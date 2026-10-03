Η Ντόρτμουντ ζήτησε επιείκεια στα λεπτά συμμετοχής του Καρέτσα από την Ελλάδα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του γερμανικού «Sky Sports», η Ντόρτμουντ φέρεται να ζήτησε επιείκεια από την Ελλάδα αναφορικά με τα λεπτά συμμετοχής του νεαρού Κωνσταντίνου Καρέτσα. Η γερμανική ομάδα εξέφρασε την ανησυχία της για τον μεγάλο αγωνιστικό φόρτο του 18χρονου εξτρέμ, ιδίως μετά από ένα πρόσφατο περιστατικό αδιαθεσίας που είχε ο παίκτης. Το αίτημα αυτό έρχεται εν μέσω της εντυπωσιακής πορείας της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, στην οποία ο Καρέτσας έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Το αίτημα της Ντόρτμουντ για τον Καρέτσα

Η Ντόρτμουντ, σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το γερμανικό «Sky Sports», ζήτησε από την ελληνική πλευρά να επιδείξει μέτρο στον ρυθμό χρήσης του Κωνσταντίνου Καρέτσα. Το αίτημα αυτό αφορά τα λεπτά συμμετοχής του νεαρού ποδοσφαιριστή στις αναμετρήσεις της Εθνικής Ελλάδας, καθώς οι Βεστφαλοί παρακολουθούν στενά την αγωνιστική του κατάσταση.

Οι Γερμανοί εξέφρασαν την ανάγκη για προσεκτική διαχείριση του παίκτη, λαμβάνοντας υπόψη τον ήδη μεγάλο φόρτο αγώνων στον οποίο έχει υποβληθεί ο Καρέτσας την τελευταία περίοδο. Η πρόσφατη επικοινωνία της Ντόρτμουντ με ανθρώπους της Εθνικής Ελλάδας είχε ως στόχο να διασφαλιστεί η φροντίδα του παίκτη, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ενόψει της επιστροφής στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η ανησυχία μετά την αδιαθεσία του παίκτη

Η ανησυχία της Ντόρτμουντ για την κατάσταση του Κωνσταντίνου Καρέτσα εντάθηκε μετά από ένα πρόσφατο περιστατικό που έλαβε χώρα πριν από μόλις μερικές εβδομάδες. Ο νεαρός εξτρέμ κατέρρευσε στο γήπεδο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα κόντρα στη Βιγιαρεάλ, λόγω αδιαθεσίας, γεγονός που προκάλεσε έντονο προβληματισμό.

Αυτό το συμβάν, το οποίο συνέβη στην πρεμιέρα του Champions League, οδήγησε τους Γερμανούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ζητήσουν μέτρο στη χρήση του παίκτη. Τα συνεχόμενα αγωνιστικά λεπτά που έχει καταγράψει ο Καρέτσας στο break των εθνικών ομάδων φαίνεται να έχουν προκαλέσει πρόσθετη ανησυχία στη γερμανική ομάδα, η οποία επιθυμεί την προστασία του αθλητή.

Ο σημαντικός ρόλος του Καρέτσα στην εθνική ομάδα

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ένας 18χρονος εξτρέμ, έχει προσθέσει τον δικό του οβολό στην εντυπωσιακή πορεία της Ελλάδας στο Nations League. Η παρουσία του στο γήπεδο έχει κερδίσει την καθολική εμπιστοσύνη του προπονητή της Εθνικής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός έχει αναδείξει τον Καρέτσα σε βασικό στέλεχος της ομάδας, δίνοντάς του φανέλα βασικού και στα τρία προηγούμενα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδας. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως βασικός στις αναμετρήσεις απέναντι σε Σερβία, Γερμανία και Ολλανδία, ενώ στον αγώνα με τα Πάντσερ, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, έπαιξε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, δείχνοντας την αντοχή και την αξία του.

Η μαγική πορεία της Ελλάδας στο Nations League

Η Εθνική Ελλάδας διαγράφει μια μαγική πορεία στο Nations League, έχοντας καταφέρει να σκαρφαλώσει στην κορυφή του ομίλου της. Η ελληνική ομάδα έχει αντιμετωπίσει σημαντικές αντιξοότητες, αλλά παρόλα αυτά έχει παραμείνει αήττητη σε όλες τις αναμετρήσεις της μέχρι στιγμής.

Στον όμιλο της Ελλάδας συμμετέχουν ισχυρές ομάδες, που συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα μεγαθήρια της ευρωπαϊκής ηπείρου, όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Σερβία. Η ελληνική ομάδα έχει δείξει αξιοσημείωτη αντοχή και υψηλή απόδοση απέναντι σε αυτούς τους αντιπάλους, διατηρώντας το αήττητο σε μια απαιτητική διοργάνωση.

Προστασία από την υπερκόπωση ενόψει των πρωταθλημάτων

Οι Βεστφαλοί, όπως αναφέρει το γερμανικό «Sky Sports», θεωρούν ότι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει ήδη υποβληθεί σε έναν μεγάλο φόρτο αγώνων κατά την τελευταία περίοδο. Για αυτόν τον λόγο, κρίνουν απαραίτητο να υπάρξει ειδική φροντίδα και προσεκτική διαχείριση για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ώστε να προστατευθεί η υγεία του.

Ο πρωταρχικός στόχος της Ντόρτμουντ είναι να αποφευχθεί τυχόν υπερκόπωση του Καρέτσα, ενόψει της επανέναρξης των κορυφαίων πρωταθλημάτων. Η ομάδα πιστεύει ότι η προσεκτική διαχείριση των αγωνιστικών λεπτών του κρίνεται κρίσιμη για τη διατήρηση της καλής φυσικής κατάστασης και της απόδοσης του 18χρονου εξτρέμ καθ' όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta