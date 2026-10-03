Ακυρώθηκε το διπλό της Σάκκαρη με την Μπαντόσα στο China Open

Ακυρώθηκε ο προγραμματισμένος αγώνας της Μαρίας Σάκκαρη με την Πάουλα Μπαντόσα στο διπλό του China Open. Η αναμέτρηση, η οποία είχε οριστεί για την Κυριακή (4/10), δεν θα διεξαχθεί λόγω τραυματισμού της Ισπανίδας τενίστριας. Η Μπαντόσα αποσύρθηκε από το τουρνουά των διπλών, με αποτέλεσμα η Ελληνίδα πρωταθλήτρια να συνεχίσει την πορεία της αποκλειστικά στο απλό.

Ο τραυματισμός της Πάουλα Μπαντόσα και η απόσυρση

Η Πάουλα Μπαντόσα υπέστη τραυματισμό μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου της παιχνιδιού στο απλό του China Open. Ο συγκεκριμένος αγώνας την έφερε αντιμέτωπη με τη Γιελένα Οσταπένκο, από την οποία και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του τουρνουά. Η ήττα της Μπαντόσα από την Οσταπένκο ήρθε με 2-0 σετ, με τα επιμέρους σκορ να διαμορφώνονται σε 7-6(5) και 7-5.

Κατά τη διάρκεια ή μετά την αναμέτρηση αυτή, η Ισπανίδα τενίστρια ένιωσε ενοχλήσεις στη μέση της. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση της υγείας της και προκειμένου να μην επιδεινώσει τον τραυματισμό, η Πάουλα Μπαντόσα έλαβε την απόφαση να μην αγωνιστεί. Συνεπώς, ανακοίνωσε την απόσυρσή της από το τουρνουά των διπλών, στο οποίο επρόκειτο να συμμετάσχει έχοντας ως παρτενέρ την Μαρία Σάκκαρη.

Η συνέχεια της Μαρίας Σάκκαρη στο απλό

Μετά την απρόσμενη εξέλιξη με την ακύρωση του αγώνα των διπλών, η Μαρία Σάκκαρη στρέφει πλέον την πλήρη προσοχή της στην πορεία της στο απλό του China Open. Η Ελληνίδα τενίστρια θα συνεχίσει την προσπάθειά της στη διοργάνωση, όπου έχει ήδη σημειώσει μία σημαντική νίκη.

Η Σάκκαρη παραμένει ενεργή στο ταμπλό του απλού και προετοιμάζεται για τις επόμενες αναμετρήσεις της. Η απόσυρση της Μπαντόσα από το διπλό σημαίνει ότι η Σάκκαρη θα επικεντρωθεί αποκλειστικά στους ατομικούς της αγώνες, επιδιώκοντας την καλύτερη δυνατή επίδοση στο τουρνουά.

Η επόμενη αναμέτρηση της Ελληνίδας πρωταθλήτριας

Η Μαρία Σάκκαρη έχει μπροστά της έναν κρίσιμο αγώνα στο πλαίσιο του απλού του China Open. Την ερχόμενη Δευτέρα (5/10), η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτολίνα. Η αναμέτρηση αυτή αναμένεται να είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς αμφότερες οι αθλήτριες επιδιώκουν την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Ο αγώνας με την Σβιτολίνα έχει ως διακύβευμα την πρόκριση στις «16» του τουρνουά. Η νικήτρια αυτής της αναμέτρησης θα εξασφαλίσει τη θέση της στους «16» καλύτερους, συνεχίζοντας την πορεία της προς τις τελικές φάσεις της διοργάνωσης. Η Σάκκαρη θα επιδιώξει να επιδείξει την καλύτερη δυνατή απόδοση για να πετύχει αυτό τον στόχο.

Η εμφατική νίκη επί της Στορμ Χάντερ

Πριν από τις επερχόμενες αναμετρήσεις της, η Μαρία Σάκκαρη είχε ήδη σημειώσει μια εμφατική νίκη στο απλό του China Open. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε τη Στορμ Χάντερ και κατάφερε να την κερδίσει με ευκολία, δείχνοντας την αγωνιστική της υπεροχή.

Η επικράτηση της Σάκκαρη επί της Χάντερ ήρθε με 2-0 σετ. Ο αγώνας διήρκεσε συνολικά 73 λεπτά, γεγονός που υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα με την οποία η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ολοκλήρωσε την αναμέτρηση. Αυτή η νίκη αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για τη συνέχεια της πορείας της στο τουρνουά.

Με πληροφορίες από: Athletiko