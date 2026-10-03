Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ στην υδατοσφαίριση γυναικών

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού πανηγύρισε την κατάκτηση του 4ου ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ της ιστορίας της, επικρατώντας της Καταλούνια με το εντυπωσιακό σκορ 18-4. Ο αγώνας διεξήχθη στο κατάμεστο «Παπαστράτειο», όπου οι «ερυθρόλευκες» γνώρισαν την αποθέωση από το φίλαθλο κοινό. Αυτή η νίκη προσέθεσε ένα ακόμα ευρωπαϊκό τρόπαιο στη συλλογή του συλλόγου, φτάνοντας συνολικά τα εννέα.

Ο θρίαμβος στο «Παπαστράτειο»

Το «πάρτι» στο «Παπαστράτειο» είχε στηθεί από νωρίς, με τις παίκτριες του Ολυμπιακού να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες και να κατακτήσουν το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ. Οι πρωταθλήτριες Ευρώπης δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερες δυσκολίες απέναντι στην ισπανική ομάδα, την Καταλούνια, η οποία είναι κάτοχος του Euro Cup. Η επικράτηση με 18-4 ήταν εμφατική και επισφράγισε την ανωτερότητα των «ερυθρόλευκων» στον αγώνα.

Ο Ολυμπιακός είχε χαρακτηριστεί ως το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου, κάτι που απέδειξε περίτρανα μέσα στο νερό. Η ομάδα ξεκίνησε τη χρονιά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, προσθέτοντας έναν ακόμα σημαντικό ευρωπαϊκό τίτλο στην τροπαιοθήκη της. Η ατμόσφαιρα στο κολυμβητήριο ήταν πανηγυρική, με τους φιλάθλους να αποθεώνουν τις πρωταθλήτριες.

Η ιστορική σημασία της κατάκτησης

Με την κατάκτηση του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, ο Ολυμπιακός έφτασε τα τέσσερα συνολικά τρόπαια σε αυτή τη διοργάνωση. Πρόκειται για μία σημαντική επίδοση που υπογραμμίζει την κυριαρχία της ομάδας στην ευρωπαϊκή υδατοσφαίριση γυναικών. Παράλληλα, με αυτόν τον τίτλο, οι «ερυθρόλευκες» ανέβασαν τη συνολική τους ευρωπαϊκή συλλογή στα εννέα τρόπαια, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις κορυφαίες ομάδες στην Ευρώπη.

Η επιτυχία αυτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία, καθώς σηματοδοτεί το άνοιγμα της αγωνιστικής χρονιάς με την κατάκτηση ενός ευρωπαϊκού τίτλου. Η Καταλούνια, από την άλλη πλευρά, είναι μια ομάδα με μικρή ευρωπαϊκή εμπειρία, γεγονός που έκανε το έργο του Ολυμπιακού πιο εύκολο, αν και η αμυντική λειτουργία των Πειραιωτισσών ήταν αυτή που οδήγησε στην άνετη επικράτηση.

Η εξέλιξη του αγώνα και η κυριαρχία του Ολυμπιακού

Παρόλο που ο Ολυμπιακός έφτασε σε μια άνετη επικράτηση, υπήρξαν στιγμές στο πρώτο ημίχρονο όπου η Καταλούνια κατάφερε να διατηρηθεί σε κοντινή απόσταση. Συγκεκριμένα, στο πρώτο ημίχρονο, είτε λόγω βιασύνης είτε λόγω έλλειψης ρυθμού, κάτι που θεωρείται φυσιολογικό για την εποχή, οι «ερυθρόλευκες» επέτρεψαν στην ισπανική ομάδα να βρίσκεται μόλις δύο γκολ πίσω, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 4-2 υπέρ των πρωταθλητριών Ευρώπης.

Ωστόσο, η εικόνα του αγώνα άλλαξε άρδην στο τρίτο οκτάλεπτο. Εκεί, όλα ξεκαθαρίστηκαν πολύ γρήγορα, καθώς οι κόντρες διαδέχονταν η μία την άλλη. Το σκορ εκτοξεύτηκε σε χρόνο «d.t.» στο 8-2, με τις παίκτριες της Καταλούνια να αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ρυθμό που επέβαλαν οι αντίπαλές τους. Η διαφορά έγινε διψήφια, φτάνοντας το 14-4 στα 6:18 πριν από το τέλος της αναμέτρησης, ενώ το «κοντέρ» σταμάτησε στο τελικό 18-4, επισφραγίζοντας την απόλυτη κυριαρχία του Ολυμπιακού.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Ντόσκας, παρέταξε την ομάδα με τις εξής παίκτριες: Σταματοπούλου, Σαλταμανίκα 1, Κουρέτα 2, Σάντα 3, Τριχά 1, Άντριους 3, Σιούτη 1, Πάτρα, Νίνου 1, Β. Πλευρίτου 3, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Νίγκρο, Χάιντου 1. Οι σκόρερ των «ερυθρόλευκων» ήταν οι Σαλταμανίκα, Κουρέτα, Σάντα, Τριχά, Άντριους, Σιούτη, Νίνου, Β. Πλευρίτου, Μυριοκεφαλιτάκη και Χάιντου.

Από την πλευρά της Καταλούνια, ο προπονητής Χαβιέ Μπελμόντε είχε στη διάθεσή του τις: Άαρτς, Γκομίλα Φάιγκες, Ντε Λα Πουέντε, Γκονζάλεζ, Σούιτ, Τένα, Χάουτον 3, Φάλβεϊ, Μπαριούσο, Πίντλεϊ, Πινέδα Παρέρα 1, Ροντρίγκεζ, Σάντσες, Μπόβε. Για την ισπανική ομάδα, τα γκολ σημείωσαν οι Χάουτον και Πινέδα Παρέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta