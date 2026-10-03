Ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη στη Μύκονο, με Όσμαν και Καλάθη να βάζουν τα μεγάλα σουτ

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει της Μυκόνου σε έναν αγώνα που διεξήχθη στο κλειστό της Άνω Μεράς, παίρνοντας μια δύσκολη νίκη. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι χρειάστηκε τις καθοριστικές ενέργειες των Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη στο τέλος της αναμέτρησης για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Αυτή η αναμέτρηση ήταν η τέταρτη για τον «Δικέφαλο του Βορρά» μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας, υπογραμμίζοντας το απαιτητικό πρόγραμμα που αντιμετωπίζει.

Δύσκολο ξεκίνημα στη Μύκονο

Η εικόνα του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα στη Μύκονο, στο κλειστό της Άνω Μεράς, χαρακτηρίστηκε ως κάτι παραπάνω από προβληματική. Αυτή η μέτρια απόδοση θύμισε, σε κάποιο βαθμό, το πρώτο ημίχρονο που είχε η ομάδα και στην αναμέτρηση με τη Μανρέσα την Τετάρτη. Οι φίλοι του μπάσκετ που παρακολουθούν τον ΠΑΟΚ, ειδικά το μπασκετικό τμήμα, αντιλήφθηκαν από την αρχή ότι το απόγευμα στη Μύκονο δεν θα ήταν μια εύκολη υπόθεση.

Παρά τις αρχικές σκέψεις του προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι να διατηρήσει τους Τσέντι Όσμαν και Νικ Καλάθη για όσο το δυνατόν λιγότερο χρόνο στο παρκέ, η προβληματική εικόνα των υπόλοιπων παικτών κατέστησε κάτι τέτοιο ανέφικτο. Ο Όσμαν παρέμεινε στο παρκέ για 29 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα, ενώ ο Καλάθης αγωνίστηκε για 24 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, σε ένα παιχνίδι που ήταν το τέταρτο για τον ΠΑΟΚ μέσα σε μία εβδομάδα, αφού είχε προηγηθεί το Super Cup με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, καθώς και η πρεμιέρα του Eurocup.

Οι καθοριστικές επεμβάσεις των πρωταγωνιστών

Η νίκη του ΠΑΟΚ ήρθε τελικά χάρη στα μεγάλα σουτ που πέτυχαν οι δύο αυτοί παίκτες στο τέλος της αναμέτρησης. Ο Νικ Καλάθης ήταν αυτός που σημείωσε το καλάθι για το 77-82, δίνοντας σημαντικό προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγο αργότερα, ο Τσέντι Όσμαν πέτυχε το κρίσιμο σουτ για το 83-86, διασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μύκονος κατέβαλε μια σπουδαία προσπάθεια, διεκδικώντας την υπέρβαση απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά». Ωστόσο, η εικόνα του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ πιο βελτιωμένη και κοντά στα κανονικά του στάνταρ, κάτι που συνέβαλε στην ανατροπή και την τελική επικράτηση.

Βελτίωση στα στατιστικά και συνεισφορές

Η αλλαγή στην απόδοση του ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο αντικατοπτρίστηκε και στα στατιστικά. Τα μόλις 2/15 τρίποντα που είχε η ομάδα στο πρώτο μέρος, μετατράπηκαν σε ένα εντυπωσιακό 9/17 στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνοντας την αποτελεσματικότητα που βρήκε η ομάδα από την περιφέρεια. Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ πίεσε έντονα στο επιθετικό ριμπάουντ, καταγράφοντας συνολικά 13 σε όλο το παιχνίδι, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει τους παίκτες με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά άλλων παικτών. Ο Χάτζινς σημείωσε δύο τρίποντα στην τέταρτη περίοδο, τα οποία βοήθησαν τον ΠΑΟΚ να αποκτήσει διαφορά, ενώ πέτυχε και δύο κρίσιμες βολές στο τέλος του αγώνα. Ο Μήτρου-Λονγκ βρήκε την ευστοχία του μετά την αστοχία που είχε στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Αλεξάντερ ολοκλήρωσε επιτυχώς τις φάσεις του, κυρίως μέσα από συνεργασίες με τον Νικ Καλάθη.

Ο ΠΑΟΚ ως νέα ομάδα και οι απαιτήσεις

Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα με πολλά καινούργια πρόσωπα, όχι μόνο εντός των τεσσάρων αγωνιστικών γραμμών, αλλά και εκτός. Για να λειτουργήσουν όλοι αυτοί ως ένα ενιαίο σύνολο, απαιτούνται πολλές μέρες μαζί, εντατικές προπονήσεις και αγώνες, καθώς και συχνές συζητήσεις σε διάφορα περιβάλλοντα, όπως ξενοδοχεία, αεροδρόμια και πούλμαν. Η διαχείριση τόσο των ευνοϊκών όσο και των πιο δύσκολων καταστάσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για την ομογενοποίηση της ομάδας.

Η δουλειά που έγινε στα δύο τελευταία παιχνίδια, με τη Μανρέσα και τη Μύκονο, αποτελεί μια καλή ευκαιρία για να κατανοήσει όλη η «περιρρέουσα ατμόσφαιρα» ότι τίποτα δεν έρχεται από μόνο του. Οι «ψαλίδες» δεν κλείνουν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο του Σεπτέμβρη σε ένα Super Cup. Το Eurocup είναι μια ιδιαίτερα απαιτητική διοργάνωση, η οποία φέτος είναι αναβαθμισμένη, ενώ και η νέα GBL παρουσιάζει αυξημένες απαιτήσεις. Αν κάποιος επιθυμεί να ζήσει στιγμές δόξας στο τέλος της σεζόν, πρέπει να δώσει πολλές μάχες και να κάνει θυσίες καθ’ όλη τη διάρκειά της, ακόμα και σε παιχνίδια όπου η ποιότητα μπορεί από μόνη της να κάνει τη διαφορά. Η φιλοσοφία του «αγκάλι-αγκάλι» που είχε εκφράσει ο Αντρέα Τρινκιέρι από την παρουσίασή του στις αρχές του Μαρτίου, φαίνεται να παραμένει επίκαιρη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta