Πανθρακικός – Πανσερραϊκός 1-1: Ισοπαλία με φόντο την αφαίρεση βαθμών

Σε ισοπαλία 1-1 έληξε η αναμέτρηση μεταξύ Πανθρακικού και Πανσερραϊκού στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Super League 2. Το παιχνίδι, που ήταν το δεύτερο της πρώτης ημέρας της αγωνιστικής, βρήκε τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο δεύτερο ημίχρονο. Η αναμέτρηση διεξήχθη με φόντο την τιμωρία του Πανσερραϊκού με αφαίρεση βαθμών.

Η εξέλιξη του αγώνα και τα γκολ

Οι φιλοξενούμενοι από τις Σέρρες ήταν αυτοί που κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ, παίρνοντας το προβάδισμα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το γκολ προήλθε από αυτογκόλ του ποδοσφαιριστή του Πανθρακικού, Ντουμάνη, δίνοντας έτσι προβάδισμα στον Πανσερραϊκό. Με αυτό το σκορ, 0-1, ολοκληρώθηκε και το πρώτο ημίχρονο του αγώνα.

Στο δεύτερο μέρος, οι γηπεδούχοι του Πανθρακικού βγήκαν πιο επιθετικά στον αγωνιστικό χώρο, αναζητώντας την ισοφάριση. Τελικά, κατάφεραν να την πετύχουν στο 74ο λεπτό, χάρη σε τέρμα που σημείωσε ο Σαρανιτίδης. Το 1-1 παρέμεινε ως το τέλος της αναμέτρησης, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται τους βαθμούς.

Η βαθμολογική θέση και η αφαίρεση βαθμών

Μετά την ισοπαλία, ο Πανθρακικός, η ομάδα της Κομοτηνής, έφτασε τους 8 βαθμούς στη Super League 2. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τους «πράσινους» στην 5η θέση της βαθμολογίας, συνεχίζοντας τη θετική τους πορεία στο πρωτάθλημα.

Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός βρίσκεται στους 3 βαθμούς. Αυτή η βαθμολογική θέση είναι αποτέλεσμα της αφαίρεσης 4 βαθμών που επιβλήθηκε στην ομάδα για χειραγωγημένο παιχνίδι. Τα «λιοντάρια» έχουν καταθέσει έφεση για την απόφαση αυτή, με την ελπίδα να τους επιστραφούν οι αφαιρεθέντες βαθμοί.

Οι συνθέσεις των ομάδων

Για τον Πανθρακικό, ο προπονητής Αποστολίδης παρέταξε την ομάδα με τους Σγουρή, Λαρέα, Βουτσά, Τσίλεμ, Ζιούλη, Αθανασακόπουλο, Ντουμάνη, Αναστασόπουλο, Πατρόνι, Γκορντεζιάνι και Νότα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, πραγματοποιήθηκαν οι εξής αλλαγές: ο Γιανναράκης αντικατέστησε τον Λαρέα στο 46ο λεπτό, ο Πεχλιβανόπουλος πήρε τη θέση του Ντουμάνη επίσης στο 46ο λεπτό, ο Σαραντίδης μπήκε στη θέση του Βουτσά στο 72ο λεπτό, ενώ οι Παπακωνσταντίνου και Παχούμης αντικατέστησαν τους Τσίλεμ και Αθανασακόπουλο αντίστοιχα στο 81ο λεπτό.

Ο προπονητής του Πανσερραϊκού, Γεωργιάδης, ξεκίνησε τον αγώνα με τους Τιναλίνι, Παντελάκη, Ηλιάδη, Τάχατο, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Μορέιρα, Μωϋσίδη, Τσέλιο, Τεϊσέιρα και Πασά. Στο 56ο λεπτό, ο Κίτσιου αντικατέστησε τον Τάχατο και ο Μπαρμπόζα πήρε τη θέση του Τσέλιου. Αργότερα, στο 68ο λεπτό, ο Ρουμιάντσεβ μπήκε στη θέση του Οικονόμου και ο Κωτσόπουλος αντικατέστησε τον Τεϊσέιρα. Τέλος, ο Αδάμ μπήκε στον αγωνιστικό χώρο στο 83ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μωϋσίδη.

Άλλες αναμετρήσεις της αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής της Super League 2, έχουν προγραμματιστεί και άλλες αναμετρήσεις. Συγκεκριμένα, την ίδια ημέρα διεξάγεται το παιχνίδι Πύργος – Πανιώνιος, το οποίο μεταδίδεται από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ και πραγματοποιείται κεκλεισμένων των θυρών. Επίσης, ο Αστέρας Τρίπολης Β’ αντιμετωπίζει την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Για τις επόμενες ημέρες, έχουν ανακοινωθεί οι αγώνες Ζάκυνθος – Απόλλων Καλαμαριάς, ΠΑΟΚ Β’ – Ελλάς Σύρου, που μεταδίδεται επίσης από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, καθώς και η αναμέτρηση Νέστος Χρυσούπολης – Μαρκό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta