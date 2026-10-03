Ο Κολοσσός Ρόδου και το Περιστέρι πραγματοποίησαν επιτυχημένη εκκίνηση στο πρωτάθλημα της GBL. Οι δύο ομάδες κατάφεραν να πάρουν τις πρώτες τους νίκες, με τον Κολοσσό να επικρατεί της Δόξας Λευκάδας και το Περιστέρι να φεύγει νικητής από την Πάτρα απέναντι στον Προμηθέα. Οι αγώνες διεξήχθησαν στο πλαίσιο της πρεμιέρας της διοργάνωσης, σηματοδοτώντας την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων για τις ομάδες.

Η άνετη επικράτηση του Κολοσσού Ρόδου

Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχθηκε τη νεοφώτιστη στη GBL Δόξα Λευκάδας, σε έναν αγώνα που χρονικά προηγήθηκε των υπόλοιπων αναμετρήσεων. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να εξασφαλίσουν μία άνετη νίκη με τελικό σκορ 91-75, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις τους στο παρκέ.

Οι βάσεις για την επικράτηση του Κολοσσού τέθηκαν από την πρώτη κιόλας περίοδο, την οποία η ομάδα της Ρόδου κέρδισε με 24-13. Έκτοτε, οι διαφορές στο σκορ διατηρήθηκαν σταθερά κοντά στους 10 πόντους, επιτρέποντας στους γηπεδούχους να διαχειριστούν το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο άγχος μέχρι το τέλος.

Κορυφαίοι παίκτες στην αναμέτρηση της Ρόδου

Στην αναμέτρηση του Κολοσσού Ρόδου με τη Δόξα Λευκάδας, ξεχώρισαν ορισμένοι παίκτες με την απόδοσή τους. Για τους νικητές, ο Γουίλις αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ, σημειώνοντας 21 πόντους και μοιράζοντας 5 ασίστ στους συμπαίκτες του. Τον ακολούθησε σε παραγωγικότητα ο Μπαρνέτ, ο οποίος συνέβαλε με 15 πόντους και μάζεψε 8 ριμπάουντ.

Από την πλευρά της Δόξας Λευκάδας, παρά την ήττα, ο Χάρμον ήταν ο κυρίαρχος παίκτης της ομάδας του. Ο Χάρμον ολοκλήρωσε τον αγώνα με 21 πόντους και 6 ασίστ, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του κοντά στο σκορ, χωρίς ωστόσο να καταφέρει να ανατρέψει την εις βάρος τους κατάσταση.

Η εκτός έδρας νίκη του Περιστερίου στην Πάτρα

Σε ένα διαφορετικό παιχνίδι, με πιο κλειστό χαρακτήρα, το Περιστέρι κατάφερε να αποσπάσει μία σημαντική εκτός έδρας νίκη από την Πάτρα. Αντιμετωπίζοντας τον Προμηθέα, οι Περιστεριώτες επικράτησαν με τελικό σκορ 94-88, παίρνοντας τους δύο βαθμούς της νίκης στην πρεμιέρα της GBL.

Ο Προμηθέας είχε ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, καταφέρνοντας να προηγηθεί με διαφορά 13 πόντων στην πρώτη περίοδο, φτάνοντας το σκορ στο 22-9. Ωστόσο, η ομάδα της Πάτρας δεν κατάφερε να διατηρήσει αυτό το προβάδισμα, με το Περιστέρι να αντιδρά και να ανατρέπει την κατάσταση, φτάνοντας τελικά στη νίκη.

Οι πρωταγωνιστές της αναμέτρησης Προμηθέας – Περιστέρι

Στον αγώνα μεταξύ Προμηθέα και Περιστερίου, ο Νίκολς ξεχώρισε ως ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος παίκτης για την ομάδα του Περιστερίου. Η συνεισφορά του ήταν καθοριστική, καθώς σημείωσε 21 πόντους, μάζεψε 4 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Εκτός από τον Νίκολς, σε καλή αγωνιστική κατάσταση για το Περιστέρι βρέθηκαν και οι Νικολαΐδης, ο οποίος πρόσθεσε 13 πόντους, καθώς και ο Φιντς, που σημείωσε 11 πόντους. Από την πλευρά των Πατρινών, οι Κουλμπόκα και Έβανς ήταν οι παίκτες που ξεχώρισαν, πετυχαίνοντας 18 και 17 πόντους αντίστοιχα. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παίκτες του Προμηθέα εκτέλεσαν συνολικά 48 βολές κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta