Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε από τη Μόλντε στη Νορβηγία, αναζητά την ανατροπή στην Κοζάνη

Η γυναικεία ομάδα χάντμπολ του ΠΑΟΚ ηττήθηκε με σκορ 27-24 από τη Μόλντε στη Νορβηγία, στην πρώτη αναμέτρηση μεταξύ των δύο ομάδων για τον δεύτερο γύρο του EHF European League. Τα «κορίτσια» του «Δικεφάλου του Βορρά» πάλεψαν σκληρά, αλλά τελικά «λύγισαν» από τις γηπεδούχες, με αποτέλεσμα να αναζητούν πλέον την ανατροπή στην επερχόμενη ρεβάνς για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Μόλντε να παίρνει ένα αρχικό προβάδισμα με 3-1. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ αντέδρασε άμεσα και κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Με τις Τσάκαλου, Μιλόγεβιτς και Κερλίδη να σκοράρουν, ο «Δικέφαλος» πήρε για πρώτη φορά το προβάδισμα στο παιχνίδι, φτάνοντας το σκορ στο 3-4.

Μάλιστα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης διεύρυνε το προβάδισμά της φτάνοντας μέχρι το 4-6, πριν οι γηπεδούχες ισοφαρίσουν σε 6-6. Το παιχνίδι συνέχισε να είναι ένα πραγματικό ντέρμπι, με τις δύο ομάδες να μην μπορούν να αποκτήσουν ένα ξεκάθαρο προβάδισμα. Η Τσάκαλου σημείωσε γκολ διαμορφώνοντας το 9-10 υπέρ του ΠΑΟΚ, αλλά η Μόλντε απάντησε και πήρε ξανά το πάνω χέρι, κλείνοντας το πρώτο ημίχρονο με σκορ 12-11.

Το δεύτερο μέρος και η προσπάθεια του «Δικεφάλου»

Στο δεύτερο μέρος, η Σίμονσεν της Μόλντε σκόραρε από νωρίς, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 13-11. Η Ανδρίτσου μείωσε σε 14-13 για τον ΠΑΟΚ, κρατώντας την ομάδα κοντά στο σκορ. Παρά την προσπάθεια του «Δικεφάλου», η Μόλντε κατάφερε να ξεφύγει στη συνέχεια, φτάνοντας τη διαφορά μέχρι το 19-15.

Ο ΠΑΟΚ, όμως, δεν το έβαλε κάτω. Με γκολ από τις Τσάκαλου και Μιλόγεβιτς, η ομάδα της Θεσσαλονίκης μείωσε ξανά σε 19-17, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Οι γηπεδούχες, ωστόσο, αύξησαν εκ νέου τη διαφορά, αρχικά σε 21-17 και στη συνέχεια σε 24-20. Η ομάδα του ΠΑΟΚ απάντησε ξανά με τις Πρέμοβιτς και Γκάτζιου, προσπαθώντας να μείνει ζωντανή στη διεκδίκηση του αποτελέσματος.

Παρά τις προσπάθειες του ΠΑΟΚ, η νορβηγική ομάδα δεν απειλήθηκε ουσιαστικά στα τελευταία λεπτά. Η Μόλντε έκανε το σκορ 27-23, ενώ η Ανδρίτσου διαμόρφωσε το τελικό 27-24 με γκολ που σημείωσε στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με διαφορά τριών τερμάτων, ένα σκορ που αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη ρεβάνς.

Το διακύβευμα της ρεβάνς

Μετά την ήττα στη Νορβηγία, τα «κορίτσια» του ΠΑΟΚ στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην επερχόμενη ρεβάνς. Η αναμέτρηση αυτή είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης τις 18:00. Ο αγώνας θα φιλοξενηθεί στο ΔΑΚ Λευκόβρυσης Κοζάνης, όπου ο «Δικέφαλος» θα έχει τη στήριξη του κοινού του.

Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος: να επιδιώξει την ανατροπή του εις βάρος του σκορ των τριών τερμάτων και να εξασφαλίσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του EHF European League. Η ομάδα θα χρειαστεί να παρουσιαστεί βελτιωμένη και αποτελεσματική στην έδρα της για να ανατρέψει το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα και να συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία.

Με πληροφορίες από: Athletiko