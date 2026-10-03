Λιβάι Γκαρσία: Το μεγάλο ερωτηματικό στον Παναθηναϊκό ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η επανεκκίνηση της Super League πλησιάζει και ο Λιβάι Γκαρσία αποτελεί το κεντρικό «ερωτηματικό» για τον Παναθηναϊκό, ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο τραυματισμός του διεθνούς επιθετικού, που υπέστη κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα, έχει δημιουργήσει «πονοκέφαλο» στον προπονητή των «πράσινων», Τζέικομπ Νίστρουπ. Η άμεση επιστροφή του στην Ελλάδα και οι επερχόμενες ιατρικές εξετάσεις αναμένεται να ξεκαθαρίσουν το τοπίο σχετικά με τη συμμετοχή του στον σημαντικό αγώνα της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.

Η πρόωρη αποδέσμευση και η επιστροφή στην Ελλάδα

Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε συνεννόηση με την Ομοσπονδία του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, καταφέρνοντας να εξασφαλίσει την πρόωρη αποδέσμευση του Λιβάι Γκαρσία από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα. Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε με στόχο την άμεση επιστροφή του παίκτη στην Ελλάδα, μετά τον τραυματισμό που αποκόμισε. Ο 28χρονος επιθετικός των «πράσινων» αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα την Κυριακή (3 Οκτωβρίου), με την ελπίδα ότι το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει δεν είναι σοβαρό και θα του επιτρέψει να αγωνιστεί στο ντέρμπι.

Αρχικά, είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο ο Λιβάι Γκαρσία να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση στο εξωτερικό, προκειμένου να υπάρξουν πιο γρήγορα τα αποτελέσματα και να εκτιμηθεί άμεσα η κατάστασή του. Ωστόσο, τελικά προτιμήθηκε να γίνει μια συζήτηση με την ομοσπονδία του Τρίνινταντ και Τομπάγκο, ώστε να επιστρέψει νωρίτερα στην Ελλάδα. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να πραγματοποιηθεί η εξέταση στην Αθήνα, ώστε να φανεί το ακριβές μέγεθος του προβλήματος που έχει από την ενόχληση.

Ο τραυματισμός και η αναμονή για τη μαγνητική

Ο τραυματισμός του Λιβάι Γκαρσία συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της εθνικής του ομάδας κόντρα στο Κουρασάο. Αυτός ο αγώνας διεξήχθη στο πλαίσιο των προκριματικών του Nations League της Βόρειας, Κεντρικής Αμερικής και Καραϊβικής, όπου ο παίκτης υπέστη την ενόχληση. Συγκεκριμένα, το πρόβλημα εντοπίζεται στον αριστερό του δικέφαλο, γεγονός που καθιστά απαραίτητη την άμεση και λεπτομερή ιατρική του αξιολόγηση.

Ο παίκτης αναμένεται να υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση πιθανότατα την Κυριακή (4 Οκτωβρίου 2026). Τα αποτελέσματα αυτής της εξέτασης θα είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς θα δώσουν την οριστική εικόνα για την κατάστασή του. Μόνο αφότου γίνει η μαγνητική θα προκύψει ξεκάθαρη εικόνα για το μέγεθος του προβλήματος και το αν ο Λιβάι Γκαρσία θα έχει ελπίδες να αγωνιστεί στο επερχόμενο ντέρμπι «αιωνίων».

Η σημασία του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού είναι προγραμματισμένο για τις 11 Οκτωβρίου 2026, στις 21:00. Ο αγώνας αυτός, που αποτελεί μέρος της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για τις δύο ομάδες. Η πιθανή απουσία ενός ποδοσφαιριστή της κλάσης του Λιβάι Γκαρσία θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά τα αγωνιστικά πλάνα και την τακτική προσέγγιση του Παναθηναϊκού.

Η αγωνία στις τάξεις των «πράσινων» είναι μεγάλη, καθώς η παρουσία του Γκαρσία θεωρείται κομβική για την επιθετική λειτουργία της ομάδας. Η όλη διαδικασία της πρόωρης αποδέσμευσης και της άμεσης επιστροφής του στην Ελλάδα κινήθηκε με την ελπίδα ότι ο τραυματισμός του δεν είναι σοβαρός. Αυτό θα του επέτρεπε να προλάβει το ντέρμπι, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Ωστόσο, η οριστική απάντηση και η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του θα δοθεί μόνο μετά την ολοκλήρωση και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της μαγνητικής εξέτασης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta