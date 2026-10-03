Ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα

Ο Βασίλης Σπανούλης εμφανίστηκε ιδιαίτερα εκνευρισμένος στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Άρη από την Καρδίτσα με σκορ 74-68, στην πρεμιέρα της GBL. Ο προπονητής των «κιτρίνων» χαρακτήρισε την εικόνα της ομάδας του «ντροπή» και εξέφρασε την πλήρη δυσαρέσκειά του για την απόδοση των παικτών. Τόνισε ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες για το αποτέλεσμα και ζήτησε άμεση βελτίωση, υπογραμμίζοντας πως η ομάδα οφείλει να παρουσιαστεί πολύ καλύτερη στη συνέχεια της σεζόν.

Η ήττα και η εικόνα της ομάδας

Ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, έδωσε συγχαρητήρια στην Καρδίτσα, αναγνωρίζοντας ότι άξιζε να κερδίσει τον αγώνα, καθώς έπαιξε πιο σκληρά από την ομάδα του. Ανέφερε ότι ο Άρης ξεκίνησε καλά και συγκεντρωμένα το ματς, όμως μετά τα πρώτα 10 με 11 λεπτά, επικράτησε ένα «χάος» στην απόδοση των παικτών.

Ο Σπανούλης περιέγραψε την κατάσταση λέγοντας ότι οι παίκτες «ξαφνικά ξέχασαν το μπάσκετ» και η ομάδα «σταμάτησε να παίζει». Υπογράμμισε ότι μπασκετικά οι αντίπαλοι «έδειραν» τους παίκτες του Άρη, οι οποίοι έκαναν πίσω. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι αυτή η εικόνα που παρουσιάστηκε στο γήπεδο δεν τον αντιπροσωπεύει, ενώ τόνισε πως η εμφάνιση ήταν μάθημα τόσο για τον ίδιο όσο και για την ομάδα.

Η πίεση και οι απαιτήσεις

Σχετικά με το ενδεχόμενο η πίεση να αποτέλεσε πιθανή δικαιολογία για την κακή εμφάνιση, ο Βασίλης Σπανούλης ήταν κατηγορηματικός. Χαρακτήρισε «ντροπή» το να λέγεται ότι υπάρχει πίεση και φόβος, τονίζοντας με έμφαση ότι οι παίκτες γνωρίζουν πολύ καλά πού έχουν έρθει. Η ομάδα του Άρη, όπως είπε, έχει υψηλές απαιτήσεις και ένα σαφές όραμα, με πολύ κόσμο να την υποστηρίζει θερμά.

Ο προπονητής εξέπληξε την ντροπή του για την εικόνα που παρουσιάστηκε μπροστά σε τόσο κόσμο, ο οποίος ήρθε να χειροκροτήσει την ομάδα και πλήρωσε εισιτήριο. Δήλωσε ότι όταν είσαι μια καινούργια ομάδα πρέπει να είσαι πεινασμένη και διψασμένη για τη νίκη, και πως όποιος δεν μπορεί να αντέξει την πίεση, δεν θα συνεχίσει. Αυτό, όπως διευκρίνισε, δεν είναι απειλή, αλλά αποτελεί βασική φιλοσοφία της ομάδας. Όλοι οι παίκτες στις μεγάλες ομάδες παίζουν με πίεση, και οι παίκτες του Άρη έπαιξαν πιεσμένοι, κάτι που πρέπει να μάθουν να διαχειρίζονται.

Η γλώσσα του σώματος και τα λάθη

Ο Βασίλης Σπανούλης αναφέρθηκε συγκεκριμένα σε όσα τον ενόχλησαν περισσότερο κατά τη διάρκεια του αγώνα. Επεσήμανε ότι η γλώσσα του σώματος πολλών παικτών δεν ήταν αυτή που επιθυμεί, καθώς έπαιζαν εμφανώς φοβισμένα. Διευκρίνισε ότι όλοι οι παίκτες είναι προσωπικές του επιλογές, μαζί με το σταφ και τον Νίκο, και ο ίδιος αναλαμβάνει την ευθύνη που δεν τους έπεισε για το τί έπρεπε να κάνουν στο παρκέ.

Ο προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στον μεγάλο αριθμό λαθών, αναφέροντας ότι με 21 λάθη εκτός έδρας είναι αδύνατο να κερδίσεις έναν αγώνα. Από αυτά, στα 15 δόθηκε η μπάλα στα χέρια του αντιπάλου, κάτι που δείχνει ανασφάλεια και φόβο. Πρόσθεσε ότι η ομάδα σταμάτησε να παίζει μπάσκετ και έπαιξε «κάπως αλαζονικά», μία συμπεριφορά που ο ίδιος απαγορεύει όσο είναι προπονητής στην ομάδα.

Μαραθώνιος και φιλοσοφία

Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε ότι η χρονιά είναι ένας μαραθώνιος και η ομάδα πρέπει να είναι πνευματικά δυνατή για να διαχειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις και δυσκολίες. Παρόλο που θα υπάρξουν δυσκολίες στην πορεία, δεν επιτρέπεται η έλλειψη συγκέντρωσης και το να παίζουν οι παίκτες υπό πίεση, ειδικά όταν έρχεται τόσο πολύς κόσμος να τους υποστηρίξει και να τους χειροκροτήσει.

Ο προπονητής ανέφερε ότι αυτό που έκανε ο Άρης στην προετοιμασία και κόντρα στη Λε Μαν, του το έκαναν οι παίκτες της Καρδίτσας σε αυτόν τον αγώνα. Επανέλαβε ότι μέσα από τέτοιες ήττες, η ομάδα πρέπει να γίνεται καλύτερη και αυτό θα κάνουν. Η ομάδα θα φτάσει εκεί που είναι να φτάσει, μέσα από τις δυσκολίες, και είναι θέμα φιλοσοφίας να μάθουν να παίζουν υπό πίεση, αναλύοντας το παιχνίδι και προχωρώντας.

Η απουσία του Γιόβιτς

Σε ερώτηση για το αν η επιστροφή του Στέφαν Γιόβιτς θα είναι κομβική για την ομάδα, ο Βασίλης Σπανούλης ξεκαθάρισε την άποψή του. Δήλωσε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι, δεν μπορεί να του γίνει ερώτηση για παίκτη που δεν ήταν παρών στον αγώνα. Υπογράμμισε ότι ο Άρης διαθέτει ήδη πολλά γκαρντ στο ρόστερ του.

Ο προπονητής πρόσθεσε ότι στον συγκεκριμένο αγώνα δεν υπήρχε δημιουργία, αποφασιστικότητα και επιθετικότητα από τους παίκτες. Εξέφρασε την απορία του αν ένας μόνο παίκτης θα μπορούσε να λύσει το πρόβλημα που παρουσιάστηκε στην ομάδα κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης με την Καρδίτσα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta