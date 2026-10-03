Άδειο το πέταλο των οργανωμένων της ΑΕΚ στην πρεμιέρα της GBL

Οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στην παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό, αφήνοντας σχεδόν άδειο το πέταλο στις εξέδρες κατά τη διάρκεια του αγώνα με το Μαρούσι. Η εικόνα αυτή καταγράφηκε στην πρεμιέρα της GBL, όπου η «Ένωση» υποδέχτηκε την ομάδα του Αμαρουσίου, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα διαμαρτυρίας προς τη διοίκηση.

Η εικόνα στις εξέδρες της SUNEL Arena

Στη SUNEL Arena, το γήπεδο όπου η ΑΕΚ υποδέχθηκε το Μαρούσι για την έναρξη της GBL, η εικόνα που παρουσίαζαν οι εξέδρες ήταν χαρακτηριστική της αντίδρασης των οργανωμένων οπαδών της «Ένωσης». Συγκεκριμένα, το πέταλο, το οποίο παραδοσιακά αποτελεί το σημείο συγκέντρωσης των πιο ένθερμων φιλάθλων, παρέμεινε σχεδόν εντελώς άδειο.

Μόνο ελάχιστοι φίλαθλοι ήταν διάσπαρτοι στις συγκεκριμένες θέσεις, γεγονός που υπογράμμιζε την πρόθεση των οργανωμένων να εκφράσουν τη διαφωνία τους. Αντίθετα με την εικόνα του πετάλου, στις κεντρικές θύρες της SUNEL Arena καταγράφηκε μεγαλύτερη παρουσία φιλάθλων, οι οποίοι παρακολούθησαν την αναμέτρηση.

Ο λόγος της διαμαρτυρίας των οργανωμένων οπαδών

Η βασική αιτία πίσω από αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρίας των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ είναι η αντίθεσή τους στην απόφαση της διοίκησης να παραχωρήσει τη χρήση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό. Οι φίλαθλοι της «Ένωσης» διαφωνούν με την κίνηση αυτή, η οποία επιτρέπει στους «ερυθρόλευκους» να χρησιμοποιούν το γήπεδο της ΑΕΚ για τους αγώνες τους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι «ερυθρόλευκοι» πρόκειται να χρησιμοποιήσουν το γήπεδο της ΑΕΚ για τις αναμετρήσεις τους τόσο στην GBL όσο και στη EuroLeague. Αυτή η εξέλιξη δεν βρίσκει σύμφωνους τους οργανωμένους οπαδούς της «Ένωσης», οι οποίοι εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους.

Η απόφαση της διοίκησης και οι επιπτώσεις της

Η απόφαση της διοίκησης της ΑΕΚ να παραχωρήσει τη SUNEL Arena στον Ολυμπιακό ελήφθη με σκοπό να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες των «ερυθρόλευκων» μέχρι να ολοκληρωθούν τα απαραίτητα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ). Η κίνηση αυτή, ωστόσο, προκάλεσε την άμεση και δυναμική αντίδραση των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ.

Οι οργανωμένοι οπαδοί της «Ένωσης» θεωρούν την παραχώρηση του γηπέδου σε αντίπαλη ομάδα ως μια μη αποδεκτή ενέργεια και εκφράζουν την αντίθεσή τους με την απουσία τους από το πέταλο. Με αυτόν τον τρόπο, στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα στη διοίκηση σχετικά με τη διαφωνία τους για την εν λόγω απόφαση.

Η πρεμιέρα της GBL και το μήνυμα διαμαρτυρίας

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με το Μαρούσι αποτέλεσε την επίσημη πρεμιέρα της GBL, με την ομάδα της ΑΕΚ να επιδιώκει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα. Παρόλα αυτά, η απουσία των οργανωμένων οπαδών από το πέταλο επισκίασε την αθλητική αναμέτρηση, μετατρέποντας μέρος του αγώνα σε πλατφόρμα διαμαρτυρίας.

Η κίνηση αυτή των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ αποτελεί μια έμπρακτη ένδειξη της διαφωνίας τους με την απόφαση της διοίκησης. Το σχεδόν άδειο πέταλο λειτούργησε ως ένα ηχηρό μήνυμα, υπογραμμίζοντας την αντίθεσή τους στην παραχώρηση της SUNEL Arena στον Ολυμπιακό και την επιθυμία τους να ακουστεί η φωνή τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos