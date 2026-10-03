Η ΑΕΚ ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, καθώς επικράτησε του Αμαρουσίου στην πρεμιέρα της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση βρήκε την «Ένωση» να έχει τον απόλυτο έλεγχο σε όλη τη διάρκειά της, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για τη φετινή σεζόν. Με πολυφωνία στην επίθεση, η ομάδα εξασφάλισε τη νίκη και μια θετική αρχή στο πρωτάθλημα.

Ο έλεγχος του αγώνα και η επιθετική πολυφωνία της ΑΕΚ

Η πρεμιέρα ενός πρωταθλήματος πάντα κρύβει απρόβλεπτες καταστάσεις και πιθανές παγίδες για τις ομάδες που συμμετέχουν. Ωστόσο, η ΑΕΚ φρόντισε να μην πέσει σε αυτές τις παγίδες, δείχνοντας σοβαρότητα και συγκέντρωση από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Απέναντι στην ομάδα του Αμαρουσίου, η «Ένωση» διατήρησε τον έλεγχο του αγώνα καθ' όλη τη διάρκειά του, επιβάλλοντας τον ρυθμό της.

Οι παίκτες της ΑΕΚ δεν άφησαν το πόδι από το γκάζι σε κανένα σημείο της αναμέτρησης, διατηρώντας υψηλή ένταση και συγκέντρωση. Η επιθετική λειτουργία της ομάδας χαρακτηρίστηκε από πολυφωνία, με αρκετούς παίκτες να συνεισφέρουν στο σκοράρισμα. Αυτή η συλλογική προσπάθεια στην επίθεση επέτρεψε στην ΑΕΚ να πάρει τη νίκη και να κάνει μια δυναμική είσοδο στο νέο πρωτάθλημα της Stoiximan GBL, ξεκινώντας με το δεξί τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Οι κορυφαίοι σκόρερ της «Ένωσης»

Στην επιθετική γραμμή της ΑΕΚ, ο Νέλι Τζόζεφ αναδείχθηκε ως ο πρώτος σκόρερ και το «πρώτο βιολί» για την ομάδα του. Ο Τζόζεφ σημείωσε συνολικά 18 πόντους, δείχνοντας την ικανότητά του να ηγείται στο σκοράρισμα. Επιπλέον, η συνεισφορά του δεν περιορίστηκε μόνο στην επίθεση, καθώς συνέλεξε και 6 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια και κάτω από τα καλάθια.

Την επιθετική παραγωγή της ΑΕΚ ενίσχυσε σημαντικά και ο Λάντερς Νόλεϊ, ο οποίος πρόσθεσε 14 πόντους στο ενεργητικό της ομάδας. Η πολυφωνία στην επίθεση της «Ένωσης» φάνηκε και από την συνεισφορά των Πίκνεϊ και Τσαλμπούρη, οι οποίοι σημείωσαν από 11 πόντους ο καθένας. Η συνδυασμένη απόδοση αυτών των παικτών έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επικράτηση της ΑΕΚ επί του Αμαρουσίου.

Η προσπάθεια του Αμαρουσίου και οι διακριθέντες

Από την πλευρά της φιλοξενούμενης ομάδας του Αμαρουσίου, ο Ζεμπ Τζάκσον ήταν ο παίκτης που ξεχώρισε με την επιθετική του παρουσία. Ο Τζάκσον σημείωσε 17 πόντους, προσπαθώντας να κρατήσει την ομάδα του ανταγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ. Η ατομική του επίδοση ήταν αξιοσημείωτη, αν και δεν ήταν αρκετή για να ανατρέψει την εις βάρος τους κατάσταση.

Σημαντική ήταν και η συμβολή του Σίλβιο Ντε Σόουζα για το Μαρούσι, ο οποίος πρόσθεσε 14 πόντους. Παρά τις προσπάθειες των δύο αυτών παικτών, οι οποίοι ήταν οι κορυφαίοι σκόρερ για την ομάδα τους, το Μαρούσι δεν κατάφερε να βρει τις απαραίτητες λύσεις για να απειλήσει ουσιαστικά την ΑΕΚ και να αποτρέψει την ήττα στην πρεμιέρα της Stoiximan GBL.

Στιγμιότυπα από την αναμέτρηση

Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν εκ νέου τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις και τις καλύτερες στιγμές του αγώνα, είναι διαθέσιμα σχετικά βίντεο. Αυτά τα στιγμιότυπα αποτυπώνουν την εξέλιξη της αναμέτρησης ανάμεσα στην ΑΕΚ και το Μαρούσι, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της επικράτησης της «Ένωσης» στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Stoiximan GBL.

Με πληροφορίες από: Athletiko