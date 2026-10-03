Η ΑΕΚ νίκησε το Μαρούσι: Οι δηλώσεις Σάκοτα για την ομάδα, τον Πίνκνεϊ και τον Ερτέλ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα στάθηκε στην εικόνα της ΑΕΚ μετά την επικράτηση επί του Αμαρουσίου με σκορ 91-70. Ο προπονητής της «Ένωσης» μίλησε στη συνέντευξη Τύπου για τον ρυθμό που θα βρίσκει η ομάδα του ματς με ματς, ενώ αναφέρθηκε ειδικότερα στην παρουσία των παικτών Πίνκνεϊ και Ερτέλ.

Ο Σάκοτα τόνισε πως η νίκη αυτή αποτελεί ένα μήνυμα ότι η ομάδα είναι παρούσα, ενώ παράλληλα εξέφρασε τα συναισθήματά του για τη σχέση αγάπης που έχει αναπτύξει με τον κόσμο της ΑΕΚ.

Η νίκη επί του Αμαρουσίου και τα πρώτα συμπεράσματα

Η ΑΕΚ επικράτησε του Αμαρουσίου με 91-70, με τους Πίνκνεϊ, Τζόζεφ και Νόλεϊ να αναδεικνύονται ως οι κορυφαίοι παίκτες της αναμέτρησης. Ο Ντράγκαν Σάκοτα δήλωσε αρχικά ότι σημασία είχε να ξεκινήσει η ομάδα με νίκη, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα, ανεξάρτητα από την εικόνα του παιχνιδιού.

Ο προπονητής της ΑΕΚ σημείωσε ότι το Μαρούσι αντιμετώπιζε κάποια θέματα, γεγονός που έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη του αγώνα. Υπογράμμισε την ανάγκη για βελτίωση στην άμυνα, αναφέροντας συγκεκριμένα τα 17 χαμένα ριμπάουντ, καθώς και την ανάπτυξη της χημείας μεταξύ των παικτών. Η νίκη αυτή, όπως είπε, ήταν ένα «μήνυμα πως εδώ είμαστε».

Η ετοιμότητα της ομάδας και οι απουσίες

Σε ερώτηση σχετικά με το πότε η ΑΕΚ θα είναι πλήρως έτοιμη, ο κ. Σάκοτα ανέφερε ότι η προετοιμασία της ομάδας ξεκίνησε στις 19 Αυγούστου και ότι δεν έχει ακόμη όλη την ομάδα στη διάθεσή του. Τόνισε πως ο ρυθμός θα βρεθεί μέσα από τα παιχνίδια, καθώς οι παίκτες θα ενσωματώνονται και θα δείχνουν τις δυνατότητές τους.

Ο προπονητής προετοιμάζει την ομάδα για επικείμενα παιχνίδια με αντιπάλους υψηλού επιπέδου, όπου αναμένονται δυσκολίες. Επεσήμανε την απουσία τεσσάρων από τους πιο αθλητικούς παίκτες της ομάδας, εκφράζοντας ωστόσο την αισιοδοξία του ότι κάποια στιγμή η ΑΕΚ θα επιδείξει άλλες δυνατότητες στην άμυνα, αναμένοντας περισσότερες λύσεις.

Η συνεισφορά των Πίνκνεϊ και Ερτέλ

Ο Ντράγκαν Σάκοτα αναφέρθηκε στην καλή εμφάνιση του Πίνκνεϊ, δηλώνοντας ότι ο παίκτης είναι «πολύ διαφορετικός» από τη μέρα που ήρθε στην ομάδα και έχει «δέσει». Ο Πίνκνεϊ αναγκάστηκε να παίξει περισσότερο και, παρόλο που ακόμα μαθαίνει τον ρόλο του, θα προσφέρει σημαντική βοήθεια μέχρι να επιστρέψουν οι απόντες παίκτες.

Σχετικά με τον Ερτέλ, ο κ. Σάκοτα υπογράμμισε την μεγάλη εμπειρία του παίκτη και τη συνεισφορά του στην ομάδα. Έκανε αναφορά στο γεγονός ότι πολλές ομάδες, ακόμα και σε άλλα πρωταθλήματα, ενισχύονται και χρειάζονται έμπειρους παίκτες. Παράλληλα, ανέφερε το παράδειγμα του Ντε Κολό που πήγε στη Φενέρ ως πρωταγωνιστής και όχι μόνο για να βοηθάει, τονίζοντας ότι η εμπειρία και οι δυνατότητες του Ερτέλ είναι σαφώς περισσότερες.

Η σχέση με τον κόσμο και το μέλλον του Σάκοτα

Ο Ντράγκαν Σάκοτα εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την αποθέωση που έλαβε από τον κόσμο της ΑΕΚ. Δήλωσε ότι είναι πολύ ευχάριστο όταν κανείς γίνεται «ένας από τον κόσμο» και «κομμάτι της ιστορίας», δημιουργώντας μια «σχέση αγάπης».

Ο προπονητής αποκάλυψε επίσης πληροφορίες για το προσωπικό του μέλλον στην ΑΕΚ. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030, εκ των οποίων τον πρώτο χρόνο ως προπονητής. Μετά το τέλος της προπονητικής του καριέρας, σκοπεύει να βοηθήσει την ομάδα με την εμπειρία του σε άλλα πράγματα, δηλώνοντας την πρόθεσή του να παραμείνει στην ΑΕΚ.

Προβλέψεις για την συνέχεια και την βελτίωση

Ο κ. Σάκοτα τόνισε ότι η ΑΕΚ επωφελήθηκε από το γεγονός ότι το Μαρούσι δεν είχε όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του, προβλέποντας ότι η αντίπαλη ομάδα θα παρουσιάσει διαφορετικό πρόσωπο στην περιφέρεια σε άλλες αναμετρήσεις. Προειδοποίησε ότι οι επόμενοι αντίπαλοι της ΑΕΚ θα είναι πιο δυνατοί.

Παρά τα πολλά άγνωστα πράγματα που υπάρχουν στο ξεκίνημα της σεζόν, ο προπονητής δήλωσε ικανοποιημένος προς το παρόν. Εξέφρασε την επιθυμία για καλύτερη εικόνα στην άμυνα, η οποία θα προσφέρει σημαντικές βοήθειες. Τόνισε ότι όλοι οι παίκτες ολοκλήρωσαν τον αγώνα χωρίς προβλήματα και εξέφρασε ικανοποίηση για κάποιες επιλογές, παρά την έλλειψη ρυθμού. Το στυλ της ομάδας, όπως είπε, είναι να μοιράζει καλά την μπάλα και να τρέχει στο γήπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta