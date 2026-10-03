Τα μεγάλα παιχνίδια Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία στο Nations League

Η δράση στη διοργάνωση του UEFA Nations League συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, προσφέροντας στους φιλάθλους οκτώ συναρπαστικές αναμετρήσεις. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος στρέφεται στα παιχνίδια της League A, όπου διεξάγεται η 3η αγωνιστική του 3ου ομίλου της πρώτης κατηγορίας της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, τα βλέμματα συγκεντρώνουν οι αναμετρήσεις Κροατία – Αγγλία και Ισπανία – Τσεχία, οι οποίες αναμένονται με ιδιαίτερη αγωνία, καθώς μπορούν να καθορίσουν σημαντικά την πορεία των ομάδων στον όμιλο.

Οι κρίσιμες αναμετρήσεις της League A καθορίζουν την πορεία

Στον απαιτητικό 3ο όμιλο της League A, η εθνική ομάδα της Ισπανίας στοχεύει να διατηρήσει το εντυπωσιακό της αήττητο σερί και να επιτύχει το απόλυτο, κάνοντας το «τρία στα τρία» στις φετινές της εμφανίσεις στο Nations League. Η «ρόχα» επιδιώκει να εδραιώσει την κυριαρχία της στην κορυφή του ομίλου, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες της εμφανίσεις.

Από την άλλη πλευρά, η Τσεχία βρίσκεται σε αναζήτηση της πρώτης της νίκης στη φετινή διοργάνωση, προσπαθώντας να ανατρέψει την μέχρι τώρα εικόνα της και να διεκδικήσει καλύτερη θέση στον όμιλο. Παράλληλα, στο άλλο κρίσιμο παιχνίδι του γκρουπ, Κροατία και Αγγλία θα «μονομαχήσουν» για την κατάληψη της δεύτερης θέσης, πίσω από την Ισπανία. Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, γεγονός που προσθέτει μια διαφορετική συνθήκη στο παιχνίδι.

Αλλαγές και απουσίες στην αποστολή της Κροατίας

Εν όψει του σημαντικού αγώνα απέναντι στην Αγγλία, ο τεχνικός της Κροατίας, Σλάβεν Μπίλιτς, προχώρησε σε αναπροσαρμογές στην αποστολή της ομάδας του. Ένα από τα ονόματα που έμειναν εκτός είναι αυτό του μέσου της ΑΕΚ, Λόβρο Μάγερ. Ο Μάγερ, παρά την κλήση του στην εθνική ομάδα, δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει χρόνο συμμετοχής, καθώς έχει συμπεριληφθεί μόλις μία φορά στην 23άδα των αγώνων.

Στον αντίποδα, ο Κρίστιαν Γιάκιτς του ΠΑΟΚ βρίσκεται κανονικά στα πλάνα του προπονητή Μπίλιτς και αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για τη μεσαία γραμμή της Κροατίας. Επιπλέον, εκτός αποστολής για την αποψινή αναμέτρηση έμειναν και οι Άντε Μπούντιμιρ, Μαρίν Πόνγκρατσιτς, καθώς και ο Ντιόν Ντρένα Μπέλιο. Οι αλλαγές αυτές αναγκάζουν την Κροατία να προσαρμόσει τα αγωνιστικά της πλάνα ενόψει της αναμέτρησης με τα «Τρία Λιοντάρια».

Η μάχη για το εισιτήριο των προημιτελικών

Η αναμέτρηση της 3ης αγωνιστικής του UEFA Nations League ανάμεσα στην Κροατία και την Αγγλία, που θα διεξαχθεί στην πόλη Ριέκα απόψε, Σάββατο 3 Οκτωβρίου, στις 19:00, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Οι δύο εθνικές ομάδες θα «μονομαχήσουν» με στόχο την κατάληψη της δεύτερης θέσης στον όμιλο, καθώς αυτή η θέση εξασφαλίζει το πολυπόθητο εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Η έκβαση αυτού του παιχνιδιού αναμένεται να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό την πορεία και τις φιλοδοξίες τόσο της Κροατίας όσο και της Αγγλίας στο φετινό Nations League, καθιστώντας το ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ματς της ημέρας.

Το αναλυτικό τηλεοπτικό πρόγραμμα των αγώνων

Για τους φίλους του ποδοσφαίρου, το πλήρες πρόγραμμα των αγώνων του Nations League για το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 2026, μαζί με τις τηλεοπτικές μεταδόσεις, έχει ως εξής:

16:00 Novasports 1HD: Φινλανδία – Αλβανία (UEFA Nations League 2026-27)

Novasports 1HD: Φινλανδία – Αλβανία (UEFA Nations League 2026-27) 19:00 Novasports Start: Ισλανδία – Βουλγαρία (UEFA Nations League 2026-27)

Novasports Start: Ισλανδία – Βουλγαρία (UEFA Nations League 2026-27) 19:00 Novasports 3HD: Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League 2026-27)

Novasports 3HD: Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League 2026-27) 19:00 Novasports 2HD: Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League 2026-27)

Novasports 2HD: Λευκορωσία – Άγιος Μαρίνος (UEFA Nations League 2026-27) 19:00 ALPHA και Novasports Prime: Κροατία – Αγγλία (UEFA Nations League 2026-27)

ALPHA και Novasports Prime: Κροατία – Αγγλία (UEFA Nations League 2026-27) 19:00 Novasports 4HD: Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League 2026-27)

Novasports 4HD: Εσθονία – Λουξεμβούργο (UEFA Nations League 2026-27) 21:00 Novasports 1HD: UEFA Nations League Tonight (Λεπτό προς Λεπτό)

Novasports 1HD: UEFA Nations League Tonight (Λεπτό προς Λεπτό) 21:45 Novasports Start: Βόρεια Μακεδονία – Σκωτία (UEFA Nations League 2026-27)

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta