Ο πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, στα ραντάρ του Ερυθρού Αστέρα

Ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στο στόχαστρο του Ερυθρού Αστέρα, καθώς η σερβική ομάδα αναζητά ενίσχυση στη θέση του σέντερ. Σύμφωνα με σερβικό δημοσίευμα, το όνομα του Αμερικανού παίκτη περιλαμβάνεται στη λίστα των υποψηφίων. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου εξετάζουν διάφορες λύσεις για τη ρακέτα τους, αν και ο Χολμς δεν αποτελεί την πρώτη τους προτεραιότητα αυτή τη στιγμή.

Το ενδιαφέρον του Ερυθρού Αστέρα

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ξεκινήσει την αναζήτηση για την ενίσχυσή του στη θέση του σέντερ, με το σερβικό δημοσίευμα του «Arena Sport» να αναφέρει ότι ο Ρισόν Χολμς είναι ένα από τα ονόματα που βρίσκονται στο ραντάρ της ομάδας. Η σερβική ομάδα, παρά την πρόσφατη νίκη της επί της Αναντολού Εφές με 77-72 στην Belgrade Arena, η οποία ήταν η πρώτη της στη φετινή EuroLeague, έχει διαπιστώσει την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση στη ρακέτα της. Η εικόνα στα πρώτα παιχνίδια της σεζόν έχει αναδείξει αυτή την ανάγκη, ωθώντας την ομάδα να εξετάσει τις διαθέσιμες λύσεις.

Παρόλα αυτά, ο Χολμς δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή η κορυφαία επιλογή για τον Ερυθρό Αστέρα. Το ίδιο δημοσίευμα επισημαίνει ότι η σερβική ομάδα παρακολουθεί πρωτίστως την κατάσταση στο NBA. Οι ιθύνοντες του συλλόγου αναμένουν να δουν ποιοι παίκτες θα μείνουν ελεύθεροι μετά τις τελικές περικοπές των ρόστερ στις ομάδες του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο, προτού προχωρήσουν σε οριστικές αποφάσεις για την ενίσχυση της θέσης «5».

Η θητεία του στον Παναθηναϊκό

Ο Ρισόν Χολμς φόρεσε την περασμένη σεζόν τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας σε 19 αναμετρήσεις της EuroLeague. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ελληνική ομάδα, ο Αμερικανός σέντερ κατέγραψε κατά μέσο όρο 7,9 πόντους και 4,3 ριμπάουντ σε 18:44 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Οι στατιστικές του περιλάμβαναν επίσης 0,4 ασίστ, 0,3 κλεψίματα και 0,5 τάπες ανά παιχνίδι, συνεισφέροντας στην προσπάθεια του «τριφυλλιού» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Η συνεργασία του Χολμς με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώθηκε επίσημα στις 24 Μαρτίου 2026, όταν η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε τη λύση του συμβολαίου του. Αυτή η εξέλιξη ήρθε μετά από μια περίοδο κατά την οποία ο προπονητής Εργκίν Άταμαν τον είχε αφήσει εκτός αποστολής στα τελευταία παιχνίδια, έπειτα από ένταση που είχε προκύψει και σχόλια που είχαν γίνει και από την πλευρά του ίδιου του παίκτη, οδηγώντας στην πρόωρη λήξη της συνεργασίας.

Η πολυετής πορεία στο ΝΒΑ

Πριν την άφιξή του στην Ευρώπη και την ένταξή του στον Παναθηναϊκό, ο Ρισόν Χολμς είχε διαγράψει μια πολυετής και σημαντική πορεία στο πρωτάθλημα του NBA. Η καριέρα του ξεκίνησε το 2015, όταν επιλέχθηκε στο Νο. 37 του Draft από τους Φιλαδέλφια Σίξερς, σηματοδοτώντας την είσοδό του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Στη συνέχεια, ο Χολμς αγωνίστηκε σε διάφορες ομάδες του NBA, μεταξύ των οποίων οι Φίνιξ Σανς, οι Σακραμέντο Κινγκς, οι Ντάλας Μάβερικς και οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς. Συνολικά, στην καριέρα του στο NBA, μέτρησε 489 συμμετοχές, αποδεικνύοντας την εμπειρία του σε υψηλό επίπεδο και την ικανότητά του να αγωνίζεται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον, πριν τη μετάβασή του στην EuroLeague.

Η στρατηγική των «ερυθρόλευκων» για ενίσχυση

Ο Ερυθρός Αστέρας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την αγορά των σέντερ, με την προσοχή του να είναι στραμμένη και στις εξελίξεις του NBA. Η ομάδα του Βελιγραδίου επιθυμεί να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή ενίσχυση για τη ρακέτα της, λαμβάνοντας υπόψη τις διαθέσιμες επιλογές μετά τις αποφάσεις των ομάδων του NBA για τα τελικά τους ρόστερ. Η αναμονή για τις περικοπές των ρόστερ αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της.

Η περίπτωση του Ρισόν Χολμς παραμένει μία από τις λύσεις που εξετάζονται από τους Σέρβους, προσφέροντας μια έμπειρη επιλογή με θητεία τόσο στο NBA όσο και στην EuroLeague. Η τελική απόφαση για την ενίσχυση στη θέση «5» αναμένεται να ληφθεί αφού ξεκαθαρίσει πλήρως το τοπίο στην αγορά των παικτών, με τον Ερυθρό Αστέρα να αξιολογεί προσεκτικά όλες τις παραμέτρους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta