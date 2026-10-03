Ηλίας Παπαθεοδώρου: «Είναι πολύ νωρίς στην σεζόν, αλλά όλα τα παιχνίδια μετράνε»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου, Ηλίας Παπαθεοδώρου, προέβη σε δηλώσεις μετά την αναμέτρηση της ομάδας του με την ΑΕΚ, όπου το Μαρούσι ηττήθηκε με σκορ 91-70. Ο κ. Παπαθεοδώρου στάθηκε στα στοιχεία που, κατά τη γνώμη του, κόστισαν τη νίκη στην ομάδα του, επισημαίνοντας την ανωτερότητα της «Ένωσης» κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα.

Η ανωτερότητα της ΑΕΚ και οι παράγοντες της ήττας

Στις δηλώσεις του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου αναγνώρισε ότι η ΑΕΚ ήταν καλύτερη από το Μαρούσι, τονίζοντας ιδιαίτερα την απόδοσή της στο δεύτερο ημίχρονο. Η «Ένωση» επικράτησε με 91-70, με τον προπονητή του Αμαρουσίου να εξηγεί τους λόγους που οδήγησαν σε αυτό το αποτέλεσμα.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που ανέδειξε ο κ. Παπαθεοδώρου ήταν η έλλειψη των γκαρντ της ομάδας του, οι οποίοι αποτελούν βασικούς παίκτες. Αυτή η απουσία, όπως δήλωσε, οδήγησε το Μαρούσι στο να χάσει την επαφή του με το σκορ κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου. Το ροτέισον στην περιφέρεια ήταν πολύ μικρό για την ομάδα του, γεγονός που επηρέασε την αγωνιστική της εικόνα.

Ο ρυθμός του αγώνα και η επιβολή της «Ένωσης»

Ο προπονητής του Αμαρουσίου υπογράμμισε ότι η ΑΕΚ κατάφερε να επιβάλει τον δικό της ρυθμό στον αγώνα, εκμεταλλευόμενη τα γκαρντ που διαθέτει. Αυτή η επιβολή του ρυθμού από την πλευρά της «Ένωσης» ήταν καθοριστική για την έκβαση της αναμέτρησης.

Κατά τον κ. Παπαθεοδώρου, η ΑΕΚ κέρδισε δίκαια το παιχνίδι, καθώς ήταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο, ειδικά μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Η ικανότητά της να ελέγξει τον ρυθμό και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του αντιπάλου της, της έδωσε το προβάδισμα και τελικά τη νίκη.

Η σημασία των αγώνων στην αρχή της σεζόν

Ερωτηθείς για το αν τέτοιες ήττες μπορούν να πεισμώσουν την ομάδα του, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου απάντησε ότι είναι πολύ νωρίς στη σεζόν. Ωστόσο, τόνισε με έμφαση ότι όλα τα παιχνίδια μετράνε, ανεξάρτητα από το στάδιο της αγωνιστικής περιόδου.

Ο προπονητής υπογράμμισε τη σημασία κάθε αναμέτρησης, δηλώνοντας ότι «είτε παίζεις εντός είτε εκτός κάθε παιχνίδι είναι σημαντικό και μετράει». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την ανάγκη για συγκέντρωση και σκληρή δουλειά από την αρχή της σεζόν, καθώς κάθε αποτέλεσμα μπορεί να έχει αντίκτυπο στη συνέχεια.

Αισιοδοξία για το μέλλον της ομάδας

Παρά την ήττα, ο Ηλίας Παπαθεοδώρου εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη συνέχεια της πορείας του Αμαρουσίου. Δήλωσε ότι είναι «πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια» της ομάδας στο πρωτάθλημα.

Η αισιοδοξία του βασίζεται στο γεγονός ότι, όπως είπε, η ομάδα διαθέτει ένα «καλό γκρουπ παικτών». Για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της σεζόν, τόνισε ότι όλοι οι παίκτες πρέπει να «μαζευτούν» και να είναι «πιο σκληροί» στους επόμενους αγώνες, προκειμένου να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να διεκδικήσουν καλύτερα αποτελέσματα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta