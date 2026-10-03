Ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε ότι όλες οι ΚΑΕ πληρούν τις προϋποθέσεις για τη GBL

Ο ΕΣΑΚΕ προχώρησε σε επίσημη ανακοίνωση, ξεκαθαρίζοντας τα κριτήρια συμμετοχής των ομάδων στο νέο πρωτάθλημα της GBL. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, και οι 14 Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες (ΚΑΕ) που θα λάβουν μέρος, πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή τους. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε για να δώσει σαφείς απαντήσεις σχετικά με τη νομιμότητα της διαδικασίας.

Τα κριτήρια συμμετοχής στη GBL

Ο ΕΣΑΚΕ, με επίσημη τοποθέτησή του, έθεσε τέλος σε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συμμετοχή των ομάδων στο επερχόμενο πρωτάθλημα της GBL. Η ανακοίνωση αυτή ήρθε για να ξεκαθαρίσει πλήρως το πλαίσιο μέσα στο οποίο οι ΚΑΕ μπορούν να διεκδικήσουν τη θέση τους στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός υπογράμμισε τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι σύλλογοι, διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή και νόμιμη διεξαγωγή του πρωταθλήματος. Η κίνηση αυτή αποσκοπεί στην πλήρη διαφάνεια και στην ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων μερών για τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Η πλήρωση των προϋποθέσεων από όλες τις ΚΑΕ

Ένα από τα βασικά σημεία της ανακοίνωσης του ΕΣΑΚΕ είναι η διαβεβαίωση ότι και οι 14 Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της GBL, πληρούν στο σύνολό τους τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ομάδες έχουν εκπληρώσει τις θεσμικές και λειτουργικές απαιτήσεις που έχουν τεθεί.

Η διαπίστωση αυτή αποτελεί σημαντική εξέλιξη για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου, καθώς επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχουν εκκρεμότητες ως προς την τυπική συμμετοχή των συλλόγων. Η πλήρης συμμόρφωση των ΚΑΕ με τα κριτήρια του ΕΣΑΚΕ διασφαλίζει ένα πρωτάθλημα χωρίς απρόοπτα από πλευράς αδειοδότησης.

Η διαδικασία αδειοδότησης και η νομιμότητα συμμετοχής

Ο ΕΣΑΚΕ υπενθύμισε, επίσης, ότι η νομιμότητα της συμμετοχής των ΚΑΕ στο πρωτάθλημα κατοχυρώνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης της GBL. Η διαδικασία αυτή είναι καθοριστική και αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για την επίσημη ένταξη κάθε ομάδας στο δυναμικό της διοργάνωσης.

Η τήρηση των βημάτων της αδειοδότησης είναι απαραίτητη και όλες οι ΚΑΕ έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την απαίτηση. Αυτό το πλαίσιο διασφαλίζει ότι κάθε ομάδα που λαμβάνει μέρος έχει περάσει από τους προβλεπόμενους ελέγχους και έχει κριθεί κατάλληλη για να αγωνιστεί.

Ο ρόλος του ΜΔΟ και οι τυχόν ποινές

Σε ό,τι αφορά την επιβολή τυχόν ποινών για μη λήψη πιστοποιητικού της ΕΕΑ, ο ΕΣΑΚΕ διευκρίνισε ότι το μόνο αρμόδιο όργανο είναι το Μονομελές Δικαιοδοτικό Όργανο (ΜΔΟ). Το ΜΔΟ έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα να επιβάλει κυρώσεις, πάντοτε κατόπιν τήρησης της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τους κανονισμούς.

Η αναφορά αυτή υπογραμμίζει τη θεσμική τάξη και τις αρμοδιότητες κάθε φορέα στο πλαίσιο του πρωταθλήματος. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι οποιαδήποτε απόφαση για ποινή λαμβάνεται με βάση συγκεκριμένα πρωτόκολλα και όχι αυθαίρετα, προστατεύοντας έτσι τα δικαιώματα των ΚΑΕ και την ακεραιότητα της διοργάνωσης.

Έκκληση για σεβασμό της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο ΕΣΑΚΕ απηύθυνε κάλεσμα προς όλους τους συμμετέχοντες και τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τους ζήτησε να σεβαστούν την πάγια και νόμιμη πρακτική του οργανισμού, η οποία είναι γνωστή σε όλους και εφαρμόζεται με συνέπεια.

Η έκκληση αυτή έχει ως στόχο να αποτρέψει οποιαδήποτε ενέργεια θα μπορούσε να πλήξει άσκοπα την αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Ο ΕΣΑΚΕ τονίζει την ανάγκη για ενότητα και συνεργασία, προκειμένου να διαφυλαχθεί το κύρος και η φήμη της GBL, αποφεύγοντας δημοσιεύματα ή ενέργειες που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σύγχυση ή αμφισβήτηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta