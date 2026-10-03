Το απαιτητικό πρόγραμμα της ΑΕΚ και το τεστ για το βάθος του ρόστερ

Η αγωνιστική δράση σε συλλογικό επίπεδο πλησιάζει και η ΑΕΚ καλείται να αντιμετωπίσει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μετά τη μεγάλη διακοπή για τους αγώνες των εθνικών ομάδων, η Ένωση θα μπει κατευθείαν στα «βαθιά», με τον προπονητή Μάρκο Νίκολιτς να περιμένει την επιστροφή των διεθνών του χωρίς προβλήματα. Η επερχόμενη περίοδος αναμένεται να αποτελέσει ένα κρίσιμο τεστ για την ποσοτική και ποιοτική επάρκεια του ρόστερ.

Η επανέναρξη της δράσης και οι διεθνείς

Η μεγάλη διακοπή για τις εθνικές ομάδες έχει διανύσει τα δύο τρίτα της, με την επιστροφή στις συλλογικές υποχρεώσεις να αναμένεται με ανυπομονησία. Η περίοδος αυτή, αν και προσέφερε ηρεμία μετά από ένα έντονο καλοκαίρι μεταγραφών και προετοιμασίας, έχει αρχίσει να γίνεται «ενοχλητική» για τους φιλάθλους.

Ο Μάρκο Νίκολιτς, ειδικότερα, αναμένει την επάνοδο των δεκατριών διεθνών παικτών του χωρίς προβλήματα τραυματισμών. Είναι η πρώτη φορά που η ΑΕΚ είχε τόσο μεγάλο αριθμό απόντων στα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα των χωρών τους. Μαζί με τους Στρακόσια, Ρότα και Βάργκα, οι οποίοι θα είχαν κληθεί αν δεν ήταν τραυματίες, η απουσία τους κατέστησε επί της ουσίας αδύνατη τη δουλειά στις προπονήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της «νεκρής» περιόδου. Ο Σέρβος τεχνικός θα χρειαστεί να περιμένει ως τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας για να δει το γκρουπ του να μαζεύεται στα Σπάτα και να προετοιμαστεί μέσα σε λίγα 24ωρα για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ.

Ένας μήνας «φωτιά» με οκτώ αναμετρήσεις

Με την επιστροφή της στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, η ΑΕΚ θα βρεθεί αμέσως σε ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσουν δύο αναμετρήσεις για το Champions League στην Αγγλία, όπου η Ένωση θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ και τη Μάντσεστερ Σίτι. Η αποστολή της ομάδας θα παραμείνει στο Νησί για μία εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας συνεχόμενες προκλήσεις.

Μετά την αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, έρχεται μία «εβδομάδα φωτιά» που περιλαμβάνει αγώνες με τον ΠΑΟΚ για το Κύπελλο, τον Παναθηναϊκό για το πρωτάθλημα και τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League. Ακολούθως, η ομάδα θα αναμετρηθεί με τον Λεβαδειακό στο πρωτάθλημα, πριν την επόμενη διακοπή του Νοέμβρη για τις εθνικές ομάδες.

Δυνατές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη

Συνολικά, η ΑΕΚ θα δώσει οκτώ αναμετρήσεις μέσα σε διάστημα ενός μήνα, από τις 10 Οκτωβρίου έως τις 8 Νοεμβρίου. Αυτό το διάστημα θα φέρει την ομάδα αντιμέτωπη με δυνατές προκλήσεις τόσο εντός Ελλάδας όσο και στην Ευρώπη. Οι αγωνιστικές υποχρεώσεις θα συνεχιστούν χωρίς παύση μέχρι να φτάσουμε στα Χριστούγεννα, υπογραμμίζοντας την ένταση του προγράμματος.

Το πρωτάθλημα και το Champions League αποτελούν τους βασικούς στόχους της ΑΕΚ, και η διαχείριση των δυνάμεων και του ρόστερ θα είναι καθοριστική για την πορεία της ομάδας σε όλες τις διοργανώσεις. Η συνεχής ροή αγώνων απαιτεί απόλυτη ετοιμότητα από όλους τους ποδοσφαιριστές.

Το πρώτο σοβαρό τεστ για το βάθος του ρόστερ

Ο αγωνιστικός μήνας που έρχεται, από τις 10 Οκτωβρίου ως τις 8 Νοεμβρίου, θα αποτελέσει το πρώτο σοβαρό τεστ για το βάθος του ρόστερ της ΑΕΚ. Η ανάγκη για ετοιμότητα όλων των παικτών είχε τονιστεί και στο παρελθόν, με αφορμή την άμεση ανταπόκριση του Μπρινιόλι μετά τον τραυματισμό του Στρακόσια. Όλοι οι ποδοσφαιριστές του ρόστερ οφείλουν να είναι πανέτοιμοι ώστε να ανταποκριθούν όταν χρειαστεί.

Μέχρι στιγμής, ο Μάρκο Νίκολιτς δεν έχει ανοίξει το ροτέισον, ένα θέμα που έχει προκαλέσει συζητήσεις. Ωστόσο, έρχεται το χρονικό σημείο της σεζόν κατά το οποίο το ρόστερ της ΑΕΚ θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ικανό να ανταπεξέλθει τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά. Αυτό είναι ευθύνη τόσο των ίδιων των παικτών να το παρουσιάσουν στον αγωνιστικό χώρο, όσο και αποτέλεσμα της κατάλληλης διαχείρισης από την πλευρά του προπονητή, Νίκολιτς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta