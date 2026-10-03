Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να φύγει με τη νίκη από τη Μύκονο, επικρατώντας των γηπεδούχων με 88-85, έπειτα από μία αναμέτρηση που σημαδεύτηκε από δύο εντελώς διαφορετικά ημίχρονα. Οι Νικ Καλάθης και Τσέντι Όσμαν αναδείχθηκαν σε πρωταγωνιστές, σημειώνοντας καθοριστικά τρίποντα στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Οι Θεσσαλονικείς βελτίωσαν σημαντικά την απόδοσή τους μετά την ανάπαυλα, αντέχοντας στην αντεπίθεση της Μυκόνου.

Η προβληματική αρχή και το προβάδισμα της Μυκόνου

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε την αναμέτρηση με τους Καλάθη και Όσμαν στην πεντάδα, προσπαθώντας να τροφοδοτήσει τον ΡεϊΚουάν Γκρέι, ο οποίος όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις πρώτες του προσπάθειες. Η Μύκονος, εκμεταλλευόμενη την κατάσταση, βρήκε γρήγορο ρυθμό από την περιφέρεια. Με δύο τρίποντα από τους Άπλμπι και Σκουλίδα, οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν νωρίς με 10-2.

Παρά τις επιθετικές λύσεις που έδωσαν στη συνέχεια οι Καλάθης και Όσμαν, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν άμεσα να αλλάξουν την εικόνα του αγώνα. Η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με τη Μύκονο να διατηρεί το προβάδισμα, με το σκορ να είναι 17-14.

Τα δύο πρόσωπα του «δικεφάλου» στο πρώτο ημίχρονο

Με προσωπικές ενέργειες των δύο βασικών δημιουργών του, ο ΠΑΟΚ πλησίασε προσωρινά στο 22-21. Στην προσπάθεια αυτή βοήθησε επιθετικά και ο Μήτρου-Λονγκ, αν και στη συνέχεια ήταν άστοχος στο τρίποντο. Ωστόσο, η Μύκονος αντέδραξε άμεσα, με τους Λοβ και Φάντερμπερκ να οδηγούν την ομάδα τους σε νέο ξέσπασμα, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 33-25.

Οι γηπεδούχοι διατήρησαν το προβάδισμά τους μέχρι την ανάπαυλα, με το σκορ του ημιχρόνου να διαμορφώνεται σε 37-32. Ο ΠΑΟΚ παρουσίασε αρκετά προβλήματα στο πρώτο ημίχρονο, θυμίζοντας την εικόνα του και στην αναμέτρηση απέναντι στη Μανρέσα την προηγούμενη Τετάρτη.

Η ανατροπή του ΠΑΟΚ στην επανάληψη

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε αισθητά στο δεύτερο ημίχρονο. Με τους Καλάθη και Όσμαν να παραμένουν στο παρκέ, ο ΠΑΟΚ ανέβασε την ένταση και την απόδοσή του. Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να περάσουν μπροστά στο σκορ με 47-44, ενώ λίγο αργότερα έφτασαν τη διαφορά στο +7, με το ταμπλό να δείχνει 55-48. Η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι βελτίωσε σημαντικά την αποτελεσματικότητά της από τα 6,75 μέτρα μετά την ανάπαυλα.

Ο Ιταλός τεχνικός, παρότι επιθυμούσε να δώσει ανάσες στους Καλάθη και Όσμαν, η εξέλιξη της αναμέτρησης τον οδήγησε να τους διατηρήσει στο παρκέ, κάτι που αποδείχθηκε καθοριστικό. Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε παράλληλα τα 13 επιθετικά ριμπάουντ, ενώ σημαντικές λύσεις έδωσαν σε διαφορετικά σημεία της αναμέτρησης οι Μήτρου-Λονγκ, Χάτζινς και Αλεξάντερ.

Η αντίδραση της Μυκόνου και το κρίσιμο τρίτο δεκάλεπτο

Ο Ζερμέιν Λοβ κράτησε τη Μύκονο κοντά στο σκορ, μειώνοντας τη διαφορά σε 55-53, έχοντας φτάσει ήδη τους 13 πόντους. Οι γηπεδούχοι πίεσαν περισσότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ υπέπεσε εκ νέου σε κάποια εύκολα λάθη. Παρόλα αυτά, ένα τρίποντο του Φόστερ επέτρεψε στους Θεσσαλονικείς να κλείσουν την τρίτη περίοδο προηγούμενοι με 60-58, διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα ενόψει του τελευταίου δεκαλέπτου.

Το δραματικό φινάλε και οι καθοριστικοί Καλάθης και Όσμαν

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, δύο συνεχόμενα τρίποντα του Χάτζινς και ένα ακόμα του Μήτρου-Λονγκ έστειλαν τη διαφορά στο +8, διαμορφώνοντας το σκορ σε 68-76. Η Μύκονος, ωστόσο, δεν τα παράτησε και κατάφερε να μειώσει σε 75-78.

Σε ένα κρίσιμο σημείο, ο Νικ Καλάθης έβαλε ένα μεγάλο τρίποντο για το 77-82. Ο Ζερμέιν Λοβ, ο οποίος ήταν σε σπουδαία μέρα και σημείωσε συνολικά 25 πόντους, απάντησε με δύο δικά του τρίποντα, ισοφαρίζοντας τον αγώνα σε 83-83. Λίγο αργότερα, ο Τσέντι Όσμαν ευστόχησε για τρεις, δίνοντας εκ νέου προβάδισμα στον ΠΑΟΚ με 83-86. Ο Χάτζινς με βολές διαμόρφωσε το τελικό 85-88. Στην τελευταία φάση, ο Λοβ, υπό την πίεση του Όσμαν, αστόχησε στο δύσκολο τρίποντο που θα μπορούσε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση, χαρίζοντας τη νίκη στον «δικέφαλο του Βορρά».

Με πληροφορίες από: Enikos, Gazzetta