Κλοπ: «Η Ελλάδα άξιζε τη νίκη, αυτή η ομάδα μπορεί να είναι η χρυσή γενιά της»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, προέβη σε δηλώσεις σχετικά με την επικείμενη αναμέτρηση της ομάδας του με την Ελλάδα για το Nations League. Ο Κλοπ χαρακτήρισε δίκαιη την προηγούμενη νίκη της Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για τη νέα τους συνάντηση στην Τούμπα την Κυριακή (4/10).

Η εκτίμηση του Γιούργκεν Κλοπ για την Ελλάδα

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου που πραγματοποιήθηκε ενόψει του αγώνα της Τούμπας, ο Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε εκτενώς στην ελληνική ομάδα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της «Μάνσαφτ» παραδέχθηκε πως η Ελλάδα άξιζε τη νίκη στην προηγούμενη αναμέτρηση με τη Γερμανία. Συγκεκριμένα, δήλωσε πως «η Ελλάδα ήταν πολύ πειθαρχημένη και στο τέλος άξιζε να νικήσει. Αυτό πρέπει να ειπωθεί».

Επιπλέον, ο Κλοπ εξέφρασε την άποψη ότι οι ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεσή του ο προπονητής Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα μπορούσαν να συνθέσουν τη χρυσή γενιά του ελληνικού ποδοσφαίρου. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αναγνώριση του Γερμανού τεχνικού για το ταλέντο και τις δυνατότητες της ελληνικής ομάδας.

Η επικείμενη αναμέτρηση στην Τούμπα

Ελλάδα και Γερμανία βρίσκονται σε αντίστροφη μέτρηση για το ραντεβού τους στην Τούμπα, το οποίο έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (4/10). Οι δύο εθνικές ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στο πλαίσιο του Nations League, μετά την ιστορική νίκη της γαλανόλευκης με σκορ 1-0 που σημειώθηκε στο Άουγκσμπουργκ.

Ο Κλοπ, αναφερόμενος στο επερχόμενο παιχνίδι, προειδοποίησε για την ικανότητα της Ελλάδας στο αμυντικό παιχνίδι. «Αν παίξουμε καλά, τότε η Ελλάδα θα πρέπει να αμυνθεί σε χαμηλά μέτρα αρκετές φορές. Το είδαμε στο Άουγκσμπουργκ ότι αμύνονται καλά», τόνισε ο Γερμανός προπονητής, επισημαίνοντας την οργανωμένη αμυντική λειτουργία των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.

Αλλαγές και απουσίες στην γερμανική ενδεκάδα

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα της Γερμανίας, ο Γιούργκεν Κλοπ αποκάλυψε ότι ο αναπληρωματικός γκολκίπερ της Μπάγερν, Γιόνας Ούρμπιχ, θα αγωνιστεί ως βασικός κάτω από τα δοκάρια. Εξήγησε την απόφασή του λέγοντας: «Οι άλλοι παίκτες στην ομάδα παίζουν συχνά, αλλά ο Ούρμπιχ, όχι. Για αυτόν τον λόγο θα παίξει αύριο. Δεν έχει να κάνει όμως με το ποιος θα είναι βασικός. Όλοι οι τερματοφύλακες έχουν αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις».

Ο Κλοπ αναφέρθηκε επίσης στην αποχώρηση του Γκνάμπρι, ξεκαθαρίζοντας πως «δεν ήταν τραυματίας, αλλά είχε αρχίσει να νιώθει κούραση. Θεωρήσαμε ότι το να επιστρέψει νωρίτερα στη Μπάγερν ήταν το φυσιολογικό». Σχετικά με την υπόλοιπη ενδεκάδα, δήλωσε: «Για να είμαι ειλικρινής, όλοι οι παίκτες μπορούν να παίξουν. Στα στόπερ βέβαια υπάρχει ο Σλότερμπεκ, αλλά ίσως χρειαστεί να κοιτάξουμε τις επιλογές μας».

Σύγκριση με την ομάδα του 2004 και ευχές για τον Τζόλη

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Γερμανίας προχώρησε και σε μια σύγκριση της σημερινής ελληνικής ομάδας με την ομάδα του 2004, η οποία κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Σύμφωνα με τον Κλοπ, «τώρα έχουν μια ομάδα με κορυφαίους παίκτες, ειδικά στην επίθεση, που αγωνίζονται για μεγάλους συλλόγους. Το 2004 βασίζονταν στο αμυντικό παιχνίδι με ελάχιστη κατοχή της μπάλας».

Τέλος, ο Γιούργκεν Κλοπ αναφέρθηκε και στην απουσία του Έλληνα ποδοσφαιριστή Τζόλη, εκφράζοντας τις ευχές του για ταχεία ανάρρωση. «Δεν έχει να κάνει με το ποιος λείπει, αλλά με τον τρόπο που παίζουν. Εύχομαι πάντως στον Τζόλη ταχεία ανάρρωση και να μπορεί να παίξει ξανά σε μια, δυο ή τρεις εβδομάδες», δήλωσε χαρακτηριστικά, δείχνοντας την εκτίμησή του προς τον παίκτη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta