Αλλαγή στην οκτάδα ξένων του Παναθηναϊκού για την GBL: Ο Χέιζ-Ντέιβις αντικαθιστά τον Γκραντ

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε μία σημαντική αλλαγή στην οκτάδα των ξένων παικτών του, ενόψει της έναρξης των υποχρεώσεών του στην GBL. Ο προπονητής της ομάδας, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αποφάσισε να συμπεριλάβει τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στη λίστα των οκτώ ξένων, αντικαθιστώντας τον Τζέριαν Γκραντ. Η κίνηση αυτή πραγματοποιείται λίγο πριν την πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η αλλαγή στην οκτάδα των ξένων

Η απόφαση του Σέρβου τεχνικού, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, αφορά τη σύνθεση της οκτάδας των ξένων παικτών που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στο πρωτάθλημα της GBL. Συγκεκριμένα, ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις εντάχθηκε στη λίστα, ενώ ο Τζέριαν Γκραντ αφαιρέθηκε από αυτήν. Η αλλαγή αυτή σηματοδοτεί μία διαφοροποίηση σε σχέση με την οκτάδα που είχε χρησιμοποιηθεί στο Super Cup.

Η εν λόγω αλλαγή ανακοινώθηκε ενόψει της πρεμιέρας του Παναθηναϊκού στην GBL, όπου θα υποδεχθεί το Βίκο Ιωαννίνων. Η διαμόρφωση της οκτάδας των ξένων είναι κρίσιμη, καθώς καθορίζει τους παίκτες από τους οποίους ο προπονητής μπορεί να επιλέξει για κάθε αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος.

Η επιστροφή του Χέιζ-Ντέιβις και η απόφαση του Ομπράντοβιτς

Η επανένταξη του Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό που είχε υποστεί στο χέρι, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφαση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο παίκτης επέστρεψε δυναμικά και η απόδοσή του ήταν εξαιρετική στην πρόσφατη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Αυτή η εμφάνιση του Χέιζ-Ντέιβις ανάγκασε τον «Ζοτς» να τον συμπεριλάβει στη λίστα των οκτώ ξένων παικτών για την GBL. Η παρουσία του θεωρήθηκε σημαντική για τις αγωνιστικές ανάγκες της ομάδας στο ελληνικό πρωτάθλημα, οδηγώντας στην τροποποίηση της αρχικής σύνθεσης.

Η πλήρης λίστα των ξένων και οι κανονισμοί

Η οκτάδα των ξένων παικτών του Παναθηναϊκού για την GBL, μετά την πρόσφατη αλλαγή, διαμορφώνεται ως εξής: Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόνγκα, Ναν, Λεσόρ, Ερνανγκόμεθ, Γιαμπουσέλε και Χέιζ-Ντέιβις. Αυτοί είναι οι οκτώ παίκτες από τους οποίους ο προπονητής θα μπορεί να επιλέγει για τους αγώνες του πρωταθλήματος.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της διοργάνωσης, δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε αγώνα έχουν μόνο οι έξι από τους οκτώ ξένους που περιλαμβάνονται στη λίστα. Αυτό σημαίνει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα πρέπει να προχωρά σε επιλογές και να «κόβει» δύο παίκτες πριν από κάθε τζάμπολ, ανάλογα με τις ανάγκες και την κατάσταση των αθλητών.

Η πρεμιέρα της GBL κόντρα στο Βίκο Ιωαννίνων

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στην GBL υποδεχόμενος το Βίκο Ιωαννίνων. Ο αγώνας της 1ης αγωνιστικής έχει προγραμματιστεί για τις 4 Οκτωβρίου του 2026, στις 13:00 το μεσημέρι. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα της πρεμιέρας, η επιλογή των έξι ξένων παικτών αναμένεται να είναι ευκολότερη για τον Σέρβο τεχνικό. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι παίκτες Ναν και Ερνανγκόμεθ δεν είναι ακόμα πλήρως έτοιμοι να αγωνιστούν, γεγονός που περιορίζει τις διαθέσιμες επιλογές και απλοποιεί τη διαδικασία της τελικής απόφασης του προπονητή.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta