα, στο 68ο λεπτό, ο Μπουκάγιο Σάκα διαμόρφωσε το 0-6, πετυχαίνοντας και αυτός το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στην αναμέτρηση.

Ο εφιάλτης της Κροατίας ολοκληρώθηκε στο 87ο λεπτό, όταν ο Μόργκαν Ρότζερς πέρασε τον Λιβάκοβιτς και σε κενή εστία έκανε το ασύλληπτο 0-7, το οποίο ήταν και το τελικό σκορ της αναμέτρησης. Η εμφάνιση της Αγγλίας χαρακτηρίστηκε ως θρίαμβος που ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Άλλα αποτελέσματα από το Nations League: Νίκη Φινλανδίας επί Αλβανίας

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής του Nations League, η Φινλανδία επικράτησε με 2-1 της Αλβανίας. Η Αλβανία προηγήθηκε νωρίς με τον Μανάι στο 4ο λεπτό, ωστόσο μία κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο 37χρονος γκολκίπερ Ετρίτ Μπερίσα στο 22ο λεπτό άλλαξε τα δεδομένα του αγώνα. Οι Κάαν Κάιρινεν και Σταύρος Πήλιος της ΑΕΚ ξεκίνησαν βασικοί για τη Φινλανδία.

Οι Σκανδιναβοί εκμεταλλεύτηκαν την κατάσταση, με τον 23χρονο μέσο Λέο Βάλτα να ισοφαρίζει στο 26ο λεπτό. Στο 71ο λεπτό, ο ίδιος παίκτης έκανε την ανατροπή, χαρίζοντας τη νίκη στη χώρα του. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η Φινλανδία απολαμβάνει τη μοναξιά της κορυφής στον 1ο όμιλο της League C, με 7 βαθμούς και τέρματα 9-1. Ακολουθεί η Αλβανία με 6 βαθμούς (6-2), η Λευκορωσία με 1 βαθμό (4-2) και το Σαν Μαρίνο με 0 βαθμούς (0-14).

Οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της αγωνιστικής

Στις υπόλοιπες αναμετρήσεις, το Σαν Μαρίνο άντεξε για ένα ημίχρονο απέναντι στη Λευκορωσία, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε, γνωρίζοντας την ήττα με 4-0. Οι Λευκορώσοι πανηγύρισαν άνετη νίκη και έσπασαν το ρόδι στον όμιλο, φτάνοντας τους τέσσερις βαθμούς. Μετά από ένα «στείρο» πρώτο μέρος, οι Λευκορώσοι άνοιναν το σκορ στο 46ο λεπτό με τον Κοντσεβόι. Ο Σουμάνσκι έγραψε το 2-0, ενώ ακολούθησαν ακόμα δύο τέρματα από τους Εμπόνγκ στο 68ο λεπτό και Κοντσεβόι στο 88ο λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, η Εσθονία πήρε τη νίκη κόντρα στο Λουξεμβούργο, επικρατώντας με 1-0. Το σκορ άνοιξε νωρίς, μόλις στο 5ο λεπτό, από τον Πέτσον, ενώ στα υπόλοιπα λεπτά του αγώνα καμία από τις δύο ομάδες δεν βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Την ίδια ώρα, η Ισλανδία επικράτησε εντός έδρας της Βουλγαρίας, με τον Όσκαρσον να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta