Στην ουσιαστική φάση κατασκευής οι εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό

Οι εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή του Βοτανικού, αναφορικά με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, έχουν περάσει πλέον στην ουσιαστική φάση της κατασκευής τους. Ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο του έργου, το οποίο αφορά τόσο την ποδοσφαιρική ομάδα όσο και τη «μάνα του λόχου».

Η πορεία των εργασιών στον Βοτανικό

Μετά την ολοκλήρωση των αρχικών, πρόδρομων εργασιών και την απαραίτητη προετοιμασία του χώρου, το έργο έχει εισέλθει στη βασική κατασκευαστική του φάση. Αυτό σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη, καθώς οι προπαρασκευαστικές ενέργειες έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Συγκεκριμένα, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες που αφορούν την επέκταση των εκσκαφών, καθώς και την εξυγίανση του εδάφους θεμελίωσης. Οι ενέργειες αυτές ήταν κρίσιμες για τη διασφάλιση της σταθερότητας και της αντοχής των μελλοντικών κατασκευών.

Οι τρέχουσες κατασκευαστικές φάσεις

Αυτή την περίοδο, στο εργοτάξιο του Βοτανικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες θεμελίωσης του συγκροτήματος. Παράλληλα, προχωρά και η κατασκευή του φέροντος οργανισμού, ο οποίος αποτελεί τον βασικό σκελετό των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν σκυροδετήσεις και τοποθετήσεις οπλισμών, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατασκευή των θεμελιώσεων των επιμέρους τμημάτων του συνολικού συγκροτήματος. Η πρόοδος των εργασιών είναι πλέον εμφανής στον χώρο, προσφέροντας μια ξεκάθαρη εικόνα της εξέλιξης του έργου.

Οι σύγχρονες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη

Οι νέες εγκαταστάσεις που σχεδιάζονται για τον Ερασιτέχνη Παναθηναϊκό θα αποτελέσουν ένα σύγχρονο και πλήρως ολοκληρωμένο αθλητικό συγκρότημα. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κάλυψη των αναγκών πολλαπλών αθλημάτων και δραστηριοτήτων.

Μεταξύ άλλων, οι εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνουν ένα Κεντρικό Κλειστό Γυμναστήριο, το οποίο θα λειτουργεί και ως Αρένα Πολλαπλών Χρήσεων. Θα υπάρχει επίσης ένα βοηθητικό Γυμναστήριο, το οποίο θα χρησιμοποιείται ως Προπονητήριο. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή ενός ανοικτού κολυμβητηρίου, καθώς και ειδικών χώρων προπόνησης και εκγύμνασης για επιμέρους αθλήματα, συμπληρωματικά με τις απαραίτητες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Η χρηματοδότηση του έργου

Το σύνολο της χρηματοδότησης για τη μελέτη και την κατασκευή των εγκαταστάσεων έχει αναλάβει η εταιρεία ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε. Πρόκειται για μια εταιρεία στην οποία συμμετέχουν με ίσα ποσοστά δύο σημαντικοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί της χώρας.

Συγκεκριμένα, η Alpha Bank και η Τράπεζα Πειραιώς είναι οι δύο τράπεζες που συμμετέχουν στην ΑΕΠ Ελαιώνα Α.Ε., διασφαλίζοντας την οικονομική υποστήριξη του μεγάλου αυτού έργου στον Βοτανικό.

Σημασία για την ανάπλαση της περιοχής

Η εξέλιξη των εργασιών στον Βοτανικό σηματοδοτεί τη μετάβαση του έργου από το αρχικό στάδιο της προετοιμασίας στην ουσιαστική κατασκευή των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων. Αυτό αποτελεί ένα κομβικό σημείο για την υλοποίηση του εγχειρήματος.

Οι νέες αθλητικές εγκαταστάσεις δεν είναι απλώς ένα αυτόνομο έργο, αλλά αποτελούν ένα βασικό και αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής ανάπλασης που σχεδιάζεται για την ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού. Η ολοκλήρωσή τους αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση της περιοχής.

Με πληροφορίες από: Gazzetta