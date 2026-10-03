Ο Γκασπερίνι για τη Ρόμα, την πορεία στη Serie A και το νέο γήπεδο

Ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, σε πρόσφατες δηλώσεις του, προχώρησε σε έναν απολογισμό των πρώτων αγωνιστικών της Serie A, ενώ σχολίασε τους στόχους της Ρόμα για τη φετινή σεζόν. Ο 68χρονος προπονητής βρέθηκε καλεσμένος στο αθλητικό φεστιβάλ του Τρέντο, όπου παραχώρησε αποκλειστική συνέντευξη στον Ιταλό δημοσιογράφο, Τζανλούκα Ντι Μάρτζιο. Στη συζήτηση αυτή, αναφέρθηκε στην πορεία του στον πάγκο της Ρόμα, το καλό ξεκίνημα των «λύκων» και την πιθανότητα διεκδίκησης του πρωταθλήματος.

Η πορεία της Ρόμα και οι στόχοι

Ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος βρίσκεται περίπου ενάμιση χρόνο στον πάγκο της Ρόμα, έκανε έναν απολογισμό της μέχρι τώρα πορείας του συλλόγου. Αναφέρθηκε στο θετικό ξεκίνημα των «λύκων» τη φετινή σεζόν, καθώς και στο ενδεχόμενο οι «Τζαλορόσι» να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.

Σχετικά με τους στόχους, ο προπονητής δήλωσε: «Κοιτάζω την πορεία μας. Μετά, ανάλογα με τη στιγμή, μπορεί να υπάρχουν διαφορετικοί διεκδικητές. Κάποτε ήταν η Γιουβέντους, τώρα η Ίντερ αναγνωρίζεται από όλους ως η καλύτερη. Πιστεύω ότι ο στόχος πρέπει πάντα να είναι να κοιτάμε τον εαυτό μας. Νιώμαστε ότι πλησιάζουμε, και αυτό είναι ήδη ικανοποιητικό». Μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές της Serie A, η Ρόμα βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 13 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Ίντερ και τη συμπολίτισσα Λάτσιο, στην οποία αγωνίζεται ο Χρήστος Μανδάς.

Η ευχάριστη έκπληξη της Κόμο

Ο άλλοτε τεχνικός της Αταλάντα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην Κόμο, την ομάδα που αποτέλεσε την ευχάριστη έκπληξη της περσινής Serie A, στην οποία αγωνίζεται ο Τάσος Δουβίκας. Ο Γκασπερίνι τόνισε ότι πρόκειται για μία ομάδα ορθώς δομημένη.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε: «Η Κόμο είναι μια καλή ομάδα, ένα καλό πρότζεκτ και ένας καλός σύλλογος. Έχουν κάνει μεγάλα βήματα, φτάνοντας στο Champions League μέσα σε μόλις τρία χρόνια. Δεν νομίζω ότι είναι ένα πυροτέχνημα. Έχουν ιδέες καθώς και πόρους».

Με χιούμορ για την αγάπη των οπαδών

Ο 68χρονος προπονητής σχολίασε επίσης, με αρκετή δόση χιούμορ, την αγάπη που λαμβάνει από τους οπαδούς του συλλόγου, οι οποίοι τον έχουν σαν Θεό. Η δήλωσή του αυτή προσέδωσε μια πιο ανάλαφρη νότα στη συνέντευξη.

«Εγώ, ο Θεός στη Ρώμη; Όλοι οι αυτοκράτορες έχουν άσχημο τέλος... όποτε καλύτερα να παραμείνουμε ρεαλιστές και να δώσουμε στους οπαδούς λίγη ικανοποίηση, που είναι το πιο σημαντικό πράγμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσφοράς στην ομάδα.

Η σημασία του νέου γηπέδου και οι εορτασμοί

Ο Γκασπερίνι μίλησε και για τη σπουδαιότητα της ανέγερσης του νέου γηπέδου της Ρόμα. Όπως ανέφερε, ένα τέτοιο έργο έχει μεγάλη σημασία για τον κόσμο του συλλόγου. «Ένα γήπεδο σαν αυτό σημαίνει πολλά για τον κόσμο. Σημαίνει να γεμίζεις κάτι που λείπει. Ένα γήπεδο σαν αυτό είναι μια ομορφιά», δήλωσε.

Τέλος, αναφέρθηκε στην επέτειο των εκατό χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούλιο του 2027. Σχετικά με την ιστορία του συλλόγου, ο προπονητής σημείωσε: «Κατά τη γνώμη μου, πρέπει να συνεχίσουμε ολόκληρη την ιστορία: όσοι την αρνούνται δεν έχουν μέλλον. Και νομίζω ότι οι εορτασμοί για τα διακόσια χρόνια της Ρόμα θα είναι ακόμη πιο όμορφοι».

Με πληροφορίες από: Gazzetta