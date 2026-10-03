Η ΑΕΚ πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή πρεμιέρα στην GBL, επικρατώντας του Αμαρουσίου με σκορ 91-70. Η Ένωση κυριάρχησε στην αναμέτρηση από την αρχή μέχρι το τέλος, με τους Πίνκνεϊ, Νόλεϊ και Τζόζεφ να αναδεικνύονται σε κορυφαίους παίκτες της αναμέτρησης. Μετά από αυτή τη σημαντική νίκη, η ομάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στον επικείμενο αγώνα της Τετάρτης, όπου θα αντιμετωπίσει τη Σάλον για το BCL.

Η κυριαρχία της Ένωσης και οι πρωταγωνιστές

Η νικηφόρα πρεμιέρα της ΑΕΚ στη GBL χαρακτηρίστηκε από την επιθετική της πολυφωνία και την εξαιρετική απόδοση συγκεκριμένων παικτών που οδήγησαν την ομάδα στη νίκη. Ο Νόλεϊ συνέβαλε σημαντικά με 14 πόντους, δείχνοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Παράλληλα, ο Πίνκνεϊ πρόσθεσε 11 πόντους στην επίθεση της Ένωσης, συμπληρώνοντας την απόδοσή του με 8 ριμπάουντ, προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια κάτω από τα καλάθια.

Ο Τζόζεφ ξεχώρισε ιδιαίτερα, πραγματοποιώντας ένα μεγάλο ματς κάτω από τις δύο ρακέτες. Σημείωσε 18 πόντους, μάζεψε 6 ριμπάουντ και έκανε 2 μπλοκ, αναδεικνυόμενος σε MVP της αναμέτρησης για την καθοριστική του παρουσία. Η ομάδα του Σάκοτα έδειξε συνοχή και αποτελεσματικότητα τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα, εξασφαλίζοντας μια άνετη επικράτηση έναντι του αντιπάλου της. Το Μαρούσι, από την πλευρά του, αντιμετώπισε σημαντικές δυσκολίες στην επίθεση, ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο, και είχε χαμηλά ποσοστά στα τρίποντα, σουτάροντας με μόλις 6-21.

Η εξέλιξη του αγώνα στα πρώτα δεκάλεπτα

Στο πρώτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης, ο Λαρεντζάκης πέρασε στο ματς στα μέσα της περιόδου και κατάφερε να διαμορφώσει το σκορ σε 9-8, δίνοντας ένα αρχικό προβάδισμα στην ομάδα του. Λίγο αργότερα, ο Ερτέλ έκανε αμέσως αισθητή την παρουσία του μόλις μπήκε στο παιχνίδι, ανεβάζοντας το σκορ στο 14-12 στο 8ο λεπτό του αγώνα. Ο Νόλεϊ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Βασίλισσας στην πρώτη περίοδο, διαμόρφωσε το τελικό σκορ του δεκαλέπτου σε 18-12, με το Μαρούσι να δυσκολεύεται αρκετά επιθετικά.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο προπονητής Σάκοτα δοκίμασε ένα σχήμα με τρεις γκαρντ, τους Ερτέλ, Λαρεντζάκη και Λεκαβίτσιους, σε μια προσπάθεια να βρει ρυθμό στην επίθεση. Το Μαρούσι προσπάθησε να μειώσει τη διαφορά, με τον Σάλας να βρίσκει τρόπους να σκοράρει κοντά στο καλάθι και να φέρνει το σκορ στο 25-20 στο 14ο λεπτό. Ο Μπάρτλεϊ με ένα φοβερό καλάθι έγραψε το 27-22, τέσσερα λεπτά πριν το ημίχρονο, το οποίο βρήκε τον Πίνκνεϊ πρώτο σκόρερ της ΑΕΚ με 11 πόντους.

Διαφορά ασφαλείας και δυναμική στο δεύτερο ημίχρονο

Στο 24ο λεπτό του αγώνα, ο Φλιώνης και ο Τζόζεφ συνέβαλαν καθοριστικά ώστε η ομάδα του Σάκοτα να αποκτήσει αέρα 10 πόντων, ανεβάζοντας το σκορ στο 54-44. Η ΑΕΚ συνέχισε να πιέζει με ένταση, εκμεταλλευόμενη τον αιφνιδιασμό, και με ένα υπέροχο alley oop από τον Τζόζεφ, έκανε το σκορ 60-46. Αυτή η εξέλιξη ανάγκασε τον προπονητή του Αμαρουσίου, Παπαθεοδώρου, να καλέσει άμεσα τάιμ άουτ, σε μια προσπάθεια να ανακόψει τον ρυθμό της Ένωσης.

Στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου, ο Λαρεντζάκης έδειξε μεγάλη ενέργεια και στις δύο πλευρές του παρκέ, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Με πέντε συνεχόμενους πόντους, διαμόρφωσε το σκορ σε 69-52 υπέρ της Ένωσης στο 32ο λεπτό. Η ομάδα του Σάκοτα διατήρησε την εξαιρετική της απόδοση σε όλο το παρκέ, δείχνοντας υπεροχή και στις δύο μεριές, φτάνοντας έτσι σε μια άνετη και εμφατική νίκη.

Ντεμπούτο νεαρών παικτών και μήνυμα φιλάθλων

Ο προπονητής Σάκοτα έδωσε την ευκαιρία σε νεαρούς παίκτες να κάνουν το ντεμπούτο τους στο πρωτάθλημα, ενσωματώνοντάς τους στην ομάδα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Δύο λεπτά πριν το τέλος της αναμέτρησης, ο Χαρτώνας μπήκε στο παρκέ, ενώ ένα λεπτό πριν τη λήξη, αγωνίστηκε και ο Γυμνόπουλος. Ο Χαρτώνας μάλιστα κατάφερε να σκοράρει ένα τρίποντο στο τέλος, μια ενέργεια που του απέσπασε το θερμό χειροκρότημα και τον ενθουσιασμό του κοινού.

Παράλληλα με την αγωνιστική δράση, το πέταλο της SUNEL Arena παρέμεινε άδειο από οργανωμένους φιλάθλους της ΑΕΚ. Οι φίλαθλοι θέλησαν να στείλουν ένα σαφές μήνυμα στη διοίκηση της ομάδας, εκφράζοντας τη διαφωνία τους για την παραχώρηση του γηπέδου στον Ολυμπιακό, εν αναμονή της ολοκλήρωσης των έργων στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Με πληροφορίες από: Gazzetta