Ξανθόπουλος: «Να γίνει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα μέσα στο γήπεδο»

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, προπονητής του Περιστερίου, προέβη σε δηλώσεις μετά την επικράτηση της ομάδας του επί του Προμηθέα στην Πάτρα με σκορ 94-88. Ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε ιδιαίτερα στο κομμάτι της αμυντικής λειτουργίας, αποκαλύπτοντας παράλληλα τι είπε στους παίκτες του κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου στα αποδυτήρια. Εξέφρασε επίσης την ευχή του για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και συνεχάρη τους αθλητές του για την προσπάθεια που κατέβαλαν.

Η σημασία της άμυνας και η οδηγία του ημιχρόνου

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος τόνισε πως η αμυντική προσήλωση αποτέλεσε το κλειδί για την επικράτηση της ομάδας του στην Πάτρα. Όπως αποκάλυψε, στο ημίχρονο του αγώνα, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στα αποδυτήρια, είπε στους παίκτες του ότι αν έπαιζαν άμυνα και έβαζαν τα κορμιά τους έτσι όπως πρέπει, όπως δηλαδή τα έβαλαν στο δεύτερο ημίχρονο, θα είχαν πάρα πολλές πιθανότητες να κερδίσουν το παιχνίδι.

«Τους είπα αυτό που είπα και σε εσάς, να βάλουν καλύτερα τα κορμιά τους και να παίξουμε άμυνα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο τεχνικός του Περιστερίου στη συνέντευξη Τύπου. Πρόσθεσε μάλιστα ότι τους είπε κατά λέξη πως, αν έκαναν αυτό, θα κέρδιζαν το παιχνίδι, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με τη νίκη της ομάδας του.

Η απόδοση του δεύτερου ημιχρόνου και τα στατιστικά

Η οδηγία του προπονητή φάνηκε να αποδίδει καρπούς στο δεύτερο μέρος της αναμέτρησης με τον Προμηθέα. Το Περιστέρι δέχτηκε μόλις 40 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην ανατροπή και τη νίκη. Ακόμη πιο συγκεκριμένα, στο τρίτο δεκάλεπτο το παθητικό περιορίστηκε στους 17 πόντους, δείχνοντας την αμυντική βελτίωση.

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος αναφέρθηκε και σε ένα σπάνιο στατιστικό στοιχείο του αγώνα, καθώς η ομάδα του είχε 11 κλεψίματα έναντι 10 λαθών. Αυτό το γεγονός, όπως ο ίδιος επισήμανε, δεν είναι παράξενο, αλλά είναι σπάνιο να έχεις περισσότερα κλεψίματα από λάθη, υπογραμμίζοντας την αποτελεσματικότητα στην άμυνα και την προσοχή στην κατοχή της μπάλας.

Συγχαρητήρια και περιθώρια βελτίωσης

Ο Έλληνας τεχνικός εξέφρασε τα πολλά μπράβο του στους παίκτες του, αλλά και στους συνεργάτες του, για την πολύ καλή δουλειά που έγινε στο παιχνίδι. «Αξίζουν πολλά μπράβο στα παιδιά, αλλά και στους συνεργάτες μου, γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ξανθόπουλος.

Παρά την πρώτη νίκη της σεζόν, ο Ξανθόπουλος τόνισε ότι είναι ακόμα η αρχή και πως η ομάδα έχει σημαντικό περιθώριο βελτίωσης. «Είναι ο πρώτος αγώνας, η πρώτη νίκη, ξεκινάμε αρκετά καλά τη σεζόν, απλά είναι ακόμα η αρχή. Συνεχίζουμε. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε περιθώριο βελτίωσης», υπογράμμισε, δείχνοντας ότι η ομάδα δεν εφησυχάζει.

Στόχοι και ευχές για το πρωτάθλημα

Ο προπονητής του Περιστερίου εξέφρασε την ευχή του για μια καλή σεζόν με υγεία σε όλες τις ομάδες, καθώς και για ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξάγεται «μέσα στο γήπεδο». Στόχος, όπως ανέφερε, είναι να δείξουμε προς τα έξω ότι το ελληνικό πρωτάθλημα ανεβαίνει και γίνεται ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Όσον αφορά τους στόχους της ομάδας του, ο Βασίλης Ξανθόπουλος επανέλαβε την περσινή φιλοσοφία. Δήλωσε ότι «ο στόχος και πέρσι, όταν παίζαμε και θεωρούμασταν αουτσάιντερ σε πολλά παιχνίδια, ήταν να πηγαίνουμε σε κάθε παιχνίδι και να κυνηγάμε όποιες πιθανότητες έχουμε, προσπαθώντας να τις αυξήσουμε κατά τη διάρκεια του αγώνα».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο τεχνικός ευχήθηκε στον Προμηθέα καλή σεζόν με υγεία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, επιδεικνύοντας αθλητικό πνεύμα.

Επόμενη αναμέτρηση

Μετά την επιτυχημένη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, το Περιστέρι στρέφει πλέον την προσοχή του στην επόμενη αναμέτρηση. Η ομάδα θα υποδεχθεί την Μπάμπεργκ στο γήπεδό της, στο πλαίσιο του Basketball Champions League (BCL). Ο Βασίλης Ξανθόπουλος χαρακτήρισε την Μπάμπεργκ ως μία πάρα πολύ καλή ομάδα, προετοιμάζοντας το έδαφος για έναν δύσκολο αγώνα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta