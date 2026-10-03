Η Καρδίτσα νίκησε τον Άρη με 74-68: Ο θρίαμβος και το σοκ

Η Καρδίτσα πανηγύρισε μια σημαντική νίκη επί του Άρη, επικρατώντας με σκορ 74-68 σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο κλειστό της θεσσαλικής πόλης. Οι γηπεδούχοι έζησαν έναν θρίαμβο, ενώ οι Θεσσαλονικείς παρουσίασαν μια απελπιστικά κακή εικόνα, προκαλώντας σοκ στους εκατοντάδες φιλάθλους τους που είχαν γεμίσει το γήπεδο.

Η αρχική υπεροχή και η ανατροπή

Ο Άρης ξεκίνησε τον αγώνα ελέγχοντας τον ρυθμό, κυρίως μέσω της άμυνας και του ελέγχου των ριμπάουντ, φτάνοντας στο 3-10 στο τέταρτο λεπτό. Παρόλο που θα μπορούσε να είχε αποκτήσει μεγαλύτερη διαφορά, υπέπεσε σε φθηνά λάθη μετά τις πρώτες δημιουργίες του Νένο Ντριμιτρίγεβιτς. Η Καρδίτσα, αν και αντιμετώπισε προβλήματα στην επίθεση και έκανε τέσσερα μαζεμένα λάθη στα πρώτα λεπτά, κατάφερε να τα περιορίσει, με το δεκάλεπτο να κλείνει 12-20 υπέρ του Άρη.

Στη δεύτερη περίοδο, η Καρδίτσα παρουσίασε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Με τη σκληράδα στην άμυνα και την συμβολή του Τζάκσον, αλλά κυρίως του Μακ Ρέι, έτρεξε ένα σερί 12-0, παίρνοντας το προβάδισμα με 24-22 στο 16ο λεπτό. Ο Άρης φάνηκε τσαπατσούλης, εισπράττοντας ελάχιστα από τους γκαρντ του και έμεινε τέσσερα λεπτά χωρίς καλάθι, ενώ παράλληλα έπαψε να προστατεύει το αμυντικό ριμπάουντ.

Το ημίχρονο και η μάχη της τρίτης περιόδου

Μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, η κατάσταση δεν άλλαξε σημαντικά. Ο Άρης βελτίωσε την αμυντική του συμπεριφορά, αλλά η λειτουργία του στην επίθεση ήταν κακή, με δέκα λάθη συνολικά στο πρώτο μέρος. Εκτός του Ρόμπινσον Ερλ, δεν υπήρχε αξιόπιστη λύση στην επίθεση, ενώ τα ποσοστά στα μακρινά σουτ ήταν απογοητευτικά (2/11, 18%). Αντίθετα, η Καρδίτσα βρήκε πόντους σε δεύτερη ευκαιρία, εκμεταλλευόμενη τα διαδοχικά επιθετικά ριμπάουντ.

Στην τρίτη περίοδο, ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης, επιστράτευσε ένα σχήμα με τρεις κοντούς (Τολιόπουλος, Ντιμιτρίγεβιτς, Μήτρου Λονγκ) έπειτα από τέσσερα λεπτά, όταν το σκορ ήταν 42-39. Ωστόσο, ούτε αυτή η αλλαγή έδωσε τον επιθυμητό ρυθμό. Το ντέρμπι συνεχίστηκε, με το σκορ να φτάνει στο 48-51 στο 27ο λεπτό. Η Καρδίτσα βρήκε έναν νέο πρωταγωνιστή στο πρόσωπο του Φράνσις, ο οποίος σημείωσε πόντους στο ανοιχτό γήπεδο, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να μπουν στα τελευταία λεπτά της περιόδου με προβάδισμα τεσσάρων πόντων. Ο Άρης κατάφερε να κρατηθεί μέσω του Λιντέλ.

Το ξέσπασμα της Καρδίτσας και τα λάθη του Άρη

Στα μισά της τελευταίας περιόδου, η Καρδίτσα βρήκε συνεργασίες στην επίθεση και ξέφυγε με έξι πόντους διαφορά (70-64) στο 34ο λεπτό. Ο Άρης συνέχισε να έχει χαμηλά ποσοστά στα σουτ εντός παιδιάς, φτάνοντας στο 37% εκείνη τη στιγμή, ενώ έχασε και τον Λιντέλ λόγω φάουλ. Αντί για αντίδραση, οι φιλοξενούμενοι υπέπεσαν σε ακόμη τέσσερα διαδοχικά λάθη, επιτρέποντας στην Καρδίτσα να μπει στο τελευταίο τρίλεπτο με προβάδισμα επτά πόντων (71-64).

Τέσσερις διαδοχικοί πόντοι του Ρόμπινσον κράτησαν ζωντανό τον Άρη, αλλά ο Τέρνερ είχε την απάντηση από μακρινή απόσταση, ανεβάζοντας το σκορ στο 74-66. Το 21ο λάθος των φιλοξενούμενων αποδείχθηκε το αποτελειωτικό, σε συνδυασμό με ένα airball του Βασίλη Τολιόπουλου, σφραγίζοντας έτσι τη νίκη για την Καρδίτσα.

Η εικόνα των ομάδων και οι πρωταγωνιστές

Η ομάδα του Νίκου Παπανικολόπουλου, η Καρδίτσα, πέτυχε μια τεράστια νίκη, βασιζόμενη στην αυταπάρνηση, τη σκληράδα στην άμυνα και την ικανότητά της να διαβάζει καλύτερα στην επίθεση. Πρωταγωνιστές για τους νικητές αναδείχθηκαν οι Φράνσις, Μακ Ρέι και Γκίκας, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην επικράτηση.

Από την άλλη πλευρά, ο Άρης παρουσίασε μια κάκιστη εικόνα, γεμάτη λάθη, φτάνοντας συνολικά τα 21. Τα ποσοστά του στα σουτ εντός παιδιάς (36%) και στα τρίποντα (22%) ήταν απελπιστικά χαμηλά. Η ομάδα των Θεσσαλονικέων δεν κατάφερε να βρει ρυθμό ούτε στην επίθεση ούτε στην άμυνα, με αποτέλεσμα να υποστεί μια ήττα που προκάλεσε απογοήτευση στους φιλάθλους της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta