Η Ρόμα BC ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέλι Ολίνικ

Η Ρόμα BC προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της απόκτησης του Καναδού φόργουορντ/σέντερ Κέλι Ολίνικ, μια κίνηση που χαρακτηρίζεται ως σημαντική ενίσχυση για τον σύλλογο. Ο έμπειρος αθλητής εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας με στόχο να συμβάλει στην υλοποίηση των φιλοδοξιών της. Ο Ολίνικ, έχοντας μια μακρά πορεία στο NBA, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στην Ευρώπη.

Η επίσημη ανακοίνωση και ο ρόλος του Ντόντσιτς

Η Ρόμα BC επιβεβαίωσε την απόκτηση του Κέλι Ολίνικ, ο οποίος αναμένεται να προσδώσει ποιότητα και εμπειρία στο ρόστερ της. Η ιταλική ομάδα, στην οποία ο αστέρας του NBA, Λούκα Ντόντσιτς, είναι ένας εκ των συνεταίρων, προχώρησε σε αυτή τη μεταγραφή με σκοπό να ενισχύσει σημαντικά τις προσπάθειές της για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει.

Η ανακοίνωση έγινε επίσημα, με τον Καναδό φόργουορντ/σέντερ να αποτελεί πλέον μέλος του συλλόγου. Η κίνηση αυτή δείχνει τη διάθεση της Ρόμα BC να επενδύσει σε παίκτες υψηλού επιπέδου, φέρνοντας έναν αθλητή με σημαντική θητεία στα κορυφαία πρωταθλήματα.

Η πλούσια εμπειρία του Ολίνικ στο NBA

Ο Κέλι Ολίνικ φέρει μαζί του ένα εντυπωσιακό βιογραφικό από την παρουσία του στο NBA, όπου έχει αγωνιστεί σε 852 αναμετρήσεις. Αυτός ο μεγάλος αριθμός αγώνων υπογραμμίζει την αντοχή, τη συνέπεια και την αξία του αθλητή σε ένα από τα πιο απαιτητικά πρωταθλήματα του κόσμου. Η εμπειρία του αναμένεται να είναι πολύτιμη για τη Ρόμα BC.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, ο Ολίνικ έχει φορέσει τη φανέλα οκτώ διαφορετικών ομάδων. Συγκεκριμένα, έχει αγωνιστεί στους Σέλτικς, στους Χιτ, στους Ρόκετς, στους Πίστονς, στους Τζαζ, στους Ράπτορς, στους Πέλικανς, ενώ την περασμένη αγωνιστική περίοδο ήταν μέλος των Σαν Αντόνιο Σπερς. Η μεταγραφή του στην Ρόμα BC σηματοδοτεί την πρώτη του φορά που θα αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Οι αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ στο EuroCup

Η Ρόμα BC είναι μία από τις ομάδες που θα βρεθούν στον δρόμο του ΠΑΟΚ στο EuroCup, γεγονός που καθιστά τις εξελίξεις γύρω από τον ιταλικό σύλλογο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες για το ελληνικό κοινό. Οι δύο ομάδες έχουν προγραμματιστεί να αναμετρηθούν δύο φορές στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διοργάνωσης, προσφέροντας δυνατές αναμετρήσεις.

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ Ρόμα BC και ΠΑΟΚ θα διεξαχθεί στις 3 Νοεμβρίου, με τον ελληνικό σύλλογο να φιλοξενεί την ιταλική ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Η δεύτερη αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 6 Ιανουαρίου του 2027, οπότε και ο ΠΑΟΚ θα ταξιδέψει στην Ιταλία για να αντιμετωπίσει τη Ρόμα BC στην έδρα της.

Ο Καναδός φόργουορντ/σέντερ και οι στόχοι της Ρόμα BC

Ο Κέλι Ολίνικ, με την ιδιότητά του ως Καναδός φόργουορντ/σέντερ, αναμένεται να προσφέρει ευελιξία και λύσεις στην ιταλική ομάδα. Η ικανότητά του να αγωνίζεται σε δύο θέσεις προσφέρει στον προπονητή της Ρόμα BC περισσότερες επιλογές, τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα. Η προσθήκη του θεωρείται καθοριστική για την επίτευξη των υψηλών στόχων που έχει θέσει ο σύλλογος για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η μεταγραφή του Ολίνικ ενισχύει το «project» της Ρόμα BC, το οποίο υποστηρίζεται και από την παρουσία του Λούκα Ντόντσιτς ως συνεταίρου. Η ομάδα φιλοδοξεί να πρωταγωνιστήσει στο EuroCup και να παρουσιάσει ένα ανταγωνιστικό σύνολο, με τον Ολίνικ να αποτελεί ένα κεντρικό κομμάτι αυτής της προσπάθειας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta