Ελλάδα - Γερμανία: Οι φανέλες των φιλοξενούμενων και η παρουσία των φιλάθλων

Η εθνική ομάδα της Ελλάδας είναι έτοιμη για μία ακόμα σπουδαία αναμέτρηση, στο πλαίσιο του β' ομίλου της Α' κατηγορίας του Nations League. Οι διεθνείς μας, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θα υποδεχθούν την Κυριακή στις 21:45 τη Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να διεξαχθεί σε μία κατάμεστη Τούμπα.

Η «νάσιοναλμανσαφτ» έχει ήδη αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη, φέρνοντας μαζί της και έναν σημαντικό αριθμό φιλάθλων, ενώ η προετοιμασία της σημαδεύτηκε από έναν αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται και στις εμφανίσεις που θα φορέσουν οι δύο ομάδες σε αυτή την κρίσιμη αναμέτρηση.

Η αναμέτρηση στην Τούμπα και οι εμφανίσεις των ομάδων

Η Ελλάδα θα αγωνιστεί κόντρα στη Γερμανία φορώντας την εντός έδρας λευκή φανέλα της, όπως έχει καθοριστεί. Από την άλλη πλευρά, οι Γερμανοί φιλοξενούμενοι θα εμφανιστούν στον αγωνιστικό χώρο της Τούμπας με τις μαύρες φανέλες και τα αντίστοιχα σορτσάκια τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εθνική ομάδα της Γερμανίας φόρεσε για πρώτη φορά τη συγκεκριμένη μαύρη εμφάνιση στην αναμέτρηση με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, όπου το παιχνίδι έληξε ισόπαλο με σκορ 1-1. Η επικείμενη αναμέτρηση στην Τούμπα θα αποτελέσει τη δεύτερη φορά που η «νάσιοναλμανσαφτ» θα χρησιμοποιήσει αυτή τη φανέλα.

Η άφιξη της Γερμανίας και οι δηλώσεις Κλοπ

Η αποστολή της Γερμανίας έφτασε στη Θεσσαλονίκη και οι προετοιμασίες για τον αγώνα έχουν ήδη ξεκινήσει. Το βράδυ της ίδιας ημέρας, η γερμανική ομάδα αναμένεται να πραγματοποιήσει την προπόνησή της στο γήπεδο του ΠΑΟΚ, την Τούμπα, προκειμένου να εξοικειωθεί με τον αγωνιστικό χώρο.

Νωρίτερα, ο προπονητής της Γερμανίας, Γιούργκεν Κλοπ, πρόκειται να παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου, μιλώντας στους δημοσιογράφους για την αναμέτρηση και την κατάσταση της ομάδας του. Μαζί του στην συνέντευξη θα βρίσκεται και ο ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου, Αλεξάντερ Πάβλοβιτς.

Η παρουσία των Γερμανών φιλάθλων στην Τούμπα

Η Γερμανία δεν θα είναι μόνη της στην Τούμπα, καθώς θα έχει στο πλευρό της αρκετό κόσμο για να την υποστηρίξει. Συγκεκριμένα, 1.400 οπαδοί της γερμανικής εθνικής ομάδας αναμένεται να βρεθούν στις κερκίδες του γηπέδου της Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα.

Η γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία είχε εξασφαλίσει το 5% των συνολικών εισιτηρίων για τους φιλάθλους της, και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της, όλα αυτά τα εισιτήρια έχουν εξαντληθεί. Παρόλα αυτά, ο αριθμός των Γερμανών φιλάθλων δεν θα είναι τόσο μεγάλος όσο αυτός που είχε η Ελλάδα στο Άουγκσμπουργκ, σε προηγούμενη αναμέτρηση.

Αιφνιδιαστικός έλεγχος ντόπινγκ για τη «νάσιοναλμανσαφτ»

Πριν από την αναμέτρηση με την Ελλάδα για το Nations League, η εθνική ομάδα της Γερμανίας δέχτηκε μία απροειδοποίητη επίσκεψη από τους υπεύθυνους ελέγχου ντόπινγκ. Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής από την Εθνική Υπηρεσία Αντιντόπινγκ (NADA).

Η διαδικασία έλαβε χώρα στο προπονητικό κέντρο του Χέρτσογκεναουραχ. Κατά τη διάρκεια αυτού του ελέγχου, πέντε ποδοσφαιριστές της γερμανικής ομάδας κλήθηκαν να δώσουν δείγματα ούρων, στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών αντιντόπινγκ στον αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta