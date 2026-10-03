Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στην Εθνική Ελλάδος ποδοσφαίρου, η οποία έχει καταλύσει σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συναντήσει τα μέλη της αποστολής και να συνομιλήσει μαζί τους, εκφράζοντας τη στήριξή του στην ομάδα και μεταφέροντας ένα μήνυμα ενθάρρυνσης.

Η επίσκεψη του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετέβη στο ξενοδοχείο που φιλοξενεί την Εθνική Ελλάδος, το οποίο βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη αυτή είχε ως στόχο να έρθει σε επαφή με τους διεθνείς ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, προσφέροντας την υποστήριξή του ενόψει των αγωνιστικών τους υποχρεώσεων. Ο πρωθυπουργός εξέπληξε την ομάδα με την παρουσία του και εξέφρασε τη χαρά του για την πορεία της, τονίζοντας τη σημασία της συνοχής και της καλής πορείας.

Κατά την παρουσία του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι «κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική» και ότι η πολιτεία βρίσκεται «δίπλα» στην ομάδα. Η επίσκεψη αυτή αποτελεί μέρος της συνολικής στήριξης προς τον ελληνικό αθλητισμό και ειδικότερα προς την Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου, αναγνωρίζοντας την προσπάθειά της.

Το βίντεο από το επίσημο κανάλι

Η όλη εμπειρία της επίσκεψης του πρωθυπουργού στην Εθνική Ελλάδος καταγράφηκε λεπτομερώς. Το επίσημο κανάλι του Κυριάκου Μητσοτάκη δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο, το οποίο παρουσιάζει στιγμιότυπα από την παρουσία του στο ξενοδοχείο της ομάδας στη Θεσσαλονίκη.

Το βίντεο περιλαμβάνει τις συνομιλίες του με τους παράγοντες και τον προπονητή, την παραλαβή της φανέλας, καθώς και τις δηλώσεις του προς τους παίκτες. Η δημοσίευση αυτή προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της επίσκεψης και των μηνυμάτων που μεταφέρθηκαν στην ομάδα, καθιστώντας την προσβάσιμη στο ευρύ κοινό και αναδεικνύοντας τις στιγμές της συνάντησης.

Το δώρο και οι συζητήσεις με τους παράγοντες

Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχθηκε ένα ειδικό δώρο από την Εθνική Ελλάδος. Του προσφέρθηκε μία φανέλα της ομάδας, η οποία ήταν εξατομικευμένη με το επώνυμό του, «Μητσοτάκης», και τον αριθμό 10. Αυτή η συμβολική κίνηση υπογράμμισε την τιμή που δόθηκε στον πρωθυπουργό από την ομάδα, αναγνωρίζοντας την παρουσία του και την υποστήριξή του.

Πέρα από τις επαφές με τους παίκτες, ο κ. Μητσοτάκης είχε σημαντικές συζητήσεις με θεσμικούς παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου. Συγκεκριμένα, συνομίλησε με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), Μάκη Γκαγκάτση. Η συζήτηση αυτή επικεντρώθηκε σε όλα τα τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τις εθνικές ομάδες της χώρας. Επιπλέον, ο πρωθυπουργός συναντήθηκε και με τον προπονητή της ομάδας, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, από τον οποίο ζήτησε να του μεταφέρει τη γνώμη του για την κατάσταση και τις προοπτικές της Εθνικής.

Οι δηλώσεις του πρωθυπουργού προς την ομάδα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε λόγο προς τα μέλη της Εθνικής ομάδας, μεταφέροντας ένα μήνυμα ενθάρρυνσης και αναγνώρισης της προσπάθειάς τους. Ξεκίνησε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Ήρθαμε να σας πούμε μια καλημέρα.» Συνέχισε εκφράζοντας τη μεγάλη χαρά που προσφέρει η ομάδα στον ελληνικό λαό, τονίζοντας: «Δεν ξέρετε πόση χαρά μας δίνετε όταν βλέπουμε μια νέα ομάδα να πηγαίνει καλά αλλά κυρίως να είναι δεμένη που είναι και το πιο σημαντικό.»

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη θετική ατμόσφαιρα που επικρατεί στην Εθνική, δηλώνοντας: «Κάτι ωραίο γίνεται στην Εθνική και εμείς είμαστε εδώ, δίπλα σας.» Τέλος, αναφέρθηκε στη δέσμευση για στήριξη των αναγκών της ομάδας, προσθέτοντας: «Τα έχουμε συζητήσει και με τον πρόεδρο και με τον κόουτς να βοηθήσουμε την Εθνική να έχει τις υποδομές που χρειάζεται και σε βάθος χρόνου να μας κάνετε ξανά περήφανους.»

Με πληροφορίες από: Gazzetta