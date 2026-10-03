Κωνσταντίνος Τσιμίκας: «Να κλείσουμε με χαμόγελα αυτά τα ματς»

Ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας, αριστερός μπακ της Εθνικής ομάδας, αναφέρθηκε στο επερχόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία, τονίζοντας πως σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους. Ο Έλληνας διεθνής εξέφρασε την επιθυμία της ομάδας να κλείσει με χαμόγελα τη σειρά των συνεχόμενων μεγάλων αγώνων. Η Εθνική υποδέχεται την Κυριακή την Γερμανία στην Τούμπα, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Nations League.

Η αναμέτρηση με τη Γερμανία στην Τούμπα

Η Εθνική ομάδα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κυριακή την Γερμανία στην Τούμπα, με την έναρξη του αγώνα να έχει οριστεί για τις 21:45. Ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, υπογράμμισε ότι οι Γερμανοί αναμένεται να παρουσιαστούν πιο έτοιμοι μετά το πρώτο μεταξύ τους ματς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αντίπαλοι θα επιδιώξουν να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό, ωστόσο η ελληνική ομάδα θα παραμείνει συγκεντρωμένη με στόχο να κατακτήσει ξανά τη νίκη. Ο Τσιμίκας τόνισε τη σημασία του αγώνα, καθώς είναι το τελευταίο ματς αυτής της σειράς, εκφράζοντας την ευχή «ας νικήσει ο καλύτερος».

Η σημασία της έδρας και η επιστροφή στη Θεσσαλονίκη

Ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας εξέφρασε τη χαρά του για την επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη και το γεγονός ότι έπαιξε σε μια γεμάτη Τούμπα. Όπως ανέφερε, είναι σημαντικό η Εθνική να αγωνίζεται σε κάθε γήπεδο εντός Ελλάδας, καθώς είχε περάσει καιρός από την τελευταία φορά που η ομάδα έπαιξε στην πόλη.

Ο κόσμος αγκάλιασε την ομάδα στον προηγούμενο αγώνα, προσφέροντας συνεχώς κίνητρο. Ο Τσιμίκας δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενος που, ως παιδί της Βόρειας Ελλάδας, είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί στα μέρη του. Η εικόνα των Ελλήνων να πανηγυρίζουν όλοι μαζί αποτελεί πάντα πηγή χαράς για τους παίκτες.

Τα οφέλη των συνεχόμενων μεγάλων αγώνων

Ο αριστερός μπακ της Εθνικής υπογράμμισε ότι τα συνεχόμενα μεγάλα ματς έχουν βοηθήσει την ομάδα «100%». Μέσα από αυτές τις αναμετρήσεις, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να δείξουν την αξία τους, τόσο ως αθλητές όσο και ως εκπρόσωποι της χώρας. Η Εθνική βρίσκεται κοντά στο να διεκδικήσει πολλά πράγματα, με κάθε παίκτη να επιθυμεί να συμμετάσχει σε μια μεγάλη διοργάνωση.

Ο Τσιμίκας επεσήμανε ότι η σκληρή προπόνηση και οι τρεις προηγούμενοι αγώνες συνέβαλαν στην προετοιμασία της ομάδας. Αυτά τα ματς λειτούργησαν ως ένα σκαλοπάτι, κάνοντας την ομάδα πιο έτοιμη να παρουσιαστεί ενωμένη και δυνατή.

Διαχείριση κόπωσης και η δύναμη της θέλησης

Σχετικά με τη διαχείριση της κόπωσης που προκύπτει από τους συνεχόμενους αγώνες, ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας τόνισε ότι η θέληση υπερισχύει της κούρασης. Οι παίκτες συζητούν μεταξύ τους και εκφράζουν πόσο πολύ επιθυμούν τη νίκη σε αυτά τα ματς. Παρόλο που υπάρχει κούραση, αυτό είναι κάτι για το οποίο προπονούνται όλα αυτά τα χρόνια.

Για την αντιμετώπιση της σωματικής καταπόνησης, ο Τσιμίκας ανέφερε ότι η ομάδα φροντίζει για τον καλό ύπνο, τη σωστή διατροφή και το πολύ μασάζ, ώστε να διατηρείται σε άριστη κατάσταση.

Η στήριξη του κόσμου και οι γεμάτες εξέδρες

Ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας αναφέρθηκε στη σημασία να βλέπουν τα γήπεδα γεμάτα, συγκρίνοντας την παρούσα κατάσταση με παλαιότερες αναμετρήσεις. Θυμήθηκε έναν αγώνα με το Λιχτενστάιν στο ΟΑΚΑ, όπου η παρουσία του κόσμου περιοριζόταν σε περίπου 1.000 άτομα. Τόνισε ότι η σημερινή εικόνα των γεμάτων γηπέδων είναι κάτι που το κέρδισαν όλοι.

Είναι χαρά για τους παίκτες να αγωνίζονται σε μεγάλα γήπεδα, όπου όλοι επιθυμούν να τους δουν. Στην Τούμπα υπήρξε sold out, ενώ στον αγώνα στη Γερμανία χιλιάδες Έλληνες φίλαθλοι ήταν παρόντες, με τον Τσιμίκα να θυμάται χαρακτηριστικά ότι υπήρχε «πιο πολύ μπλε στις εξέδρες».

Προσωπικές αναφορές και ο Γιούργκεν Κλοπ

Ο Κωνσταντίνος Τσιμίκας σχολίασε επίσης το υλικό της Γερμανίας, χαρακτηρίζοντάς το εξαιρετικό. Αναφέρθηκε στον φίλο του, Βιρτς, ο οποίος παίζει περισσότερο. Έκανε μια προσωπική αναφορά στον Γιούργκεν Κλοπ, δηλώνοντας ότι έζησε μαζί του για χρόνια και ο Γερμανός προπονητής κατέχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά του.

Ο Τσιμίκας θυμάται τις καλές στιγμές που γιόρτασαν μαζί με τον Κλοπ και εξέπρασε τη χαρά του που θα τον ξαναδεί, καθώς και άλλα γνώριμα πρόσωπα. Τέλος, σημείωσε ότι οι παίκτες που βρίσκονται τώρα στην αποστολή της Εθνικής δεν έχουν παίξει πολύ μαζί, κάτι που μπορεί να είναι και καλό και κακό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta