Η ΠΑΕ Άρης εγκαθιστά νέα μονάδα κρυοθεραπείας στο Νέο Ρύσιο

Η ΠΑΕ Άρης συνεχίζει τις παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού στο προπονητικό της κέντρο στο Νέο Ρύσιο, ανακοινώνοντας την προσθήκη μιας νέας, υπερσύγχρονης μονάδας κρυοθεραπείας. Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της περαιτέρω αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και έχει ως βασικό στόχο τη βελτίωση των συνθηκών αποκατάστασης και της καθημερινότητας των ποδοσφαιριστών της ομάδας.

Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στο Νέο Ρύσιο

Η ΠΑΕ Άρης προχωρά στην περαιτέρω αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Νέου Ρυσίου, επενδύοντας σε έναν τομέα που αφορά άμεσα την αποκατάσταση και την καθημερινότητα των ποδοσφαιριστών. Η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί μέρος μιας σταδιακής αναβάθμισης που πραγματοποιείται στο προπονητικό κέντρο το τελευταίο διάστημα.

Η ΠΑΕ Άρης επενδύει συστηματικά στις προπονητικές εγκαταστάσεις και στις παροχές προς την ομάδα, με σκοπό τη δημιουργία ενός σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για τους αθλητές. Οι παρεμβάσεις αυτές αποσκοπούν στη διαρκή βελτίωση των συνθηκών προπόνησης και αποθεραπείας.

Συνεργασία με την Oxygon και οφέλη για τους ποδοσφαιριστές

Οι «κιτρινόμαυροι» ανακοίνωσαν την κατασκευή της υπερσύγχρονης μονάδας κρυοθεραπείας στο προπονητικό τους κέντρο, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με την Oxygon. Η Oxygon είναι ο Επίσημος Χορηγός της ΠΑΕ Άρης και προσφέρει την τεχνογνωσία της για την εγκατάσταση αυτή.

Η νέα μονάδα κρυοθεραπείας θα ενισχύσει σημαντικά τα μέσα που έχει στη διάθεσή του το ιατρικό και το τεχνικό επιτελείο της ομάδας. Στόχος της είναι να προσφέρει ακόμη καλύτερες συνθήκες αποθεραπείας μετά από απαιτητικές προπονήσεις και αγώνες, καθώς και να συμβάλει συνολικά στη διαχείριση της επιβάρυνσης των ποδοσφαιριστών, αλλά και στην πρόληψη των τραυματισμών.

Η στρατηγική της ΠΑΕ Άρης

Η ΠΑΕ Άρης έχει θέσει ως απόλυτη προτεραιότητα την υγεία και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών της. Η νέα αυτή εγκατάσταση θεωρείται κορυφαίο εργαλείο στα χέρια του ιατρικού και τεχνικού επιτελείου, εξασφαλίζοντας την άμεση και ιδανική αποθεραπεία μετά από κάθε απαιτητική προπόνηση.

Μέσω τέτοιων επενδύσεων, η ΠΑΕ Άρης στοχεύει να περάσει στο επόμενο επίπεδο, θωρακίζοντας την ομάδα και τους πρωταγωνιστές της. Η σταδιακή αναβάθμιση των υποδομών αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της διοίκησης.

Διεθνής αναγνώριση του προπονητικού κέντρου

Η βελτιωμένη εικόνα του προπονητικού κέντρου στο Νέο Ρύσιο έχει ήδη βρεθεί στο προσκήνιο, καθώς έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον διεθνών ομάδων. Τις προηγούμενες ημέρες, οι Εθνικές ομάδες της Ολλανδίας και της Γερμανίας επέλεξαν τις εγκαταστάσεις του Άρη.

Οι δύο εθνικές ομάδες χρησιμοποίησαν το προπονητικό κέντρο για τις προπονήσεις τους κατά την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη, γεγονός που υπογραμμίζει την ποιότητα και την καταλληλότητα των εγκαταστάσεων του Άρη για υψηλού επιπέδου αθλητικές δραστηριότητες.

Η επίσημη δήλωση της ΠΑΕ Άρης

Σε επίσημη δήλωσή της, η ΠΑΕ Άρης τόνισε τη σημασία της νέας επένδυσης: «Επενδύουμε στους πρωταγωνιστές μας, θωρακίζουμε την ομάδα μας! Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ περνάει στο επόμενο επίπεδο, αναβαθμίζοντας σταδιακά τις υποδομές της με την κατασκευή μιας υπερσύγχρονης μονάδας κρυοθεραπείας στο προπονητικό μας κέντρο, με την υπογραφή και την τεχνογνωσία του Επίσημου Χορηγού μας, Oxygon.»

Η δήλωση συνέχισε, υπογραμμίζοντας τους στόχους: «Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η υγεία και η μεγιστοποίηση της απόδοσης των ποδοσφαιριστών μας. Η νέα αυτή εγκατάσταση αποτελεί το κορυφαίο εργαλείο στα χέρια του ιατρικού και τεχνικού επιτελείου, εξασφαλίζοντας την άμεση και ιδανική αποθεραπεία μετά από κάθε απαιτητική προπόνηση, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πρόληψη των τραυματισμών.»

Με πληροφορίες από: Gazzetta